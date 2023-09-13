تسعى لتقديم تجربة سلسة لشراء واقتناء الحلي الذهبية والمجوهرات

المملكة العربية السعودية، الرياض: أغلقت إبريز (Ibreez)، منصة التجارة الإلكترونية التي تركز على بيع الحلي الذهبية والمجوهرات، أولى جولاتها الاستثمارية والهادفة لدعم عملياتها وتوسعها في تقديم تجربة استثنائية للعملاء في المملكة العربية السعودية عبر ربط المزيد من التجار بالمنصة وتمكين المشترين من اختيار وطلب المنتجات الجاهزة أو تصنيعها بما يتناسب مع أذواقهم.

وجاءت الجولة بعد فترة احتضان ودعم عاشتها المنصة في مركز الابتكار وريادة الأعمال i-be مرت بتحليل ودراسة السوق والفرص المتاحة لبناء منتج متعدد الخدمات يضيف قيمة نوعية للمتسوق.

تسعى إبريز منذ انطلاقها في عام 2022 إلى تغيير طريقة شراء واقتناء الحلي الذهبية والمجوهرات في المملكة العربية السعودية عبر توفير منصة آمنة وموثوقة للعملاء تراعي الجانب الشرعي في تعاملات البيع والشراء وتضم تشكيلة واسعة من المنتجات التي تتناسب مع جميع الأذواق ولجميع المناسبات.

وأكدت إيمان الجدوع، الرئيسة التنفيذية لإبريز، في تعليقها على الاستثمار أن الجولة تعكس ثقة المستثمرين بآلية عمل المنصة وتنوع خدماتها، كما أن الالتزام بالمبادئ والقيم الشرعية يعكس مدى تفاني فريق العمل لتقديم أفضل الخدمات، وأضافت بقولها: "نسعى جاهدين للمحافظة على معايير الجودة وخلق قيمة مضافة لمتسوقي الحلي الذهبية والمجوهرات في كل جانب من جوانب رحلة التسوق".

ورغبة في إثراء تجربة المتسوقين، تتيح المنصة فرصة تصميم وتصنيع الحلي الذهبية والمجوهرات حسب الطلب لإرضاء رغبات المتسوقين ومنحهم إطلالة متفردة في مناسباتهم، إلى جانب ذلك فإن المنصة تقدم خدمة صيانة الحلي الذهبية لاسيما تلك التي تتميز بقيمة خاصة للعملاء.

وتلقى إبريز دعمًا كبيرًا من العملاء الذين يقدرون التزامها بالمبادئ الشرعية والجودة في الصناعة في خضم الطلب المتزايد على الحلي الذهبية والمجوهرات، وتطمح إلى التوسع في نطاق خدماتها والتواجد في جميع مناطق المملكة لتلبية تطلعات واحتياجات عملائها.

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عن إبريز:

إبريز منصة متكاملة متخصصة في الحلي الذهبية والمجوهرات تربط بين التجار والمشترين وتوفر خدمات بيع وشراء وتوصيل الحلي والمجوهرات، بالإضافة إلى خدمات التصميم والتصنيع حسب رغبة العميل، وغيرها. ويركز عمل إبريز على تقديم جميع الخدمات في بيئة موثوقة ووفق الضوابط الشرعية.

لمزيد من المعلومات:

الموقع الإلكتروني: https://ibreez.co/

عن مركز الابتكار وريادة الأعمال i-be:

مجتمع ريادي متكامل يستهدف أصحاب الأفكار الريادية الذين يُظهرون الإصرار والرغبة العالية لحل مشكلات تواجه الأفراد أو المجتمعات من خلال خدمات ومنتجات مبتكرة، ويبحثون عن بيئة عمل تساعدهم على بناء قدراتهم ومهاراتهم الفردية لإطلاق مشاريعهم.

لمزيد من المعلومات:

البريد الإلكتروني: info@ibehub.com

الموقع الإلكتروني: https://ibehub.com/