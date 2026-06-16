أعلنت شركة "ريد هات" (Red Hat Inc.)، المزود الرائد عالمياً لحلول البيانات مفتوحة المصدر، عن تحقيق تقدم جديد ضمن "منصة ريد هات للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع إنفيديا" المشتركة (Red Hat AI Factory with NVIDIA)، التي تهدف إلى تسريع تبنّي المؤسسات لتقنيات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الذاتيين طويلة التشغيل. ويقدّم الإصدار الأحدث قدرات أمنية موسّعة للوكلاء الذين يُشغَّلون بصورة مستمرة، إلى جانب حلول جاهزة تساعد المؤسسات على الانتقال من مرحلة التجارب إلى الإنتاج بسرعة وثقة أكبر.

ويأتي هذا الإنجاز استناداً إلى الخصائص المتناسقة التي تتميّز بها منصة "ريد هات إنتربرايز للذكاء الاصطناعي"Red Hat AI Enterprise وإمكاناتها المدمجة، إلى جانب النماذج المفتوحة والأدوات المتقدمة وأطر العمل المتوفرة ضمن منصة "إنفيديا إنتربرايز للذكاء الاصطناعي" NVIDIA AI Enterprise، لتوفير بنيةٍ موحدة وقابلة للتوسع تدعم تشغيل الذكاء الاصطناعي التوكيلي على مستوى الإنتاج.

بيئة تشغيل آمنة لجيل جديد من الوكلاء الذاتيين

يُعد OpenShell مشروعاً مفتوح المصدر أسسته شركة "إنفيديا" (NVIDIA) لتوفير بيئة تشغيلٍ معزولة للوكلاء الذاتيين، بما يمنح المؤسسات قدرة أكبر على التحكم بالسياسات، وضمان استخدامٍ أكثر أماناً للأدوات، وتوفير عمليات قابلة للتدقيق. ويدير المشروع كيفية تنفيذ الوكلاء لمهامهم، وما يمكنهم الوصول إليه، وكيفية توجيه عمليات الاستدلال، متيحاً للمؤسسات سياسات موحدة للتحكم في طريقة عمل الوكلاء ومراقبتها.

ويجري حالياً تنفيذ عمل هندسي مشترك لدمج OpenShell مع منصة ريد هات للذكاء الاصطناعي، ما يعزز الرقابة والسياسات على مستوى البنية التحتية. كما تساهم "ريد هات"، بصفتها أحد المساهمين الرئيسيين في المشروع، في وضع معايير موحدة لإدارة الوكلاء الذاتيين عبر بيئات السحابة الهجينة.

سيادة الذكاء الاصطناعي والمراقبة الأمنية والهندسية عبر الحاويات السرية

إلى جانب الحوكمة المعتمدة على البرمجيات، تعزز "منصة ريد هات للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع إنفيديا" موثوقيتها وسياساتها على مستوى الأجهزة عبر تقنيات الحوسبة السرية، المصممة لحماية الوكلاء أثناء التشغيل حتى في حال تعرض وكيل آخر للاختراق. وأصبح بإمكان المستخدمين، ضمن تقنية المعاينة، تشغيل الحاويات السرية باستخدام NVIDIA Confidential Computing كجزء من حاويات "ريد هات أوبن شيفت" المعزولة.

ويسهم نهج "الثقة الصفرية" (Zero Trust) في تعزيز هذه الحماية المعتمدة على الأجهزة من خلال دمج خصائص مثلSELinux والامتثال لمعايير FIPS وحماية وقت التشغيل المعتمدة على NVIDIA DOCA. ومن خلال هذا التدرج الأمني، تساعد المنصة المؤسسات على حماية أصولها الحيوية في البيئات الموزعة، والامتثال لمتطلبات الحوكمة والأمن المتطورة، بما في ذلك الأطر التنظيمية الحديثة مثل قانون الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي (EU AI Act).

إدارة موحدة لدورة الحياة وإطار عمل النموذج كخدمة

تتضمن "منصة ريد هات للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع إنفيديا" مجموعة الابتكارات المتوفرة في Red Hat AI 3.4، بما في ذلك تجربة النماذج كخدمة (MaaS) الجديدة والمقدَّمة عبر بوابة Red Hat AI Gateway، التي تتيح للمطورين وصولاً مبسطاً إلى نماذج مختارة، مثل NVIDIA Nemotron، من خلال واجهات متوافقة مع منصة OpenAI.

ولتعزيز الرقابة التشغيلية، تدمج المنصة حلول إدارة دورة حياة جاهزة للإنتاج تعتمد على MLflow، ما يتيح تتبعاً كاملاً لاستدعاءات النماذج اللغوية الكبيرة، وتنفيذ الأدوات، وإجراءات الاستدلال. وتوفر هذه البنية الموحدة جسراً بين سرعة التطوير والاستقرار التشغيلي، لتمكين المؤسسات من التدقيق في كيفية وصول الوكيل إلى نتيجة معينة.

دعم مُعزز لـ "بلاكويل" و"فيرا روبين" من "إنفيديا"

يُشكّل الإصدار 26.01 من "ريد هات إنتربرايز لينوكس" لـ"إنفيديا"، والمتوفر الآن على نطاقٍ عام، خطوة نوعية ضمن جهود "ريد هات" لتقديم الدعم لبُنى "إنفيديا" منذ اليوم الأول لإطلاقها. ويدعم الإصدار الأول "إنفيديا بلاكويل"، في الوقت الذي تواصل فيه الشركتان العمل على تطوير إصدارات مستقبلية بشكل مشترك لدعم منصة "إنفيديا فيرا روبين" المرتقب طرحها. كما أصبحت منصة "إنفيديا رن: إيه آي"، المُتضمنة حالياً في "إنفيديا إيه آي إنتربرايز"، متاحة الآن لعملاء "منصة ريد هات للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع إنفيديا".

ومن خلال هذا الإصدار، تعزز "ريد هات" البنية التحتية الأساسية الداعمة لمنصة مصنع الذكاء الاصطناعي من "ريد هات" بالتعاون مع "إنفيديا"، على أن يمتد هذا الدعم ليشمل أيضاً كامل محفظة حلول "ريد هات للذكاء الاصطناعي"، ومن بينها "ريد هات إنتربرايز لينوكس للذكاء الاصطناعي"، و"ريد هات أوبن شيفت للذكاء الاصطناعي"، و"ريد هات إنتربرايز للذكاء الاصطناعي"، بما يسهم في تسريع تطوير الحلول على أحدث بنى الذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية الهجينة.

مخططات تسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية

توفر "ريد هات" و"إنفيديا" مخططات الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا" وأدلة البدء السريع للذكاء الاصطناعي المطوّرة والمعتمدة بشكل مشترك، لتسريع الوقت اللازم لتحقيق القيمة، وبهدف تبسيط نشر أنماط الذكاء الاصطناعي المعقدة. وتوفر هذه المخططات المعتمدة إرشادات عملية للفرق التقنية حول أبرز حالات الاستخدام، بما في ذلك النماذج كخدمة لتوفير وصول موحد إلى النماذج عبر واجهات برمجة التطبيقات، والبحث المؤسسي لدعم الاستدلال الدلالي عالي السرعة اعتماداً على البيانات المملوكة للمؤسسات، والتوليد المعزز بالاسترجاع والضبط الدقيق المُعزَّز بالاسترجاع المؤسسي، لتمكين الوكلاء من الاعتماد على البيانات المملوكة للمؤسسات باستخدام (NeMo Retriever) من "إنفيديا"، إلى جانب أدوات الحوكمة من "ريد هات". كما يجري حالياً تطوير مخططات إضافية ضمن خارطة الطريق المستمرة للمنصة.

التوافر

من المتوقع إتاحة تحديثات مصنع الذكاء الاصطناعي من "ريد هات" بالتعاون مع "إنفيديا" والإصدار 3.4 من منصة "ريد هات للذكاء الاصطناعي" في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويمكن للعملاء الوصول إلى أحدث برامج التشغيل والإصدارات المتخصصة من "ريد هات إنتربرايز لينكس" لـ"إنفيديا" عبر بوابة عملاء "ريد هات"، فيما تتوفر برمجيات مصنع الذكاء الاصطناعي من "ريد هات" بالتعاون مع "إنفيديا" بالفعل في الوقت الحالي.

تعليقات داعمة

كريس رايت، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والنائب الأول لرئيس الهندسة العالمية لدى ريد هات:

"يتطلب الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى أن يصبح محرّكاً صناعياً أساسياً بنيةً سيادية موحّدة عبر البيئات السحابية الهجينة. ومن خلال الجهود الاستراتيجية للتطوير المشترك مع "إنفيديا"، توفّر "ريد هات" القدرة على التحكم في البنية التقنية إلى جانب الابتكار مفتوح المصدر، بما يمكّن المؤسسات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوكيلي بثقة. كما يتيح هذا النهج مساراً مُعزّزاً قائماً على مبدأ الثقة الصفرية، يمكّن المؤسسات من امتلاك منظومتها الذكية الخاصة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقلاليتها التقنية في مشهد عالمي متزايد التعقيد".

جاستن بويتانو، نائب الرئيس لمنصات الذكاء الاصطناعي المؤسسي في إنفيديا:

"يشكل الذكاء الاصطناعي التوكيلي نقلةً نوعية في العمليات المؤسسية. وستحتاج كل شركة إلى مصنع للذكاء الاصطناعي لبناء ونشر وحوكمة العمال الرقميين على نطاق واسع. وفي هذا الإطار، تعمل "ريد هات" و"إنفيديا" على تطوير منصة مصنع الذكاء الاصطناعي من "ريد هات" بالتعاون مع "إنفيديا" بشكل مشترك، من خلال الجمع بين "إنفيديا أوبن شل" والحوسبة السرية من "إنفيديا" ومنظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها، بما يمكّن المؤسسات من تشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي التوكيلي الأكثر تعقيداً بطريقة آمنة وموثوقة".

مصادر إضافية:

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نبذة عن "ريد هات"

"ريد هات" هي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول البرامج مفتوحة المصدر والمخصصة للشركات، من خلال استخدام منهجية فريدة لتوفير تقنيات "لينوكس" والسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التحولية والأتمتة الموثوقة وعالية الأداء. وتساعد "ريد هات" العملاء على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والقائمة، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية، والتكامل مع نظامها التشغيلي الرائد على مستوى السوق وأتمتة البيئات المعقدة وتأمينها وإدارتها. وتجعل خدمات الدعم والتدريب والاستشارة الحائزة على جوائز عدة من "ريد هات" واحدة من الشركات الاستشارية الموثوقة والحاصلة على جوائز عدّة. وبوصفها شريكاً استراتيجياً لمزودي الخدمات السحابية والأنظمة المتكاملة وموردي التطبيقات والعملاء والمجتمعات مفتوحة المصدر، يمكن أن تساعد "ريد هات" الشركات في الاستعداد للمستقبل الرقمي.

بيانات استشرافية

باستثناء المعلومات والنقاشات التاريخية الواردة هنا، تشكّل البيانات في هذا الخبر الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية لعام 1995. وتستند هذه البيانات الاستشرافية إلى الافتراضات الحالية للشركة فيما يتعلق بأعمالها المستقبلية وأدائها المالي. كما تنطوي هذه البيانات على عدد من المخاطر وحالات عدم اليقين وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جسيم. ويسري أي بيان استشرافي في هذا الخبر الصحفي بدءاً من تاريخ إصداره فقط. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل الشركة أية التزامات تتعلق بتحديث أو مراجعة أية بيانات استشرافية.

تعدّ كل من "ريد هات" و"أوبن شيفت" علامتين تجاريتين أو علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة "ريد هات"، أو شركاتها التابعة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

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مجموعة أورينت بلانيت

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