المشروع الجديد يحقق الريادة من خلال برنامج العمل والدراسة المتاح لموظفي منتجع باتينا المالديف والحصول على دبلوم معتمد من كبرى المؤسسات التعليمية في مجال الضيافة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: استقبل مشروع "فاري آيلاندز" في المالديف أول دفعة من الطلاب في مركزه للتعليم والتدريب المهني، والذي يقدم برامجه بالتعاون مع الكلية الفندقية في لوزان – أرقى الكليات الفندقية في العالم.

وتمثل الدورات التدريبية الأولى من نوعها فرصة هائلة للطموحين والموهوبين الراغبين بتطوير قدراتهم المهنية ومعرفتهم بشكل يدعم تطورهم المهني في قطاع الفنادق والمطاعم. ويحصل الملتحقون بالدورات، والتي تستمر ثلاث سنوات، على شهادة دبلوم معتمدة عالمياً صادرة وموقعة من الكلية الفندقية في لوزان ومعترف بها من هيئة التأهيل بالمالديف، لتمنح للشباب الموهوب بديلاً واقعياً وموثوقاً للكليات الفندقية في أوروبا.

وفي هذا السياق قال السيد محمد رشيد، مدير الموارد البشرية لدى منتجع باتينا المالديف في فاري آيلاندز: "يسرنا أن نكون السباقين في هذه المبادرة التي تعدّ الأولى من نوعها وتوفر التدريب المعتمد عالمياً في مجال الفندقة والضيافة في المالديف. وتأتي هذه الريادة انسجاماً مع روح التميز في منتجع باتينا وفاري آيلاندز ليقدم نهجاً جديداً للتوظيف والتدريب والموارد البشرية ورعاية المواهب الشابة في المالديف، ونحن ملتزمون بإثراء مسارهم نحو النجاح بالتعاون مع الكلية الفندقية في لوزان، لتمكينهم من تحقيق كافة إمكاناتهم في إدارة الضيافة."

يذكر أن منهاج الدورات يستخدم محتوى تم تطويره بشكل وحدات تدريبية في سويسرا ويدمج بين التدريب الوظيفي العملي وبين التعلم والتقييم في الغرف الصفية. وتتوفر خلال السنة الدراسية 2022\2023 مسارات الوحدة التأسيسية لمدة 6 أشهر ومسارات متوسطة ومتقدمة قبل تخريج الطلاب وحصولهم على الدبلوم المهني. وتقدم الدورات بين مايو وأكتوبر ليصل إجمالي فترة برنامج الدبلوم ثلاث سنوات.

وجرى اختيار 14 طالباً بناء على معايير محددة للالتحاق بالدورة الأولى، وذلك برعاية كاملة من منتجع باتينا المالديف الذي يغطي رسوم الدراسة والمواد الدراسية.

وسيتم تطوير البرنامج اعتباراً من العام 2023 بإضافة برامج دبلوم جديدة في مجالات الطهي وخدمة الغرف والأطعمة والمشروبات وإدارة الفنادق والاتصال الفندقي، بحيث يلتحق 30 طالباً بكل دفعة. ويبدأ البرنامج باستقبال الشباب من فنادق مشروع فاري آيلاندز بينما تتضمن المرحلة الأخيرة من المبادرة فتح باب البرنامج أمام كافة مواطني المالديف.

أما المحتوى التدريبي فيقدمه مدراء ومشرفو الأقسام المعتمدون من الكلية الفندقية في لوزان. ويشار إلى أن مشروع فاري آيلاندز القائم على أرخبيل من أربعة جزر، والذي طورته مجموعة بونتياك لاند، انطلق العام الماضي بافتتاح منتجع باتينا المالديف ومنتجع ريتز كارلتون المالديف، بينما من المقرر افتتاح منتجع ثالث ضمن علامة كابيلا في العام 2025.

ويتضمن المشروع جزيرة مخصصة بالكامل لمرافق "فاري كامبس" الذي يضم مجموعة متنوعة من المرافق والوحدات السكنية بهدف تحقيق تغيير فعلي في مجال إسكان ورفاه الموظفين بالمالديف، وهو من تصميم غورانج خيمكا – مؤسس شركة الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني الشهيرة URBNarc حيث يوفر مساحات معيشية واسعة ومريحة ومجموعة متكاملة من المرافق الترويحية والخدمات ومزايا متنوعة من المساحات الخارجية وساحل كامل للجزيرة. وصمم فاري كامبس لترسيخ الشعور بالانتماء وتقوية الصلات بين العاملين، بفضل عدد من المناطق المشتركة الذكية المستوحاة من المجتمعات التقليدية في المالديف، والتي توفر مختلف احتياجات السكان.

ويعدّ برنامج التعليم والتدريب المهني وبرنامج الرعاية تأكيداً آخر على التزام منتجع باتينا المالديف ومشروع فاري آيلاندز تجاه استقطاب وتوظيف أفضل الشباب المحلي الموهوب ودعم مساراتهم المهنية من خلال توفير فرص التطور الواعدة لأفراد فريق العمل.

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نبذة عن منتجع باتينا المالديف، فاري آيلاندز

يعدّ منتجع باتينا المالديف فاري آيلاندز أول الوجهات التي طورتها في المنتجع الجديد علامة باتينا للفنادق والمنتجعات - أحدث مفهوم للضيافة من مجموعة كابيلا الفندقية. صمم المنتجع المعماري البرازيلي الشهير مارشيو كوغان، ويضم 90 فيلا عصرية تتنوع مساحاتها من غرفة نوم إلى ثلاث غرف نوم بمواقع على الشاطئ وفوق الماء، إلى جانب 20 ستوديو تجسّد التناغم بين التشويق والهدوء. يقع المنتجع في أرخبيل جزر فاري في شِعب من الجزر شمال ماليه، ليوفر للضيوف تجربة مفعمة بالحياة عبر برامج التعافي المصممة خصيصاً لهم وبرامج الموسيقى التفاعلية وتجارب الطهي المميزة، إلى جانب الاستمتاع بجناح جيمس توريل سكاي سبيس المغمور بضوء النهار – وكل ذلك في أجواء اجتماعية وحيوية تتركز في قلب المشروع النابض وهو قرية فاري مارينا ونادي فاري الشاطئي.

نبذة عن باتينا للفنادق والمنتجعات

باتينا للمنتجعات والفنادق هي أحدث مفهوم للضيافة من مجموعة كابيلا الفندقية، والتي نشأت انطلاقاً من رغبة الضيوف بالاحتفاء بالتفرّد حيث تستقطب العلامة جيلاً جديداً من المسافرين الباحثين عن التواصل بشكل أعمق مع ذواتهم ومع العالم من حولهم. ويمتاز التصميم بكونه يتمحور حول الإنسان وينساب مع مشاعرهم الطبيعية ليمنح كل ضيف تجربة تلبي احتياجاته الفردية وتضمن له تجربة تختلف عن الآخرين. وسيكون منتجع باتينا المالديف فاري آيلاندز، وهو منتجع راق من فئة خمس نجوم، أول مشاريع العلامة الفاخرة بينما تطور مشروعاً آخر في أوبود بجزيرة بالي وتدرس عدداً من الفرص في الصين واليابان وجنوب شرق آسيا.

نبذة عن مشروع فاري آيلاندز

يوفر مشروع فاري آيلاندز تجربة راقية للمنتجعات المالديفية التي تحتفي بالطبيعة والتواصل والإتقان، وهو أحد مشاريع مجموعة بونتياك لاند. يرتكز المشروع على ثلاث علامات تجارية عالمية في مجال الضيافة ويقع في شمال ماليه بالمالديف، على بعد 45 دقيقة بالقارب السريع من مطار ماليه الدولي. كما يضم الأرخبيل قرية فاري مارينا الجميلة التي تضم نادياً شاطئياً وعدداً من المتاجر الأنيقة وتشكيلة من المطاعم والمقاهي الراقية والمنتقاة بعناية لتنسجم مع أجواء المكان. وتم تصميم المساحات الأنيقة في المشروع من قبل عدد من شركات الهندسة والعمارة المرموقة ومنها Studio MK27 بقيادة المهندس مارشيو كوغان، وشركة كينغو كوما أند أسوشييتس وشركة كيري هيل أركتكتس – ليحقق توازناً دقيقاً بين الهدوء والسكينة وبين الأجواء الحيوية الاجتماعية. وتضم إحدى الجزر "فاري كامبس" وهي مخصصة لإسكان الموظفين مع التركيز على الخدمات المجتمعية ومرافق التعليم والتواصل لتكون الأولى من نوعها في المالديف.

نبذة عن مجموعة بونتياك لاند

تعدّ مجموعة بونتياك لاند من الشركات الخاصة لتطوير وامتلاك وتشغيل العقارات ومقرها سنغافورة، وتتوزع أصولها في قطاع الضيافة والاستخدامات المتعددة والمشاريع التجارية والسكنية. وانطلاقاً من خبرة تفوق خمسين عاماً في مجال تطوير العقارات الفاخرة، تسعى مجموعة بونتياك لاند إلى تحسين بيئات المباني عبر التصميم المدروس والعمارة الفريدة لتدعم كل مشروع بالفنون العالمية وفريق متخصص لإدارة العقارات وتوفير أعلى مستويات الضيافة والرفاه. تدير المجموعة أصولاً في كل من سنغافورة ونيويورك وسيدني والمالديف، وشاركت عام 2006 في إطلاق مجموعة كابيلا الفندقية في آسيا قبل تملّكها بالكامل لتصبح شركة تابعة لها عام 2017.

نبذة عن الكلية الفندقية في لوزان

الكلية الفندقية في لوزان هي أول كلية فندقية بالعالم، حيث تأسست عام 1893. وفي عام 2022 حصلت الكلية للعام الرابع على التوالي على المركز الأول كأفضل كلية لإدارة الفنادق ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات في فئة إدارة الضيافة والترفيه. كما حصلت على جائزة "أفضل الابتكارات التعليمية" ضمن جوائز الضيافة العالمية 2019 تقديراً لبرنامج البكالوريوس في إدارة الضيافة الدولية والذي يقدم خيارات الدراسة في كليات متعددة ويوفر الدعم للطلاب في مجال ريادة الأعمال.

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