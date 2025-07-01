دبي، الإمارات العربية المتحدة – يونيو 2025: تستعد شركة بليندلاب، المتخصصة في الحلول التقنية، لإطلاق منصتها القانونية الذكية "دارفن"، التي تمثل خطوة نوعية في التحول الرقمي للقطاع القانوني العربي، وتوفر أدوات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم المحامين ومكاتب المحاماة في المنطقة والعالم.

تعمل "دارفن" على دمج المنهجية القانونية الدقيقة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، لتقديم حلول ذكية تشمل تحليل القضايا، إدارة المستندات، والتفاعل مع مساعد قانوني افتراضي، صُممت خصيصًا لتناسب السياقات المهنية المختلفة في العالم العربي.

وفي هذا الصدد، قال حسن أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بليندلاب: "دارفن ليست مجرّد منتج تقني، بل استجابة لحاجة حقيقية في قطاع يعاني من فجوة في الحلول الذكية المخصصة للبيئات القانونية العربية. اخترنا الإمارات كنقطة انطلاق نظرًا لكونها بيئة تحتضن الابتكار القانوني والتشريعي، وتدعم نمو التكنولوجيا القانونية."

تستعد الشركة لإطلاق النسخة التجريبية الأولى من المنصة خلال الأشهر المقبلة، وتدعو المحامين والمؤسسات القانونية للتسجيل المسبق والانضمام إلى قائمة المهتمين بتجربة المنصة فور توفرها: www.darven.ai

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه القطاع القانوني تسارعًا في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يجعل "دارفن" في موقع مثالي لتقديم قيمة حقيقية للمهنيين القانونيين، وتعزيز كفاءة العمل عبر مختلف الأنظمة والتشريعات.

نبذة عن دارفن – Darven

"دارفن" هي منصة قانونية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المحامين والممارسين القانونيين في العالم العربي. توفر المنصة أدوات متقدمة لتحليل القضايا، إدارة المستندات، ودعم اتخاذ القرار القانوني. تم تطويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتواكب متطلبات البيئات القانونية المتعددة.

www.darven.ai

نبذة عن بليندلاب – BlendLab

"بليندلاب" هي شركة تقنية يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل على تطوير حلول ذكية تلبي احتياجات القطاعات المتخصصة مثل القطاع القانوني، مع تركيز على الابتكار والذكاء الاصطناعي. تعمل الشركة على سد الفجوة بين متطلبات المهنيين والتطورات التكنولوجية، من خلال حلول قابلة للتطبيق في الواقع المهني.

www.blendlab.net

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