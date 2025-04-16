دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت منصة التداول والاستثمار العالمية إيتورو عن الإطلاق التدريجي للأسهم المدرجة في بورصة هونغ كونغ ومنتجات التداول المتداولة في البورصة على منصتها، وذلك استجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين الأفراد للوصول إلى الأسواق الآسيوية. وتشمل هذه المنتجات صناديق الاستثمار المتداولة ومنتجات الرفع المالي والعكسية. وسيستفيد المستثمرون أيضاً من بيانات التسعير الفورية عالية الجودة التي توفرها بورصة هونغ كونغ.

وفي هذا السياق، صرّح جورج نداف، المدير العام لشركة إيتورو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: "تُعد بورصة هونغ كونغ واحدة من أبرز المراكز المالية في العالم، كما أنها تمثل جسراً بين الصين والأسواق العالمية، لا سيّما وأنها تعدّ موطناً لكبرى الشركات وأكثرها ابتكاراً في آسيا. وبفضل هذه الإضافة الجديدة، فقد بات بمقدور المستثمرين في الإمارات الآن الوصول إلى مجموعة أوسع من الأسهم الصينية والآسيوية مباشرة عبر منصة إيتورو. ومن شأن هذا التوسّع أن يُعزّز عروضنا المتنوعة للأسواق العالمية، كما أن الخطوة ذاتها تؤكد التزامنا بتسهيل الاستثمار العالمي. وفي ظل حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق العالمية، توفر هذه الخطوة فرصة مناسبة للمستثمرين في الإمارات لتنويع محافظهم بعيداً عن الأسواق الأمريكية، والتركيز على إمكانات النمو طويلة الأمد في آسيا".

وسيُسهم هذا التطور بشكل كبير في تحسين إمكانية الوصول إلى الأسهم الآسيوية، وخاصّة الصينية، على منصة إيتورو، مما يوسّع من فرص الاستثمار للمستخدمين حول العالم.

من جهته، قال يوسي براندس، نائب رئيس خدمات التنفيذ في إيتورو: "إن مهمتنا في إيتورو تتمثل في جعل الأسواق العالمية في متناول الجميع، ولهذا السبب نركّز على إتاحة الفرص لعملائنا للوصول إلى أكثر من 20 بورصة حول العالم. ومن خلال توسيع عروض الأسهم والمنتجات المتداولة في منصتنا لتشمل المزيد من الشركات المدرجة في بورصة هونغ كونغ، والتي تُعد إحدى أكبر عشر بورصات عالمية من حيث القيمة السوقية، فإننا نؤكد على تعزيز هذا الالتزام المستمر، لكي نوفّر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات صينية وعالمية رائدة، إلى جانب تطوير منتجاتنا، بما يواكب تطلعات المستثمرين محلياً وعالمياً".

وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت ويني سين، رئيسة قطاع البيانات وتطوير السوق في بورصة هونغ كونغ: "إننا نعرب عن سعادتنا إزاء التعاون مع إيتورو لإتاحة الفرص الديناميكية التي يوفرها سوقنا للمستثمرين الدوليين. وسيسهم هذا التعاون في تعزيز وصول المستثمرين الأفراد إلى سوق هونغ كونغ، وتمكين قراراتهم الاستثمارية من خلال بيانات سوق عالية الجودة. وانطلاقاً من دورنا الفريد كجسر فائق يربط بين الصين وبقية أنحاء العالم، نلتزم بتطوير قنوات وأسواق ومنتجات رأس المال، وتوسيع شراكاتنا، مما يعزز مكانتنا كمنصة رائدة لربط رأس المال بالفرص المتاحة".

وتُعدّ إضافة أدوات بورصة هونغ كونغ خطوة مهمّة من شأنها أن تُعزّز حضور إيتورو في أنشطة تداول الأسهم العالمية، الأمر الذي يتيح للمستخدمين تداول الأصول في أكثر من 20 بورصة عالمية من خلال منصة واحدة. ويشار في هذا الصدد إلى أن إيتورو أضافت مطلع هذا العام أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما أتاح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 30 شركة إماراتية رائدة في قطاعات متنوعة، مثل الطاقة والعقارات والبنوك والمالية والتكنولوجيا والرعاية الصحية. وتشكّل إضافة بورصة هونغ كونغ استمراراً لهذا الزخم، وتوسّعاً إضافياً في إمكانية وصول المستثمرين إلى أبرز الأسواق العالمية في آسيا والشرق الأوسط.

نبذة عن إيتورو:

تعتبر إيتورو منصة للتداول والاستثمار تمكنك من الاستثمار والمشاركة والتعلم. وتأسست المنصة في العام 2007 انطلاقاً من رؤية لعالم يستطيع فيه الجميع التداول والاستثمار بطريقة بسيطة وشفافة. ويوجد لدينا اليوم ما يزيد على 35 مليون مستخدم مسجل ينتمون لأكثر من 100 دولة. ونؤمن بوجود قوة في المعرفة المشتركة، وأنه يمكننا تحقيق أفضل مستويات النجاح من خلال الاستثمار معاً. لذلك، أسسنا مجتمعاً استثمارياً يقوم على التعاون بهدف تزويدك بالأدوات التي تحتاج إليها لتنمية معرفتك وزيادة ثروتك. وبالاعتماد على منصة إيتورو، يمكنك الاحتفاظ بمجموعة من الأصول التقليدية والمبتكرة، فضلاً عن اختيار الطريقة التي تستثمر بها، بما في ذلك التداول مباشرة، أو الاستثمار في محفظة، أو محاكاة مستثمرين آخرين. ويمكنك زيارة مركزنا الإعلامي هنا للحصول على آخر أخبارنا.

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