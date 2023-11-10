دبي، الإمارات العربية المتحدة، استقبلت مكتبة محمد بن راشد وفدًا كوريًا رفيع المستوى برئاسة تشان سانغ سو، عمدة مدينة سيوتشو، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية والمعرفية بين البلدين، وبحث سبل التعاون المستقبلي في المجالات ذات الصلة، والاطلاع على تجربة المكتبة الرائدة وخدماتها المتفردة في جميع المجالات الثقافية.

وكان في استقبال الوفد الكوري معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد المزروعي، عضو مجلس الإدارة، ومجموعة من المسؤولين والموظفين من كلا الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، أعرب معالي «المر» عن إعجابه الشديد بالإنجازات البارزة لكوريا الجنوبية على مدار الـ 200 عام الماضية، خاصة في مجال التكنولوجيا، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات وكوريا، والتي تتجلى في التعاون بينهما في العديد من المبادرات والمشروعات، ومن ضمنها مشروع «براكة» للطاقة النووية وبرنامج الابتعاث الطلابي كنماذج للتبادل الثقافي والعلمي بين البلدين.

وردًا على ملاحظات الوفد الإيجابية حول التصميم المعماري الفريد لمكتبة محمد بن راشد، أوضح معالي «المر» أن المكتبة صُممت وفق معايير عالمية، بحيث تجمع بين الطابع الكلاسيكي والحداثة التكنولوجية لتلبية احتياجات جميع الزوّار. كما تحدّث عن الدور الثقافي الحيوي الذي تلعبه المكتبة في المجتمع من خلال تنظيم فعاليات متنوعة في الثقافة، والمسرح والموسيقى والأدب.

وسلط معاليه الضوء على مبادرة «عالم بلغتك»، ودورها في تعزيز الحراك والمشهد الثقافي، وكون اللغة الكورية واحدة من اللغات المتاحة في هذه المبادرة. كما أشار إلى توفير مجموعة متنوعة من الكتب الكورية، والتي تدل على الغنى والتنوع الثقافي في مكتبة محمد بن راشد.

من جانبه، أشاد سانغ سو جون، عمدة سيوتشو، بالتطور الذي وصلت إليه دبي في ظل قيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. كما أثنى على الشراكات الثقافية بين المكتبة الوطنية الكورية ومكتبة محمد بن راشد.

وأشار إلى أن زيارتهم تأتي لبحث تعزيز بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وأنه يأمل من خلال هذا التعاون إطلاق كتب نوعية، لتوسيع التبادل الثقافي بين الدولتين، ولتكون مرجعًا للمقيمين والقراء والباحثين والأجيال القادمة، مشيدًا بالتناغم الفكري والتنوع الثقافي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة والذي أضاف قيمة نوعية لإنجازاتها ونجاحاتها.

وخلال الزيارة، تجول الوفد في معرض الذخائر، الذي يضم مجموعة فريدة من الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة والقديمة، والتي يعود بعضها إلى القرن الثالث عشر للميلاد، كما زار الوفد المسرح الذي يتسع لنحو 550 شخصًا والمجهز وفق أعلى المعايير العالمية، والمخصص لاستضافة المحاضرات والمؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية، والعروض المسرحية والسينمائية والموسيقية، المحلية والعالمية.

واختتمت الزيارة بتبادل الجانبين الهدايا التذكارية، حيث قدم الوفد الكوري لمعالي محمد أحمد المر قطعة من الفن الكوري التقليدي تعرف باسم «نجيونتشيلجي»، فيما أهدى معاليه كتاب «رؤيتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، والدرع التذكارية للمكتبة إلى الوفد الكوري.

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نبذة عن مكتبة محمد بن راشد:

تأسست مكتبة محمد بن راشد، بموجب «قانون إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم لسنة 2016»، في إطار رؤية سموه لتطوير مجتمع المعرفة في إمارة دبي وكافة الإمارات بالدولة، لتصبح واحدة من أكثر المبادرات الثقافية والمعرفية الطموحة بالعالم العربي.

تهدف المكتبة إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولا سيما فئة الشباب، الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.