المنامة- سيستضيف منتدى الشرق الأوسط للاستدامة ، وهو منصة إقليمية مخصصة لدفع الحلول الصديقة للبيئة والصافية إلى الصفر من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية ، طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول (الانتقال الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - واغتنام الفرص الخضراء للنمو وتنمية رأس المال البشري). وسيعقد هذا الحدث في 9 أكتوبر 2024 في مملكة البحرين، وهو جزء من "سلسلة جلسات مستديرة تهدف إلى إزالة الكربون" التي ينظمها المنتدى، والتي تجمع قادة الأعمال وخبراء المناخ والاستدامة من جميع أنحاء المنطقة، لمعالجة القضايا الحاسمة لانتقال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عالم ومستقبل منخفض الكربون.

وستبحث الطاولة المستديرة إمكانات المنطقة لتحقيق أهداف مناخية طموحة مع ضمان التحول الاقتصادي الناجح الذي يفتح الباب أمام النمو والفرص الكبيرة. وستركز الجلسة على دور إزالة الكربون في دفع التنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، حيث تعمل الاقتصادات الإقليمية على تحقيق أهدافها المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر للفترة 2050-2060.

ووفقا لدراسة حديثة أصدرتها منظمة العمل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تخلق 10 ملايين فرصة عمل جديدة بحلول عام 2050 من خلال إزالة الكربون والنمو الصناعي الأخضر وتسريع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2% وتشغيل العمالة إلى 5.3% في أقل من ثلاثة عقود.

وسيناقش الخبراء الرؤية والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الإمكانات بما في ذلك أنواع التعددية والسياسات الصناعية والمتعلقة بالمناخ والحوافز التي يتعين إنشاؤها. وسوف تتناول هذه الجلسات العوامل الأساسية التي يمكن أن تدعم التحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمكين اقتصاداتها من الخروج بشكل أقوى مع إزالة الكربون. ومن بين هؤلاء القوى العاملة الشابة والمتعلمة والبارعة في التكنولوجيا، والقدرة على الظهور كقادة في مجال الطاقة المتجددة، مع وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي، فضلاً عن الخطط الشاملة في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال رؤى وطنية مختلفة. والاستراتيجيات التي تعمل بقوة على تعزيز التنويع والصناعة الخضراء.

ولتسخير النمو فمن الضروري أن تقوم الحكومات والقطاع الخاص باستثمارات كبيرة في تنمية رأس المال البشري مع التركيز على تدريب القوى العاملة في القطاعات والتقنيات الجديدة، فضلاً عن ضمان الانتقال الفعال وتحسين مهارات العمال في الصناعات القديمة لشغل وظائف في العالم والاقتصاد الأخضر.

وسيبدأ الحدث بجلسة نقاشية مع السيد صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، الذي سيسلط الضوء على قطاعات النمو الرئيسية والاحتياجات التمويلية. وسيعقب ذلك حلقة نقاش تضم خبراء من القطاعين العام والخاص من المؤسسات الرائدة بما في ذلك السيد ألكسندر فان فيلدهوفن، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمجموعة بابكو اينيرجيز، والسيد أمين سلطان، الرئيس التنفيذي للطاقة في ألبا، والسيد ديليب جورج، الرئيس التنفيذي للمجموعة فولاذ القابضة، والسيد إيان ماكالوم، الرئيس التنفيذي للاستدامة بنك ABC، والسيدة زيبا عسكر، الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستدامة في إنفراكورب، وسيدير ​​الجلسة بابلو أفوجادري، الشريك ومدير الطاقة في مجموعة بوسطن الاستشارية.

وفي تعليقه على هذا الحدث، أكد جوزيبي بوناكورسي، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، على الدور المحوري للاستدامة في المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط وقال: "تتمتع منطقة الشرق الأوسط، وخاصة البحرين، بوضع فريد لتحقيق أهداف مناخية طموحة مع دفع النمو الاقتصادي. وهي لا تعمل على إزالة الكربون وتعزيز التنويع وخلق فرص العمل فحسب، بل تعمل أيضًا على تسريع تطوير النظم البيئية للابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتماشى مع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية. وهذا بدوره يعزز جذب المواهب وتحسين المهارات، وهو أمر بالغ الأهمية لبناء اقتصاد محوري وإيجابي بطبيعته. وتعد الجهود التعاونية مثل الطاولة المستديرة لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة ، والتي نفخر بأن نلعب دورًا نشطًا فيها، أمرًا أساسيًا لمواجهة التحديات وتعزيزها، واغتنام فرص التحول إلى الصفر في الانبعاثات."

من جانبها، قالت السيدة ليلا دانيش المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس المؤسس والمنظم للمنتدى: "يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية لجمع رواد من جميع أنحاء المنطقة لمناقشة الاستراتيجيات والاستثمارات اللازمة لتحقيق أقصى قدر من الفرص لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية القائمة مع تحرك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الحياد الكربوني، ستوفر الطاولة المستديرة منصة للخبراء لاستكشاف السياسات المبتكرة والتعاون القائم حاليًا وتلك المطلوبة لدعم التحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الإجراءات الرئيسية والتحديات، والاستثمارات لتسخير ودفع عجلة النمو".

ويدعم المنتدى بأنشطة سنوية من قبل الشركاء الرئيسيين وهما: بنك ABC، وإنفراكورب. والشركاء الاستراتيجيون وهم: تمكين، وبابكو اينيرجيز، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركاء المنتدى وهم: (أي بي إم تيرمينالز - البحرين)، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، والزعبي وشركاءه، شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، والناقل الرسمي: مجموعة طيران الخليج، والشركاء الإعلاميون: قناة الشرق بيزنس مع بلومبرج، (BFT Media)، و (OGN).

نبذة عن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

يعتبر منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة إقليمية لتعزيز الوعي وقيادة الجهود المناخية على مستوى القطاع الخاص، حيث يعد تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من تطبيقات طبيعية عنصرا مهما في مواكبة طموحات الاستدامة والحياد الكربوني الصفري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يستضيف المنتدى سنويا مؤتمرا مدته يومان (النسخة القادمة في يناير 2025) مع تنظيم عدة ورش عمل متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، إضافة الى سلسلة من الطاولات المستديرة تقام في عدة مدن على مستوى المنطقة لمناقشة موضوعات مهمة لتعزيز خطى خفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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