دبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلقت "ذا نَت هاوس" رسمياً منصتها الجديدة والمتطورة للألعاب القائمة على المهارات، وذلك خلال فعالية حصرية لكبار الشخصيات أُقيمت في مطعم أفلي من تاشاس بتاريخ 12 مايو 2026، بحضور نخبة من كبار الشخصيات، ورواد الأعمال، وممثلي وسائل الإعلام، والمؤثرين، وقادة القطاع، في أمسية احتفت بمستقبل الترفيه الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وباعتبارها تمثل جيلاً جديداً من الألعاب المعتمدة على المهارة، تدخل "ذا نَت هاوس" إلى السوق الإماراتي بمنصة تركز على التفاعل، والمنافسة، والترفيه المسؤول، مقدمةً للمستخدمين تجربة تكافئ القدرة والاستراتيجية ضمن منظومة آمنة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية المعتمدة في المنطقة.

وشهد حفل الإطلاق تعريف الحضور بالرؤية التي تقوم عليها "ذا نَت هاوس" من خلال عروض حية، وتجارب تفاعلية، وجلسات تواصل، وفقرات ترفيهية عكست الهوية الديناميكية والمجتمعية للمنصة. كما أُتيحت للضيوف فرصة حصرية للاطلاع على كيفية سعي المنصة لإعادة تشكيل مفهوم الألعاب الرقمية عبر الابتعاد عن نماذج المقامرة أو المراهنات التقليدية، والتركيز بدلاً من ذلك على المهارة، والمشاركة، وتجارب المستخدم المجزية.

وقال توماس روزاندر، المتحدثة باسم المنصة خلال حفل الإطلاق: "في ذا نَت هاوس، يتمثل هدفنا في إعادة تعريف مفهوم الألعاب في المنطقة من خلال إنشاء منظومة قائمة على الترفيه، والمهارة، والابتكار. لقد أردنا تقديم مفهوم ينسجم مع الرؤية الرقمية الطموحة لدولة الإمارات، مع ضمان أن تبقى التجربة مسؤولة، وشفافة، وجذابة للمستخدمين والشركاء على حد سواء."

وعلى خلاف منصات الألعاب التقليدية التي تعتمد على الرهانات المالية أو النماذج القائمة على المضاربة، تقدم "ذا نَت هاوس" نموذجاً قائماً على المكافآت، حيث يمكن للمستخدمين التنافس للفوز بجوائز مختارة، وهدايا حصرية، وتجارب مميزة، وتفعيلات خاصة بالعلامات التجارية من خلال الألعاب والتحديات. كما يتيح هذا النموذج فرصاً جديدة للعلامات التجارية للتواصل مع الجمهور عبر تجارب تفاعلية قائمة على التلعيب وقابلة للقياس.

ويمثل الإطلاق الرسمي بداية خطط توسع "ذا نَت هاوس" في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، في وقت تشهد فيه المنطقة طلباً متزايداً على مفاهيم الترفيه الرقمي المبتكرة التي تجمع بين التكنولوجيا، والمنافسة، والتفاعل المجتمعي.

وصُممت "ذا نَت هاوس" لتناسب المستخدمين العاديين واللاعبين التنافسيين على حد سواء، حيث تهدف إلى بناء ثقافة ألعاب ترتكز على سهولة الوصول، والتفاعل الإيجابي، وتنمية المهارات، بما يعكس التوجه العالمي نحو منظومات ألعاب أكثر مسؤولية وتركيزاً على التجربة.

ومع استمرار دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا والتجارب الرقمية، تدخل «ذا نَت هاوس» السوق كمنصة صُممت للمستقبل، تجمع بين الترفيه، والاستراتيجية، والتفاعل الهادف ضمن إطار عصري ومتوافق مع خصوصية السوق المحلي.

نبذة عن “ذا نَت هاوس”

“ذا نَت هاوس” هي منصة إماراتية فاخرة للألعاب القائمة على المهارات ونظام نادٍ خاص، تم تصميمها للاعبين الترفيهيين الباحثين عن منافسات منظمة، وتجارب مختارة بعناية، وتفاعل مجتمعي مميز. ومن خلال الجمع بين المكانة الفاخرة وأنماط البطولات المعتمدة على المهارة، تركز “ذا نَت هاوس” على العدالة، والشفافية، والمكافآت المرتبطة بأسلوب الحياة، والتجارب الاجتماعية الراقية. ومن خلال البطولات الرقمية، والفعاليات الحصرية، والشراكات الاستراتيجية، والتجارب الحية المستقبلية، تسعى “ذا نَت هاوس” إلى أن تصبح المعيار الإقليمي للألعاب الترفيهية الراقية وثقافة المجتمعات التفاعلية.