قبول ما يزيد على 150 شركة ناشئة واستثمار أكثر من 185 مليون دولار في رأس المال، ونشرها في الشركات الناشئة وأكثر من 220 مشروعاً تجريبياً قيد التنفيذ

الرياض - أعلن "تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية" Alliance to End Plastic Waste (Alliance))، المنظمة العالمية غير الربحية، و (Plug and Play)، أحد مسرّعات الشركات الناشئة اليوم، عن تحقيق المزيد من التوسع، من خلال توصلهما إلى شراكة ثامنة لمنصتهما "ابتكار للقضاء على النفايات البلاستيكية"، وذلك بعد افتتاح موقع جديد لها في الرياض لخدمة منطقة الشرق الأوسط.

وكان الطرفان قد أطلقا المنصة لأول مرة في عدد من المواقع، بما في ذلك وادي السيليكون وباريس وسنغافورة في أكتوبر 2019. وقام البرنامج بتوسعة نطاق عملياته منذ ذلك الحين، لتشمل أربعة مواقع أخرى، وهي: ساو باولو وجوهانسبرغ وشنغهاي وطوكيو، كما تمكنت خلالها من جذب أكثر من 6,000 شركة ناشئة، إضافة إلى وضع 153 شركة منها في برامج التسريع عبر المواقع السبعة. ويمثل مركز الرياض الجديد الثامن لمنصة ابتكار للقضاء على النفايات البلاستيكية الموجهة خصيصاً للشركات التقنية الناشئة، والهادف إلى التوسع في تطوير حلول القضاء على النفايات البلاستيكية، فضلاً عن كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف البرنامج إلى تسريع نمو شركات التكنولوجيا الواعدة التي تتمتع بإمكانات عالية، والمساعدة في توسيع نطاق تأثيرها، وذلك من خلال توفير التوجيه والدعم لها، وإيجاد قنوات التواصل مع العملاء أو الشركاء المحتملين، وتوفير التمويل اللازم لها. وبالاعتماد على الخبرة التي تقدمها Plug and Play في تسريع الشركات المبتكرة والموارد التي يمتلكها "تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية"، مع وجود قاعدة كبيرة من أعضاء الشركات، يعد البرنامج مبادرة حافزة للجمع بين التكنولوجيا الهادفة واحتياجات الصناعة لخلق التأثير المنشود في هذا المجال.

وساعدت "منصة ابتكار للقضاء على النفايات البلاستيكية" على استثمار ما يزيد على 185 مليون دولار من رأس المال، ونشرها في الشركات الناشئة، وأكثر من 220 مشروعاً تجارياً تجريبياً موزعة بين الشركات الناشئة والشركات الأعضاء في التحالف.

ومن بعض دراسات الحالة الناجحة الشراكة التي توصلت إليها "داو" Dow أيضاً مع كل من Continuus Materials و Byfusion و Empower من خلال المنصة ذاتها. ويتمثل الهدف الأساسي الذي تسعى "داو" غلى تحقيقه من خلال هذه الشراكة، في إحداث تغيير منهجي للتهديد القادم من التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية، والعمل على إعادة تدويرها، وذلك من خلال إيجاد الطرق الكفيلة بالتخلص التام من هذه النفايات. وبالاعتماد على هذه الجهود، تخطط الأطراف لتحويل أكثر من مليون طن من النفايات البلاستيكية، عن طريق جمعها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها. وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول مشاريع "داو" مع هذه الشركات الناشئة، يمكن تنزيل دراسة الحالة عبر هذا الرابط: https://www.plugandplaytechcenter.com/dow-hefty-bag.

وقال نيكولاس كوليش، نائب الرئيس لشؤون مشاريع التحالف: "لقد كانت "منصة ابتكار للقضاء على النفايات البلاستيكية" وسيلة رائعة للتحالف للمشاركة بفعالية مع مجتمع الشركات الناشئة، لتحديد الحلول التي يمكن الاستفادة منها من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال. ومع إطلاق المركز الثامن للبرنامج في الرياض، نشعر بحماسة فائقة للاستفادة من إمكانات الابتكار في منطقة الشرق الأوسط التي تمتاز بديناميكيتها العالية، وتوفير الرعاية لرواد الأعمال والمبتكرين في رحلتهم.

ومن خلال الجهود المشتركة التي يبذلها التحالف مع Plug and Play ، سيتمكن برنامج الرياض من إحداث التأثير المنشود، والاستفادة من منصة أثبتت جدارتها في الربط بين الشركات الناشئة مع المستثمرين، وتوفير رأس المال اللازم بهدف دعم مهمتنا المتمثلة في التخلص من النفايات البلاستيكية تماماً، وتشجيع جهود تدويرها".

من جهته، قال ماثيو كلاكستون، المدير العالمي لبرنامج الاستدامة في Plug and Play: "بالتوازي مع استمرار نجاح منصة ابتكار للقضاء على النفايات البلاستيكية عبر المواقع السبعة، يسعدنا الاستفادة من قوة الدعم التي سنحصل عليها من Plug and Play وتحالف القضاء على النفايات البلاستيكية، وجلبها معنا إلى الشرق الشرق بالتزامن مع إطلاق الموقع الثامن الأحدث بين مواقعنا. إننا على يقين تام من قدرتنا على استقطاب مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة والمؤسسات والمستثمرين والأفراد المتحمسين، للاشتراك معنا في هذا المسعى النبيل لمعالجة النفايات البلاستيكية وإيجاد الحلول التي يحتاج إليها كوكبنا كثيراً".

وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال عبدالله العقيل، المدير المحلي للمنصة في المملكة العربية السعودية: “يسعدنا الإعلان عن أن "منصة ابتكار للقضاء على النفايات البلاستيكية التي توصلت إلى شراكة مع شريكنا "تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية" منذ فترة طويلة، قد أسهمت في توسعة نطاق انتشارها إلى المملكة، لتعمل على تعزيز تقنيات المنصة، إضافة إلى زيادة مساحة انتشارها في مختلف أرجاء المنطقة. وبعد أن تم إطلاق هذه المنصة رسمياً في الرياض، نفخر بتعزيز التزامنا برؤية المملكة 2030 التي تشجع على استخدام أنواع الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، وحماية البيئة، والارتقاء بجودة الحياة عموماً في المملكة".

#بياناتشركات

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نبذة عن منصة ابتكار للقضاء على النفايات البلاستيكية

تعد منصة ابتكار للقضاء على النفايات البلاستيكية End Plastic Waste Innovation Platform مبادرة للتعاون ورؤية مشتركة تم إطلاقها من قبل "تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية"، المنظمة الدولية غير الربحية، و Plug and Play، منصة الابتكار العالمية. وتعتمد هذه المنصة في جهودها على أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، كما ترتبط بالموارد والخبرات التي توفرها أكبر الشركات العالمية، بما يتيح لها توسعة نطاق ابتكاراتها. وسبق لهذه المنصة أن أطلقت برامج في جميع أنحاء العالم في وادي السيليكون وباريس وسنغافورة وساو باولو وجوهانسبيرغ وشنغهاي وطوكيو، ووصلت الآن إلى العاصمة السعودية الرياض. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.plugandplaytechcenter.com/end-plastic-waste.

نبذة عن "تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية"

يعتبر "تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية" أو (التحالف) The Alliance to End Plastic Waste، منظمة عالمية غير ربحية، تتمثل مهمتها في القضاء على النفايات البلاستيكية في البيئة. وينصب تركيزها على تنفيذ المشاريع وضخ الاستثمار لتطوير الحلول المبتكرة من أجل تطوير وتحسين أنظمة إدارة النفايات، وتضم محفظتها أكثر من 50 مشروعاً حول العالم.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن معالجة النفايات البلاستيكية تمثل تحدياً فائق التعقيد إلى درجة تتطلب العمل الجماعي. وتمكن التحالف منذ العام 2019 من إنشاء شبكة عالمية من كبار قادة الصناعة عبر سلسلة القيمة الخاصة بالبلاستيك، إضافة إلى الحكومات والمجتمع المدني ورجال الأعمال والمجتمعات للعمل من أجل دعم الاقتصاد الدائري للنفايات البلاستيكية. وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للتحالف: www.endplasticwaste.org.

نبذة عن Plug and Play

تعتبر Plug and Play منصة ابتكار عالمية يوجد مقرها الرئيسي في وادي السيليكون، حيث قامت بإنشاء برامج للتسريع وخدمات الابتكار المؤسسية، وبرامج داخلية لرأس المال المغامر، من أجل تحقيق التقدم التكنولوجي بشكل أسرع. ومنذ إنشائها في العام 2006، اتسع نطاق انتشار برامجها حول العالم، لتغطي أكثر من 50 موقعاً، ما يوفر للشركات الناشئة الموارد اللازمة للنجاح في وادي السيليكون ومناطق أخرى. وعلى ضوء وجود ما يزيد على 70,000 شركة ناشئة و 500 شريك رسمي من الشركات، تمكنت هذه المنصة من إنشاء منظومة مثالية للشركات الناشئة في العديد من الصناعات. وتمكنت الشركات في مجتمعنا من جمع تمويل تجاوز حجمه 9 مليارات دولار، فضلاً عن التوصل إلى عمليات تخارج ناجحة للمحفظة، شملت كلاً من Danger و Rappi و Dropbox و Lending Club و PayPal. وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقعها: https://www.plugandplaytechcenter.com.