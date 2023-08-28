تجهز شركة مقام للتنمية العمرانية لإطلاق أول مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن خطتها لتنفيذ محفظة مشروعات متنوعة بالسوق العقاري المصري.



قال شريف سالم، رئيس مجلس إدارة شركة مقام للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي واستثماري واعد يتميز بتهيئة مناخ جاذب لكافة المستثمرين المحليين والأجانب، وخاصة في ضوء التيسيرات القوية التي تقدمها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لكافة الشركات العاملة بها، وهو ما يؤكد أن الهدف الأهم هو تنمية مشروع يكون علامة بارزة في مصر والمنطقة والعالم بالكامل.

وأوضح أن الشركة تأسست عام 2021، وقامت بالدراسات السوقية اللازمة قبل إطلاق هذا المشروع، حيث تم اختيار العاصمة الإدارية وبالتحديد منطقة الداون تاون لإطلاق هذا المشروع باعتبارها قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وتتميز بارتفاع الإقبال عليها، وتحقيق أعلى عائد استثماري للشركة وللعملاء.

وأكد أن الشركة تخطط للتوسع في العاصمة الإدارية الجديدة وخارجها وتنفيذ عدة مشروعات، وخاصة في ضوء نجاح النموذج الاستثماري بالمدينة، وكذلك تميز الفرص الاستثمارية ووجود أراض بأسعار وشروط تنافسية، فضلا عن خطة مقام للتنمية العمرانية لتكون جزءا من هذا المشروع القومي الواعد.

ولفت إلى أن خبرته المالية والإدارية بالعمل في مناصب مالية وإدارية في شركات عقارية وصناعية ضخمة تدعم خطته لتنفيذ مشروعات متنوعة في العاصمة الإدارية وخارجها، وكذلك التوسع في مناطق جديدة ضمن خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة، مؤكدا أهمية الخبرة التراكمية في الاستثمار بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل خاص.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين العوائد البيعية والتمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات، وخاصة في ضوء ارتفاع تكلفة التنفيذ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، بحيث تتمكن الشركة من الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم وبالتالي تحافظ على سمعتها ومصداقيتها لدى العملاء، لتكون واحدة من كبريات الشركات في وقت قياسي.

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