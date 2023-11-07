مسقط: تأكيدا لالتزامها بتلبية احتياجات العملاء، تواصل مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني جهودها نحو توفير منتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحمي مصالح العملاء وتقدم قيمة مضافة لهم، حيث توفر مزن العديد من منتجات التأمين التكافلي التي صُممت بهدف توفير أعلى درجات الحماية للعملاء.

وحول ذلك، قالت سليمة بنت عبيد المرزوقية، رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية: "ندرك في مزن للصيرفة الإسلامية احتياجات العملاء فيما يتعلق بتوفير الحماية لهم ولأحبائهم وممتلكاتهم من الظروف والأحداث غير المتوقعة، ولذلك وفرنا مجموعة واسعة من منتجات التكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمنسجمة مع توجهات عملائنا، الأمر الذي يعكس التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا تلائم قيمهم ومبادئهم".

ومن ضمن منتجات التكافل التي تقدمها مزن هي "خطة تكافل للتأمين على الحياة للنخبة"، وهي خطة تأمين على الحياة شاملة مصممة لحماية المستقبل المالي للعائلات. وتتضمن هذه الخطة تغطية حياة عالية القيمة، وتغطية سفر مجانية للعائلة لعدة رحلات، وتغطية تكافل للأجهزة، ما يضمن راحة البال والاستقرار المالي أثناء الأحداث غير المتوقعة.

وعلاوة على ذلك، توفر مزن خطة "صحتي بلاس من برنامج حمايتي" للعملاء الراغبين بمنح الأولوية لسلامة لعائلاتهم، وتوفر الخطة حلولاً مخصصة للإناث وهي تغطية طبية خاصة تتميز بسهولة التطبيق وبساطة الإجراءات، وهي متاحة لجميع عملاء البنك الوطني العماني المقيمين في سلطنة عمان البالغين من العمر ما بين 18 إلى 65 عاماً وأزواجهم.

ولتلبية احتياجات أصحاب المركبات، أطلقت مزن أيضا خطة تكافل لتأمين السيارات، بالشراكة مع شركة تكافل عمان، وهي تغطية خالية من المتاعب لتأمين السيارات بشكل كامل، فهي تغطي الضرر الناتج عن الحوادث بالسيارات وأي سيارة أخرى أو الركاب أو الطرف الثالث المشارك في أي حادث تتسبب به لا قدر الله.

ويشار إلى أن مزن تعد أول نافذة مرخصة للصيرفة الإسلامية في عُمان، ومنذ تأسيسها تلتزم مزن بحماية عملائها عبر مجموعة واسعة من منتجات التأمين التكافلي. ولمعرفة المزيد حول منتجات وخدمات مزن يمكنكم الاتصال على 24770001، أو زيارة أقرب فرع لكم.

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