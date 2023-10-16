عمان – استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله السيد محمد السعودي نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية لبحث سبل التعاون بين ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي والجمعية في بناء قدرات الشباب.

وركز الجانبان على أهمية البرامج التدريبية والتوعوية التي تخدم الشباب وتوفر لهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور أبوغزاله إلى أهمية جهود الجمعية في دعم وتنمية نشاطات مستثمري وصناعيي منطقة شرق عمان، ودورها التكاملي مع مختلف المؤسسات المعنية بالمستثمرين والصناعيين، مشددا على أهمية مثل هذه الجهات لخدمة مستقبل الصناعة في الأردن.

ودعا الدكتور أبوغزاله إلى المزيد من الجهود التي من شأنها أن تخدم القطاع الصناعي والشباب الراغبين في الدخول إلى عالم الصناعة، خاصة في ظل التحول المعرفي في العالم الذي يحتاج إلى الصناعات والابتكارات التي تواكب متطلبات العالم المعرفي الجديد.

من جانبه، أعرب السعودي عن اعتزازه وتقديره لجهود أبوغزاله والنجاحات التي يحققها على مستوى العالم، خاصة في خدمة المجتمع المحلي والشباب، مؤكدا أهمية دور الدكتور أبوغزاله في المسؤولية المجتمعية التي يقدمها من خلال ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي.

واتفق الجانبان على تنظيم جلسة حوارية يناقش فيها المختصون واقع الصناعة في الأردن، وسبل مواجهة التحديات في القطاع. وكان قد حضر اللقاء مستشار تطوير الأعمال في الجمعية علاء ناصر الدين المغربي، عضو مجلس أمناء الملتقى.

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