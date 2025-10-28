تطبيق بيلدا يقدم لقاطني مشروعات شركة الديوان في السوق المصري أرقى مستوى من الخدمات بفضل التكنولوجيا المتطورة والمتكاملة التي يعتمد عليها التطبيق

مصطفى سالم، الرئيس التنفيذي لشركة بيلدا: تطبيق بيلدا يتميز بتكامله وابتكاره في طلب ومتابعة وتقديم جميع الخدمات من خلال فريق متكامل من أمهر الشركات والحرفيين المتخصصين في السوق المصري

القاهرة : أعلنت منصة بيلدا، أول وأكبر منصة للخدمات في مصر والتي تعتبر سوق رقمي متخصص في تجميع وتقديم مزودي الخدمات الموثوقين في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة الديوان للتطوير العقاري، شركة التطوير العقاري الرائدة في مصر، والمالكة لمشروعات فيلار السكنية والسياحية. تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية لقطاع الخدمات المتكاملة في المجتمعات السكنية الراقية، بما يساهم في رسم ملامح جديدة للقطاع العقاري والخدمي في مصر.

تقدم منصة بيلدا أكثر من 50 خدمة متنوعة طبقًا لأعلى معايير الجودة والثقة في كافة مجال الخدمات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: خدمات الرعاية المنزلية وصيانة الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف، وأعمال النجارة والألوميتال، وخدمات النظافة، ورعاية الحيوانات الأليفة، والاستشارات القانونية، وخدمة صيانة وغسيل وإنقاذ السيارات، وخدمات الزجاج والشاتر، ومكافحة الحشرات، والتشطيبات والديكور والدهانات، وخدمات الشركات والمكاتب التجارية والمجمعات السكنية. وتواصل المنصة توسيع خدماتها وبناء شبكة قوية من الخبراء، ودعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المنزلية والتجارية. ومع كل شراكة جديدة، تقترب بيلدا أكثر من هدفها في أن تكون المنصة الأولى في الشرق الأوسط لإدارة الحياة اليومية بذكاء واحترافية.

يأتي هذا التعاون في إطار الرؤية المتكاملة للشركتين والتي تجمع بين الابتكار التكنولوجي وحلول الخدمات اليومية عالية الجودة، إذ سيتم دمج منصة بيلدا الذكية داخل مجتمعات الديوان لتوفير وصولٍ سهل للخدمات المنزلية والحياتية عالية الجودة، بالإضافة لأمانها غير المسبوق للسكان، وهو ما يمثل معيارًا جديدًا للحياة المجتمعية الراقية والمتكاملة في مصر. تعد منصة بيلدا الآن أكبر سوق رقمي مصري للخدمات المتكاملة، تربط الأفراد والشركات بمزودي الخدمات المعتمدين عبر بوابة إلكترونية حديثة تعتمد على الشفافية والثقة والابتكار، وتسعى دومًا لتسهيل الوصول للخدمات عالية الجودة مع تمكين المزودين المحليين من النمو والنجاح، وتوسيع حضورهم السوقي.

بيلدا تُقدم أيضًا تجربة شاملة عبر تطبيقها الإلكتروني الذي يُتيح طلب جميع الخدمات المنزلية والمكتبية من مكان واحد، ويعتمد على نظام رقمي يصنف كل الطلبات حسب جدول زمني وموقع جغرافي دقيق ليلبي احتياجات المستخدمين بسرعة وكفاءة، ويتضمن حلول الدفع الرقمي الآمن والمدفوعات المباشرة عن طريق بوابة الدفع الرقمية والتقسيط بالتعاون مع كبري شركات التقسيط بالسوق المصري. توفر المنصة للعملاء إمكانية اختيار مقدم الخدمة وتقييمه، بينما يتيح الاشتراك في بيلدا بريميير فرصة التمتع بخدمات مستمرة لمجموعة واسعة من المهام اليومية الأساسية، وراحة في السداد وجدولة الطلبات والمتابعة الدقيقة لجودة التنفيذ.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال السيد/مصطفى سالم، الرئيس التنفيذي لشركة بيلدا: "تعمل بيلدا، أول وأكبر سوق رقمي في تجميع وتقديم مقدمي الخدمات الموثوقين في مصر من خلال تطبيقها الرقمي المتطور، على تمكين المطورين العقاريين والمجمعات السكنية التي يقومون بتطويرها، من الحصول على تجربة سلسة لكافة الخدمات المنزلية اليومية عبر الابتكار التكنولوجي. ولا يقتصر هذا التعاون على تحسين الخدمات فقط، بل يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل للتجربة السكنية، حيث يتم دمج كل خدمة قد يحتاجها أي منزل ضمن منظومة موحدة، لتتحول مجتمعات الديوان الراقية لنموذج في الارتقاء بتجربة السكن والمعيشة في مصر. وتتجسد رؤية بيلدا في تحديث طريقة طلب ومتابعة وإنجاز الخدمات، بما يضمن الراحة والدعم المستمر لكل منزل من خلال فريق معتمد من المحترفين، فضلًا عن التقييم المتواصل لتجربة الخدمات، بما يساهم في رفع جودتها وتعزيز ثقة العميل في كل تفاعل يومي معنا".

من جانبه، قال السيد/حسام حسين، مدير عام شركة الديوان للتطوير العقاري: "ستعمل شراكتنا مع بيلدا على تحسين نمط حياة سكان مشروعات الديوان، عن طريق دمج الحلول الرقمية الذكية والعملية للخدمات في الوحدات السكنية بمشروعاتنا، من أجل خلق بيئة مريحة ومتصلة ومصممة وفقًا للاحتياجات الواقعية للمجتمع، بما يعني تقديم تجربة رقمية متكاملة تبدأ بطلب الخدمة وتنفيذها، وتنتهي بالمتابعة والاصغاء لاحتياجات العملاء بكل اهتمام. إنّ هذه التجربة الشاملة هو ما شجعنا على التعاون مع منصة بيلدا، لضمان تقديم تجربة استثنائية سلسة لكل ساكن اعتمادًا على مزايا تطبيق بيلدا واهتمامه بأدق التفاصيل"

وإلى جانب تعاون بيلدا وديوان، أطلقت منصة بيلدا باقات بيلدا بريميير السنوية التي تمنح الوحدات السكنية والادارية اشتراكًا سنويًا يضمن لهم الحصول على خدمات معتمدة من شركات وحرفيين متخصصين في شتى المجالات، من صيانة وإصلاح ونظافة على نحو مستمر، مع أولوية في الحجز وتكنولوجيا دفع وتواصل سريع يعزز من رضا العملاء ويمهد لسير العمل داخل المنزل والمكتب بلا أي انقطاع

JTS القابضة، 9 سنوات من الابتكار والتحول الرقمي في مصر

في ذات السياق، تحتفل مجموعة JTS القابضة، المجموعة المالكة لشركة ومنصة بيلدا، بمرور 9 سنوات على تأسيسها ودورها في التحول الرقمي للخدمات في مصر، حيث أصبحت خدماتها جزءًا من حياة العملاء عبر منظومة متنوعة من الشركات. ومن خلال هذا التعاون، ترسخ المجموعة دورها الريادي في بناء مشروعات مستدامة في قطاع الخدمات والعمليات وتطوير المهن المحلية على مستوى الدولة.

وفي هذا الإطار، يقول السيد/مصطفى غنّام، الرئيس التنفيذي لمجموعة JTS: "عند تأسيسها قبل 9 سنوات، كان الهدف الرئيسي للمجموعة يتمثل في جعل الخدمات والمساعدة اليومية أكثر سهولة واحترافية. واليوم أصبحت مجموعتنا تضم منظومة متكاملة من الشركات التي تغيّر شكل وممارسات قطاع الخدمات المصري. إنّ شراكة منصة بيلدا مع الديوان للتطوير العقاري يجسد نموذج قوي لتوظيف التكنولوجيا من أجل تسهيل الحياة اليومية، وإعادة صياغة مستقبل الخدمات في السوق المصري".

تعتبر JTS القابضة كيانًا رائدًا في التحول الرقمي لقطاعات الخدمات وبرامج الأعمال والتوظيف في مصر، وتضم تحت مظلتها شركات متنوعة مثلOctopii، Jinni، The Academy، Belda، في منظومة متكاملة توظف التكنولوجيا والتدريب والتشغيل لتقديم حلول واقعية وفرص وظيفية حقيقية تدفع الاقتصاد الرقمي المصري للأمام.

هذا التعاون بين بيلدا والديوان، والذي يأتي تحت رعاية مجموعةJTS القابضة، يأخذ القطاع العقاري المصري والمجتمعات السكنية لمستقبل الخدمات الذكية، حيث يصبح كل طلب وكل احتياج منزلي ومكتبي محل اهتمام رقمي وتكنولوجي حقيقي، وتصبح جودة الحياة وراحة العميل أولوية قصوى تدعمها منظومة من الموارد المحترفة والتواصل الشفاف والتقييم الواقعي المستمر في مشروعات الديوان بجميع أنحاء مصر، ويضع المصريين أمام تجربة جديدة غير مسبوقة في عالم الخدمات والمجتمعات الذكية.

