دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت منصة التواصل النسائية في دول مجلس التعاون الخليجي، "وايلد"، مذكرة تفاهم مهمة بمثابة شراكة جديدة مع شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية لدفع التقدّم نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

أحدثت "وايلد" منذ إطلاقها في المملكة العربية السعودية في عام 2022 تأثيرًا إيجابيًا في مجال القيادة النسائية في المملكة. كما رسخت نفسها منذ تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2018 كمنصة داعمة للقيادات النسائية في مختلف القطاعات تحظى بمصداقية كبيرة وشعبية واسعة. توفر "وايلد" التوجيه والتدريب في مجال القيادة فضلًا عن مجموعة متنوعة من الفعاليات بالإضافة إلى عضوية "وايلد ومين كوليكتيف" مع التركيز على الجمع بين القيادة والرفاهية لكل من الحاضرين وأصحاب المصالح على حدّ سواء.

ومن خلال هذا التعاون الأول من نوعه، تضافر "وايلد" وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية الجهود من أجل دعم أصوات القيادات النسائية وتضخيمها والدفع نحو تحقيق التغيير التحويلي ومناصرة النهوض بالمرأة في جميع أنحاء المنطقة. تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء منصة قوية حيث يمكن للنساء التواصل والإلهام ودعم بعضهن البعض في رحلاتهن القيادية.

وكجزء من هذه الشراكة، ستسعى وايلد جاهدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، سيما تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما ستعمل وايلد وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب، من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات الهادفة، لضمان حصول المرأة على فرص متساوية للنجاح في المناصب القيادية والمساهمة في عمليات صنع القرار وتشكيل المستقبل.

حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا هائلًا في مجال تمكين المرأة العاملة من خلال توفير بيئات شاملة وفرص متساوية للجميع. وفي حين أنّ الدولة تعمل على تنويع اقتصادها، تعد المساواة بين الجنسين عنصرًا أساسيًا في هذا التنويع والمسار الضخم للنمو المتوقع.

تشق المرأة في المملكة العربية السعودية طريقها عبر قطاعات مُتعدّدة. تتمتع صناعة التكنولوجيا بمعدل مشاركة أعلى للإناث مقارنة بالمناطق الأخرى على مستوى العالم. وتتفوق النساء السعوديات على النساء الأوروبيات بنسبة 28% مقارنة بـ17.5% في أوروبا. تحظى ريادة الأعمال باهتمام كبير لأولئك الذين يتطلعون إلى بدء مشاريعهم الخاصة، وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة من حيث عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب في مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم.

وصرحت "إيما بورديت"، مؤسس ومدير "وايلد" التنفيذية قائلةً: "يسعدنا أنّ نعلن عن شراكتنا مع شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية. يمثل هذا التعاون خطوة جريئة إلى الأمام نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في تمكين القيادات النسائية في جميع أنحاء العالم. وسنعمل معًا على كسر الحواجز وتحدي الصور النمطية وإنشاء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا للجميع."

تهدف رؤية "وايلد" ومهمتها إلى التأثير على حياة الكثيرين خلال السنوات القادمة من خلال مجتمع القيادات النسائية وبرامج القيادة والفعاليات والمبادرات. كما ستحرص "وايلد" على الاستفادة من المواهب السعودية بما يتماشى مع متطلبات الرؤية ويكون ملائمًا للاحتياجات المحلية. يتمثل الهدف والمهمة المشتركة لـكلّ من "وايلد" وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية في إعداد القادة وتزويد المدربين في المملكة العربية السعودية بالتوجيه والمعرفة ببرامج وايلد الرائدة محليًا.

ومن جهتها صرحت "مريم التلمساني"، رئيسة مجلس إدارة شبكة الاتفاق العالمي في المملكة العربية السعودية قائلًة: "بصفتي امرأة سعودية تشغل منصب قيادي، فإنني أقدر حقًا التوجيه والجهود المبذولة في رؤية سعودية 2030 في سبيل تمكين المرأة السعودية. علاوة على ذلك، فأنا أدرك جيدًا أنّ الرحلة ليست سهلة؛ ولا تبدأ/تتوقف عند الحصول على منصب كبير، ولكنها عبارة عن مزيج من الخطوات الصغيرة والكبيرة مع الكثير من المحادثات بينهما التي تحتاج المرأة إلى إدراكها والاستعداد لها. لذلك، يسعدني أنّ أعلن عن الشراكة المبرمة بين شبكة الاتفاق العالمي في المملكة العربية السعودية ومنصة "وايلد" بهدف تقديم مجموعة من البرامج التنظيمية التي ستساعد الشركات على تحديد الفجوة في القيادة النسائية وإنشاء الحوكمة والثقافة الصحيحة لتنمية القيادة النسائية ومد الجسور بين الشبكات المحلية والعالمية لمشاركة قصص النجاح وأفضل الممارسات. إنني أتطلع إلى تعاون مثمر مع "وايلد" بقيادة مؤسستها ومديرتها التنفيذية الشغوفة، "إيما بورديت".

وتابعت "إيما بورديت" مؤسس ومدير وايلد التنفيذية قائلًة: "أشعر بالفخر لأنني منغمسة في المشهد القيادي النسائي في المملكة العربية السعودية. إنني معجبة حقًا بمستوى الذكاء والطموح والموهبة لدى النساء اللواتي كان من دواعي سروري التعامل معهن. أنا فخورة بأنّ أكون ممسكة بزمام الأمور وأوفر منصة لأصوات النساء، مع تقديم تجارب تعليمية فريدة وقيمة. إنّ مذكرة التفاهم المثيرة المبرمة مع بين شبكة الاتفاق العالمي في المملكة العربية السعودية لنّ توفر حلولاً قيادية عالمية المستوى للنساء في المنطقة فحسب، بل ستستفيد أيضًا من المواهب السعودية بما يتماشى مع متطلبات الرؤية وتكون ذات صلة بالاحتياجات المحلية".

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نبذة عن وايلد:

"وايلد" هي عبارة عن منصة تهدف إلى جمع النساء معًا من أجل الالتقاء والتواصل والتعاون وتحقيق النجاح والازدهار. تنبع فلسفة وايلد من رغبة حقيقية في التحول والتطور والتقدّم. تسعى وايلد إلى إلهام النساء ليصبحن رائدات في مجالهن من خلال مساعدتهن على إحراز التقدّم في مكان العمل وتحقيق النمو على المستوى الشخصي.

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