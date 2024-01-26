أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أضافت إي دي إس إس، شركة الخدمات المالية الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تحسينات ملموسة على منصتها الإلكترونية للتداول من الجيل التالي، معززة إياها بخصائص جديدة لتوفر تجربة أفضل للمستخدمين من حيث سهولة الاستخدام وسلاسة التداول. ويشمل ذلك إضافة أدوات ومنتجات تداول جديدة للمتداولين المحترفين والمبتدئين.

وتضم المنصة الجديدة عدة خصائص منها إتاحة الاستخدام التجريبي دون إنشاء حساب تداول فعلي، ما يسمح للمتداولين بالإلمام أكثر بواجهة المنصة وتجريبها باستخدام أموال افتراضية. كما أضافت "إي دي إس إس" مجموعة جديدة من أسواق السلع الأساسية التي يمكن التداول فيها عبر منصتها- كالمعادن مثل البلاتينيوم، والسلع الخفيفة المتنوعة بدءاً من الكاكاو والذرة وصولاً إلى الماشية - مما يجعلها المنصة الأكثر شمولاً من نوعها في المنطقة.

يمثل إطلاق المنصة المُحدّثة خطوةً فارقة لشركة إي دي إس إس، إذ يدفع بجهودها قُدماً لتعزيز مكانتها كشركة وساطة مالية سبّاقة في الابتكار ويُرسّخ ريادتها في منطقة الشرق الأوسط بينما تواصل توظيف أحدث الابتكارات التقنية واعتماد أفضل الممارسات على مستوى القطاع لتقديم تجارب مميزة للعملاء. وتعتمد المنصة على واجهة واضحة يسهُل تكييفها لتلائم احتياجات المستخدم، ما يوفر للمتداولين المبتدئين تجربة تجمع بين السهولة والعمق، بينما تعزز الخصائص المتقدمة تجربة المتداولين المحترفين وتلبي توقعاتهم.

وتتيح المنصة لعملائها التداول في عقود الفروقات في مجموعة متنوعة من الأصول تشمل الأسهم والمؤشرات والسلع والسندات في الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أزواج العملات. ويمكن استخدام المنصة على تطبيقات الهواتف الذكية سواء التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS، بجانب نسخة

لأجهزة الحاسوب المكتبية، ما يعني أن المنصة توفر تجربة سلسة على جميع أنواع الأجهزة ليتمكن العملاء من تنفيذ قراراتهم الاستثمارية في أي وقت ومن أي مكان دون صعوبات.

وفي هذه المناسبة، قالت صوفيا سليم، المدير التنفيذي للتكنولوجيا بشركة إي دي إس إس: "حققت "إي دي إس إس" تقدماً كبيراً في تحديث منصتها في ضوء طموحاتها لجعلها منصة التداول الأفضل والأكثر تطوّراً وشمولاً على مستوى القطاع. تتسم منصات التداول التقليدية بصعوبة الاستخدام وكثرة التفاصيل، وهي المشكلة التي عمِدنا إلى حلها عبر ابتكار واجهة سهلة الاستخدام يسهُل على المتداولين الجدد التعامل معها، بجانب إتاحة الخصائص المتقدمة بسلاسة للمتداولين المحترفين من أجل تجربة تداول أفضل. ونتطلع إلى استكمال العمل على المنصة في الشهور والأعوام القادمة لتأسيس منتج رائد يُرسي معايير جديدة للتميّز في صناعة التداول".

جدير بالذكر أن شركة إي دي إس إس تعاونت مع شركة أدابتيف (Adaptive)، وهي شركة رائدة في مجال تقنيات التداول، لتتولى مهمة تصميم وتطوير وتنفيذ منصتها الجديدة للتداول من الجيل التالي.

بإمكان عملاء "إي دي إس إس" الجدد والحاليين استخدام المنصة الجديدة عبر زيارة الموقع الإلكتروني adss.com أو تنزيل تطبيق المنصة من متجر آبل App Store أو متجر Google Play.

لمحة حول إي دي إس إس

تأسست إي دي إس إس في عام 2011 بناءً على رؤية طموحة لشركة خدمات مالية عالمية تقدم منتجات وخدمات على أعلى مستوى من الجودة. ونجحت من خلال الاستثمارات الواسعة في ابتكار تكنولوجيا خاصة للتداول مُتعدد الأصول، ما أتاح لها الوصول إلى السيولة والأدوات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية. وأرست مكانة رائدة لنفسها في قطاع الأعمال التجارية العالمية من خلال الاستثمار في تطوير فرق عمل عالية الخبرة الكفاءة. وتخضع إي دي إس إس للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع

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