البحر الميت، الأردن: في إطار حرصها على المساهمة بدعم تحقيق أهداف المملكة للتحديث الاقتصادي بالتماشي مع أحدث تطورات عالم التكنولوجيا الرقمية، نظمت شركة هواوي "منتدى هواوي الأردن للإعلام" في فندق كمبنسكي في البحر الميت بمشاركة نخبة من قادة وخبراء المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية والشركات الخاصة ذات الصلة في المملكة. واستهدف المنتدى مناقشة تحديات وفرص دفع عجلة التحول الرقمي في قطاع الإعلام، ووضع خارطة طريق واضحة لنمو وتطوير منظومة أعماله وخدماته على ضوء التطورات المتسارعة لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات. كما سلط المنتدى الضوء على أهمية تبني المؤسسات الإعلامية للموجات الجديدة المتطورة من االتقنيات الرقمة الذكية عبر مجالات كثيرة أهمها الشبكات والسحابة الالكترونية بقدرات الذكاء الاصطناعي.

تتماشى مبادرة تنظيم المنتدى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية وسياسة الشمول الرقمي وتعزيز مكتسبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تؤكد على ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات الرقمية وتحسين البيئة التنظيمية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الإلكترونية. وتعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم ممكنات العمل على تحقيق مزيد من الإنجازات وترجمة الطموحات على أرض الواقع. ويرتبط نجاح الشراكة وتطوير آفاق مستقبلها بتوفير بيئة خصبة للشركات العالمية للمساهمة بفاعلية في رفد جهود الجهات المعنية من خلال الخبرات والابتكارات والحلول المتطورة التي توفرها.

وأكّد عمار طبا، نائب رئيس هواوي للعلاقات العامة والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في كلمته الافتتاحية للمنتدى على أهمية بناء جسور شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص على طريق بناء النظام الإيكولوجي الشامل والمتكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. وشدّد على أهمية العناية بالتخطيط الاستراتيجي لتطوير منظومة الابتكار التكنولوجي وأحد أهم أولوياتها العناية القصوى بتنمية المواهب المحلية ورفع كفاءات الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة لتمكين الجيل القادم من قادة التكنولوجيا الذين ستقع على عاتقهم مسؤولية دفع عجلة التنمية والتطور الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق رؤية بناء الاقتصاد الرقمي المستدام القائم على المعرفة في المملكة.

وقالت هيام الكركي، مدير عام جريدة الرأي الأردنية في كلمتها في المنتدى: " نعيش في زمن لا يعترف إلا بالسرعة والابتكار. ومهمتنا في صحيفة الرأي هي المزج بين أصالتنا الورقية وتحولاتنا الرقمية، دون التفريط بجودة المحتوى. ونتطلع للمساهمة في رفع كفاءة نسيج اقتصاد المملكة الرقمي المستدام وخدمة الأجيال القادمة من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا".

من جهته، قال آدم تشانغ، المدير العام لشركة هواوي في الأردن: "شهد الاقتصاد الرقمي في الأردن نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل ارتفاع نسبة الشباب المتمرسين في استخدام التكنولوجيا، وزيادة انتشار الإنترنت، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال ونشر الرقمنة. وقد نجح التحول الرقمي في الأردن في دمج التقنيات والاستراتيجيات والابتكارات الرقمية عبر مختلف قطاعات الاقتصاد والمجتمع المدني. وتبذل الدولة جهوداً حثيثة لاستثمار التكنولوجيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات العامة. وتلتزم هواوي بدعم التحول الرقمي في المملكة من خلال نقل ومشاركة علومها وخبراتها وتوفير حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق. ونركز جهودنا بشكل خاص على تعزيز مردود الاتصالات وتقنية المعلومات ورفدها بحلول الحوسبة السحابية والذكاء الرقمي. ونسعى بالتعاون مع شركائنا المحليين للمساهمة بتوفير تجربة حياة رقمية مرنة للمواطنين عبر مختلف القطاعات. وتندرج مبادرة هذا المنتدى في إطار سعينا لتمكين المؤسسات الإعلامية من موازاة التطور الرقمي والنمو المستدام لأعمالها وخدماتها من خلال تزويدها بحلول مبتكرة تعزز قدراتها على إنتاج المحتوى وتوزيعه وإدارته وتوفير حلول وتجارب رقمية متميزة ترتقي لطموحات العصر الرقمي الذكي".

شهد برنامج المنتدى جلسة صباحية شملت عدة كلمات رئيسية وعروض تقديمية حول أبرز التطورات في مسيرة التحول الرقمي لقطاع الإعلام بحضور نخبة من المسؤولين والموظفين الحكوميين، وقادة الرأي، والخبراء التقنيين. فيما شهدت الجلسة المسائية ثلاث ورش عمل تفاعلية أدارها خبراء هواوي، وتمحورت حول مجالات التنمية ذات الأولوية التي تم تحديدها بناءً على نتائج استطلاع أُجري قبيل الحدث لتحديد مواطن التحديات وقنوات العمل ذات الأولوية في قطاع الإعلام. وانتقلت ورش العمل من تحليل التحديات المشتركة التي تواجه المؤسسات الإعلامية إلى استكشاف آفاق التطوير المستقبلية، واختتمت بإقرار خارطة طريق تعاونية تستند للأولويات التي حددتها هذه المؤسسات.

وقدّم محمد الصريف، المدير الإقليمي للصناعات الرقمية وإدارة الاستراتيجية والتسويق عرضاً مطولاً عن الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتحقيق التحول الرقمي الذكي في بيئة عمل المؤسسات الإعلامية، وسلط بالتعاون مع خبراء هواوي في الأردن الضوء على الابتكارات والحلول التي تسهم تخدم مستقبل الرقمنة في قطاع الإعلام5 وأهمها كيفية تنفيذ شبكات المكاتب المبسطة التي تجمع بين التقنيات البصرية واللاسلكية، وأنظمة أتمتة المباني التي تساهم في تحسين إدارة المرافق وترشيد استهلاك الطاقة، وحلول المكاتب الذكية التي تعزز التعاون الفعال بين الموظفين ورفع كفاءة الخدمات. وشملت عروضهم أيضاً أنظمة الأمن الذكية، وحلول إدارة الفيديو المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستعراض إمكانيات مراكز العمليات المتكاملة التي تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية ومرونة الحصول على الخدمات وتحسين جودتها وتقليص تكاليفها.

واستعرضت هواوي خلال المنتدى مجموعة واسعة من التقنيات والأدوات المتطورة المصممة خصيصاً للمؤسسات الإعلامية، والتي شملت حلول مقرات العمل الذكية، وشبكات الواي فاي المتطورة، والحلول السحابية، والأتمتة، وحلول الأمن السيبراني، بالإضافة إلى أجهزة "آيديا هو ب" التفاعلية الذكية. وتتميز جميع هذه الحلول بقدرتها على التكامل بسلاسة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما قدم خبراء هواوي حلولاً محددة الغرض للمؤسسات الإعلامية مثل خدمات التخزين والبحث السحابي والفيديو حسب الطلب، وشبكة تسليم المحتوى، ومركز معالجة الوسائط. وتجسد جميع هذه الحلول التزام الشركة بمبادئ ونهج تطوير الأعمال المستدام، حيث تعتمد على تقنيات مراكز البيانات الصديقة والمعدات الصديقة للبيئة والبنية التحتية الموفرة للطاقة، مما يساعد المؤسسات الإعلامية على تقليل بصمتها الكربونية دون التأثير على أدائها. وتُبرهن حلول الطاقة الرقمية التي تقدمها هواوي على إمكانية الموازنة بين تحقيق التميز التشغيلي والاستجابة للمتطلبات البيئية في المؤسسات الإعلامية.

وفي ضوء سعي الأردن الدؤوب للاستفادة من الأدوات والاستراتيجيات الرقمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر جميع القطاعات، وبالتالي الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، تلتزم شركة هواوي الأردن بتقديم المبادرات التي تتوافق مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية. ولا يقتصر هذا الالتزام على المستوى التجاري فحسب، بل يتعداه ليشمل مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تؤكد على دور الشركة كعنصر فاعل في المجتمع. ومنذ دخولها السوق الأردنية في عام 2005، عملت الشركة على إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع مختلف جهات القطاعين العام والخاص. وتتعدى مساهمتها مجرد تمكين الشركات المحلية من خلال حلولها ومنتجاتها المتطورة، لتشمل الاستثمار في تنمية الكوادر التقنية الوطنية وتجهيزها لخدمة مستقبل العصر الرقمي في المملكة. ويتجلى ذلك من خلال مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية العالمية التي تنفذها الشركة في الأردن وأبرز منصاتها أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، ومسابقة "بذور من أجل المستقبل"، ومسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، ومسابقة هواوي للابتكار.

وتلتزم هواوي بتمكين الكوادر الأردنية والمساهمة في رعاية جيل جديد من القادة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من خلال أكثر من 20 أكاديمية لتقنية المعلومات والاتصالات في مختلف أنحاء الأردن تم إنشاؤها بالشراكة مع جامعات رائدة. وتقوم بتأهيل الكوادر التدريبية وتمكينهم من الحصول على شهادات من أكاديمية هواوي. وشهدت المسابقات التي تنظمها هواوي في الأردن وتمتد إقليمياً وعالمياً تألقاً لافتاً للطلاب الأردنيين، حيث حقق فريقان أردنيان المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2023-2024، ونال كذلك ستة طلاب أردنيون تكريماً خاصاً من الشركة نظراً لتفوقهم على مئات المشاركين من مختلف دول العالم. كما وصل خمسة طلاب آخرين إلى الدور نصف النهائي من مسابقة "بذور من أجل المستقبل" 2024-2025 على المستوى الإقليمي.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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