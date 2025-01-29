شراكة استراتيجية بين مناچ للتطوير وسويس-بلهوتيل لإنشاء وحدات فندقية فاخرة في القاهرة الجديدة

“بلانكس” من مناچ: تجربة معيشية متكاملة تتضمن شقق فندقية “سويس-بل رزيدنسس” الفاخرة

مناچ للتطوير تعيد تعريف المعيشة الفاخرة في مصر بإطلاق مشروع “سويس-بل رزيدنسس” على أرض مشروع “بلانكس”

أعلنت شركة مناچ للتطوير العقاري، الرائدة في تقديم تجارب سكنية مبتكرة واستثنائية، عن شراكتها مع مجموعة الضيافة العالمية سويس-بلهوتيل إنترناشيونال لتقديم “سويس-بل رزيدنسس”، التي تتضمن 200 وحدة فندقية بتكلفة ٧ مليارات جنيه مصري داخل مشروعها المتكامل “بلانكس” في القاهرة الجديدة.

مشروع بلانكس: رؤية جديدة للحياة السكنية

يُعد مشروع “بلانكس” أحد مشاريع مناچ للتطوير المميزة، حيث يضم ٤١٥ وحدة سكنية فاخرة، تشمل ٢٠٠ وحدة فندقية تحمل العلامة التجارية سويس-بل رزيدنسس، بالاضافة إلى ٢١٥ وحدة خدمية. ويقع المشروع في قلب منطقة جنوب المستثمرين، وهي واحدة من أكثر المناطق حيوية في القاهرة الجديدة. يهدف “بلانكس” إلى تقديم تجربة معيشية فريدة تجمع بين التصميم العصري والخدمات الفندقية المتكاملة لتلبية احتياجات السكان الباحثين عن الراحة والتميز.

وفي تعليقه على الشراكة، قال المهندس عبد المنعم غيتة، رئيس مجلس إدارة مناچ للتطوير العقاري:“مشروع “بلانكس” يمثل رؤيتنا الطموحة لتقديم مساحات سكنية تعيد تعريف مفهوم الفخامة والمعيشة المستدامة. من خلال شراكتنا مع سويس-بلهوتيل إنترناشيونال، نحن ملتزمون بتقديم وحدات فندقية تجمع بين الأناقة والابتكار لتلبية احتياجات عملائنا. مشروع سويس-بل رزيدنسس هو إضافة فريدة تضع معايير جديدة للحياة السكنية الفاخرة في القاهرة الجديدة.”

من جانبه، صرّح السيد جافن م. فاول، رئيس مجلس إدارة سويس-بلهوتيل إنترناشيونال:“يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع الطموح بالتعاون مع مناچ للتطوير العقاري. منطقة القاهرة الجديدة تمثل وجهة استراتيجية لعلامة سويس-بل رزيدنسس، ونحن ملتزمون بتوفير مساكن فاخرة تلبي توقعات المقيمين وتوفر لهم تجربة معيشية استثنائية.”

تصميم استثنائي وموقع استراتيجي

من المقرر أن يتم افتتاح المشروع بحلول عام ٢٠٢٧، حيث يتمتع “بلانكس” بموقع استراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى معالم رئيسية مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، شارعي التسعين الشمالي والجنوبي، العاصمة الإدارية الجديدة ومحور جمال عبد الناصر، وطريق السويس. تم تصميم كل وحدة داخل “بلانكس”، بما في ذلك وحدات سويس-بل رزيدنسس، بعناية فائقة لضمان تقديم تجربة معيشية لا تضاهى مع تشطيبات راقية وخدمات مخصصة.

عن مناچ للتطوير العقاري

تتميز مناچ للتطوير العقاري برؤيتها المبتكرة لإنشاء تجارب معيشية تجمع بين التصميم العصري والوظيفي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار. تهدف الشركة إلى بناء مجتمعات ملهمة تتجاوز مفهوم التطوير السكني التقليدي، مع التزام قوي بتلبية احتياجات العملاء والمجتمع من خلال مشاريع متطورة وفريدة.

عن سويس-بلهوتيل إنترناشيونال

تأسست سويس-بلهوتيل إنترناشيونال عام ١٩٨٧ ومقرها هونغ كونغ، وهي من بين أسرع مجموعات الضيافة نموًا على مستوى العالم. تدير الشركة أكثر من 150 فندقًا ومشروعًا في ٢٠ دولة، وتشتهر بدمج الضيافة السويسرية الراقية مع الخدمة المستوحاة من الثقافة الآسيوية، مما يبرز التزامها بالجودة والتميز

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