المنامة، مملكة البحرين: بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة ممتلكات، ورئيسي مجلس إدارة مجموعة وامبوا السيد لي هان شيه والسيدة آمي لي، أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، ومجموعة وامبوا، وهي مجموعة استثمارية خاصة مقرها سنغافورة، اليوم قيام ممتلكات بالاستثمار في بنك سنغافورة الخليج (SGB) وهو بنك رقمي جديد تم تأسيسه من قبل مجموعة وامبوا (Whampoa Group).

سيساهم استثمار ممتلكات في بنك سنغافورة الخليج في تمكين البنك من إطلاق أعماله في البحرين وذلك بعد حصوله على ترخيص بنك جملة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي، والذي يعد خطوة هامة ضمن خطط النمو وطموحات مجموعة وامبوا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يقدم بنك سنغافورة الخليج منصة آمنة ومتكاملة للأصول التقليدية والرقمية والحلول المالية وإدارتها، بما في ذلك خدمات التسوية الآنية على مدار الساعة، وتجارة الأصول المتنوعة والوصاية وإدارة الأصول، والتي ستخدم المستثمرين والمؤسسات على الصعيد العالمي ممن يبحثون عن تجربة مصرفية رقمية متميزة.

يعد بنك سنغافورة الخليج بمثابة جسر بين كل من قارة آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال تعزيز الاتصال المالي وتسهيل التجارة عبر الحدود، لا سيما في مجال الاقتصاد الرقمي. حيث تم اختيار مملكة البحرين كوجهة مثالية لبنك سنغافورة الخليج وذلك لما تتمتع به مملكة البحرين من مركز ريادي في قطاع الخدمات المالية والابتكار، إلى جانب اقتصادها النامي والمتنوع وموقعها الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج العربي.

وفي هذا السياق، قال السيد أوريول فونغ الرئيس التنفيذي المشارك لبنك سنغافورة الخليج:"يسعدنا حصول بنك سنغافورة الخليج على ترخيص مصرفي من قبل مصرف البحرين المركزي، كما أننا مسرورون بانضمام ممتلكات. ومن خلال هذه الشراكة، نحن ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي وفريق البحرين لدفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية وتعزيز شبكة الاتصال المالي العالمي".

من جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: "إننا سعداء بالشراكة مع مجموعة وامبوا، حيث نتطلع سوياً للعمل على دعم أعمال إطلاق بنك سنغافورة الخليج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن إعلان اليوم يؤكد التزامنا بمواصلة الجهود نحو تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في البحرين، إلى جانب إيماننا بالإمكانات المتاحة من قبل الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك سنغافورة الخليج".

وأضاف قائلاً: "يعد قطاع الخدمات المالية من أهم القطاعات التي ترفد الاقتصاد المحلي، ونحن فخورون بالمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي عبر استثمارنا هذا".

الجدير بالذكر بأن إطلاق بنك سنغافورة الخليج سيدعم تطوير النظام البيئي للخدمات المصرفية الرقمية في البحرين، والذي سيعزز بدوره ريادة المملكة في المنطقة عبر السماح باستقبال عملاء الخدمات المصرفية الخارجيين، كما يتماشى مع جهود ممتلكات نحو تنويع أصول محفظتها لتعزيز مساهمتها في الإقتصاد المحلي.

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عن ممتلكات:

شركة ممتلكات البحرين القابضة هي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وهي مُكَلَفَة بتنمية ثروة البحرين من خلال تحقيق استثمارات استراتيجية طويلة المدى وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة، وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 50 شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.

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