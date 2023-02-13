توقعت شركتي كايرو إكسبو والشركة الدولية للتسويق، أن تساهم الدورة الثامنة من معرض أجري أكسبو لمستلزمات الزراعة في تحقيق عقود تعاقدية بقيمة تتجاوز المليار جنيه.



وأوضحت الشركة ، أنه من المتوقع أن يشهد المعرض حضور أكثر من 20 ألاف زائر، وذلك في ظل إقبال العديد من الزور والمتخصصين من أصحاب ومديري المزارع وشركات التوزيع والتجار والمصدرين والمستوردين والاستشاريين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والمهندسين الزراعيين والسادة المسؤولين ووكلاء وزارة الزراعة والمديريات الزراعية والسادة المراقبين العموميين وأهل الخبرة في الزراعة.



وقد انطلق يوم الأحد 12 فبراير2023 ، معرض “أجرى إكسبو لمستلزمات الزراعة والذي يعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير 2023 بفندق جرين ديزرت المعداوي طريق مصر اسكندرية الصحراوي بمشاركة أكثر من 180 شركة.



ويُعد اجري اكسبو من أضخم المعارض المتخصصة وأوسعها نطاقًا، إذ يُغطى احتياجات المزارع والمشروعات الزراعية الكبيرة والصغيرة ،حيث يُشارك بالمعرض

العديد من الشركات المصرية والأجنبية المتخصصة في مستلزمات الزراعة مع البحث عن فتح أسواق افريقية جديدة ودعم تواجدها بها.



وأعلنت الشركة المنظمة للمعرض ،في بيان لها الي ، أن المعرض يفتتح أبوابه للعملاء والزوار من الساعة التاسعة صباحا.

ومن المقرر أن يعقد على هامش المعرض، مؤتمر علمي متخصص يحاضر فيه أكثر من 40 محاضر من كبار استشاريين مصر وأساتذة الجامعات والخبراء العالميين.



وتأتي أهمية المعرض ، بعد أن أصبح التصدير لدول أفريقيا أحد المحاور الهامة في استراتيجية الصادرات المصرية وزيادتها إلى 100 مليار دولار سنويا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لذا يعمل معرض ومؤتمر أجري إكسبو ، جاهدا على فتح أسواق أفريقيا أمام الشركات المصرية المصنعة للمستلزمات الزراعية – أسمدة ومبيدات وأنظمة ري – و تنظيم لقاءات ثنائية لرجال الاعمال المصريين والافارقة بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة.



ويتميز المعرض بكونه في قلب الحدث بوابة مرور تنطلق منها الشركات الزراعية وصولا الى المزارعين اضافة الى ان فعاليات المعرض تشهد تنافس الشركات بشكل كبير فى تقديم امتيازات ومنتجات ذات جودة وافضلية عالية .



ويتم انعقاده تحت رعاية البنك الأهلي المصري و شركة قويسنا وشركة كفر الزيات للمبيدات و الساقية و مصر الدولية ودماك .



يذكر أن معرض أجري اكسبو أقيم العام الماضي كأفضل ما يكون بفضل الشركات المشاركة والتي تم اختيارها بعناية من قبل الشركة المنظمة , مما كان له ابلغ الاثر ايجابيا على نوعية الحضور ومدى اهتمامهم بالوصول الى الافضل من اجل الارتقاء بالمحاصيل الزراعية اضافة الى الثقة الكبيرة لدى العاملون بالقطاع الزراعى بالمعارض الزراعية المتميزة.

#بياناتشركات

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