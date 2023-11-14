برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة

المنامة، البحرين: أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، اليوم عن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة"، الذراع العقارية لشركة ممتلكات، كالتالي:

سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة عضو السيد هشام أحمد الريس عضو السيد طلال شفيق الذيابي عضو الدكتور ماهر عبدالعزيز الشاعر عضو السيدة رشا محمد سبكار عضو السيد أندرو داي عضو السيد ناصر حسن الجلاهمة عضو

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لممتلكات ورئيس مجلس إدارة إدامة عن تقديره للثقة الممنوحة له من خلال تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة السابق سعادة السيد خالد الرميحي، وبقية أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم خلال فترة عضويتهم.

ورحب سعادته بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، مثمناً خبراتهم ومهاراتهم التي من شأنها أن تساهم في توجيه ودعم فريق إدارة شركة إدامة خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ استراتيجيتها وتعزيز مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال مشاريعها العقارية والتطويرية الرائدة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

تأسست إدامة في عام 2006 لتطوير وإدارة محفظة من الأصول العقارية في مملكة البحرين بهدف تحويل القطاع العقاري المتنوع والديناميكي في المملكة، وتتضمن محفظة الشركة عدد من المشاريع الرائدة في المملكة ضمن القطاعات السياحية والترفيهية والصناعية والتجارية.

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عن ممتلكات:

شركة ممتلكات البحرين القابضة هي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وهي مُكَلَفَة بتنمية ثروة البحرين من خلال تحقيق استثمارات استراتيجية طويلة المدى وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة، وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 50 شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.