أعلنت بتروفاك، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير الخدمات في قطاع الطاقة، عن تطوير ما يزيد عن 2000 متر مربع من مساحتها المكتبية في مسقط، وذلك بهدف الحد من تأثيرها على البيئة وزيادة كفاءة الطاقة إلى أعلى مستوياتها. يعد هذا التجديد، الذي سيقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 35%، جزءاً من التزام بتروفاك وحرصها على خفض انبعاثات الكربون وتحقيق الصافي الصفري بحلول عام 2030.

تم إطلاق المساحة المكتبية الأحدث، لتضم أكثر من 200 عضو من أعضاء فريق بتروفاك وعملاءها.

وتعتمد هذه المساحة المكتبية التي أنشأتها شركة تاول تلاتي، الشركة محلية المتخصصة في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وإدارة البناء، على تكنولوجيا المباني الذكية التي تعمل على تحسين استخدام المياه والإضاءة وتكييف الهواء، والتي تدعم العمليات غير الورقية لزيادة كفاءة الطاقة إلى أقصى حد.

ومن جهته، أكد الدكتور خالد الجهوري، المدير الإقليمي لـ بتروفاك في سلطنة عُمان: "تطمح بتروفاك، لتقليل كثافة الانبعاثات بنسبة 3% في النطاقات 1 و2 سنوياً، على مدى السنوات الثلاثة المقبلة. وذلك من خلال اعتماد حلول الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات والتنقل النظيف. كما يتبنى مشروع المساحات المكتبية هذا، والذي يعد جزءاً من خطتنا لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، أحدث إرشادات تقليل الكربون لتعزيز الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، بالإضافة إلى زيادة الإضاءة الطبيعية.

مع استمرار توسعنا في سلطنة عُمان، يبقى التعاون المؤسسات المجتمع المحلي وسلاسل التوريد في صلب أولوياتنا لبناء اقتصاد السلطنة وخلق قيمة مشتركة. إن العمل مع الموردين المحليين مثل تاول تالاتي أمر أساسي ضمن نهجنا المتبع".

تم تخصيص هذه المساحة المكتبية المبتكرة للعمل على مشروع مدته سبع سنوات تتولى بتروفاك تنفيذه بالاشتراك مع شركة الصناعات العربية ش.م.م المتعاقدة مع شركة تنمية نفط عمان، لمناطق امتياز محددة في شمال عمان.

تقوم بتروفاك بخدمة قطاع الطاقة في سلطنة عمان على مدى ثلاثة عقود من الزمن، وخلال هذه الفترة، أنشأت مكتباً متعدد التخصصات للهندسة وتنفيذ المشاريع في مسقط، كما استثمرت 30 مليون دولار أمريكي في مركز تدريب فني متطور بالشراكة مع تكاتف بتروفاك عمان لتمكين الكفاءات بأعلى المعايير، مع نسبة توطين تزيد عن 45% في السلطنة. وسجلت مساهمات في الاقتصاد العُماني بقيمة مليارات الدولارات بهدف خلق القيمة المضافة محلياً فيما يتعلق بشراء السلع وتوفير الخدمات.

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