استضافت منصة تمكين المرأة التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اجتماع لمناقشة سبل تعزيز التنوع بين الجنسين في مختلف القطاعات بالدولة على هامش يوم المرأة العالمي بمقر الشركة في منطقة الطويلة.

واستقطب الاجتماع مجموعة متنوعة بالنيابة عن المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات بما في ذلك أدنوك وأدريان المحدودة وإينوك ومؤسسة سي سي آي فرنسا وإي دي إف للطاقة ودوكاب وماستركارد وميرال ومينالاك ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وسيمنز وجامعة السوربون أبوظبي ووايزر.

وناقشت المجموعة فرص التعاون لتعزيز تمكين المرأة في العمل بما يتماشى مع عنوان يوم المرأة العالمي لهذا العام، "إلهام الشمول".

وتعمل لدى الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 470 امرأة في دولة الإمارات، منهن 160 موظفة في قطاع العمليات، وتهدف الشركة إلى رفع نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% بحلول العام 2025، مقارنة بنسبة تتجاوز 22% في نهاية عام 2023، وإلى 15% في جميع المناصب بحلول عام 2026.

وتشكل النساء غالبية الملتحقين ببرامج تدريب الخريجين التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتبلغ نسبة النساء المشاركات في برامج التدريب الوطنية حوالي 20% خلال العام الأول منذ فتح باب الالتحاق بها للنساء. وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من القيام بأدوار فنية وتشغيلية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تركز الإمارات العالمية للألمنيوم تعزيز التنوع بين الجنسين ضمن هدفنا الطموح بأن نصبح مؤسسة قائمة على المواهب. وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في هذا المجال، ولكن لا يزال أمامنا الكثير. ويسهم التزامنا بالوصول إلى أهدافنا في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات من أجل زيادة مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي والمجتمع".

أطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم في العام الماضي برنامج التحدي بالشراكة مع مؤسسة "أورورا 50". ويجمع البرنامج الشركات الصناعية الرائدة من أجل تسريع وتيرة التنوع بين الجنسين في القطاع الصناعي والعمل على مواجهة التحديات المشتركة بينهم.

ووقعت الإمارات العالمية للألمنيوم على "مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة"، وتلتزم بتعزيز التنوع بين الجنسين في جميع أعمالها بالإضافة إلى توسيع دور المرأة في الصناعة والمجتمع.

أطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم في العام 2020 "منصة تمكين المرأة" والتي تجمع جميع النساء في مختلف مستويات الشركة لمشاركة إنجازاتهن وتحدياتهن، وتعزيز التطور والنمو المهني.

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