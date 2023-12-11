حوالي ثلث الوالدين لا يمتلكون نظام تقييد الأطفال المناسب؛

إن العائق الرئيس هو افتقار الوالدين إلى المعرفة بشأن المقعد الذي يجب عليهم شراؤه؛

سايبكس ورود سايفتي يو إيه إي تتعاونان لتبادل المعرفة وتعزيز حملة شرطة دبي لشهر نوفمبر؛

مقاعد سايبكس الحائزة على جوائز متاحة الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في وقت سابق من شهر نوفمبر من هذا العام، جدّدت شرطة دبي حملتها التوعوية لتثقيف الوالدين حول التزاماتهم القانونية بربط حزام الأمان لأطفالهم. وكانت قد أعلنت عن وفاة طفلين في الإمارة هذا العام، وإصابة 45 آخرين بجروح خطيرة، في 47 حادث مروري.

يقول توماس إيدلمان، المدير العام في "رود سافتي يو إيه إي": " لقد أجرت ’رود سايفتي يو إيه إي‘ ثلاث دفعات من الأبحاث في فبراير 2017 (قبل تطبيق قانون حزام الأمان الشامل)، و2018 و2021 مع عينات تمثيلية لدولة الإمارات العربية المتحدة تضم أكثر من 1000 مشارك، ولم نشهد تغييرات تذكر على 3 دفعات. فعلى الرغم من أن جميع المشاركين تقريبًا يفهمون القدرات الوقائية لأنظمة تقييد الأطفال (94 بالمائة)، وعلى الرغم من القانون الذي يفرضها، فإن 33 بالمائة من الوالدين لا يمتلكون نظام تقييد لأطفالهم. السبب الرئيس لعدم الملكية هو عدم معرفة النظام الذي يجب شراؤه (26 بالمائة). ونريد معالجة هذا القصور بالاشتراك مع ’سايبكس‘".

تلتزم شركة "سايبكس"، شريكة "رود سايفتي يو إيه إي" في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، بجعل حياة الوالدين أسهل من خلال مساعدتهم على فهم مقعد السيارة الذي يجب شراؤه لأطفالهم وضمان أن مقاعد الأطفال الحائزة على جوائز متاحة لجميع الآباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي دعم التركيز المتجدد لشرطة دبي وغيرها من الجهات المعنية.

تعد "سايبكس" صاحبة الصوت الأكثر مصداقية في القطاع، فقد حصلت للتو على جائزة اختبار "أداك" (ADAC) الألماني المتطور (10/2023)، مع حصول "كلاود تي أي-سايز + بايز تي" و"سوليوشن تي أي-فيكس" جنبًا إلى جنب مع "سيرونا تي أي-سايز" على أفضل نتيجة في فئة مقاعد الأطفال من الولادة وحتى 4 سنوات.

وقد حققت المنتجات النتائج التالية:

- كلاود تي + بايز تي"* (Cloud T + Base T): "فائز الاختبار" بنتيجة إجمالية "جيد" (1.7) - بما في ذلك درجة أمان استثنائية "جيد جدًا" (1.3).

- "سوليوشن تي أي-فيكس" (Solution T i-Fix): "فائز الاختبار" في الفئة من 4 إلى 12 سنة بتقدير عام "جيد" ((2.0.

- "سيرونا تي أي-سايز + بايز تي" (Sirona T i-Size + Base T): جائزة في الفئة العمرية الممتدة إلى 4 سنوات تقريباً بمجموع "جيد" (2.3)، وأفضل نتيجة في فئة مقاعد الأطفال من الولادة إلى 4 سنوات.

"كلاود تي أي-سايز + بايز تي" (Cloud T + Base T): مع وضعية استلقاء كاملة مريحة عند استخدامها كنظام سفر أو وضع مستلق مع "بايز تي" فإن "كلاود تي أي-سايز" هو الرفيق المثالي للأطفال منذ الولادة وحتى 24 شهرًا تقريبًا. يحافظ مقعد السيارة هذا على راحة طفلك في كل خطوة على الطريق بفضل التهوية الشاملة المبتكرة، ويوفر المرونة التي تحتاجها جميع العائلات.

"سيرونا تي أي-سايز + بايز تي" (Sirona T i-Size + Base T): هو الحل الأمثل منذ الولادة وحتى عمر 4 سنوات. يوفر مقعد السيارة المواجه للخلف حماية فائقة، مما يقلل من خطر إصابة الرأس أو الرقبة ويحسن السلامة بنسبة 50 بالمائة**. مع آلية دوران 360 درجة لسهولة الارتداء والخلع بالإضافة إلى إمكانية تعديل مثالية بيد واحدة، تجمع "سيرونا تي أي-سايز" بين الراحة الفاخرة والوظائف القصوى، مع الحفاظ على راحة طفلك بفضل تهوية الهواء المبتكرة الشاملة.

"سوليوشن تي آي-فيكس" (Solution T i-Fix): الحل النهائي حتى يبلغ طفلك 12 عامًا. الارتفاع والعرض قابلان للتعديل، مسند الرأس المائل لمقعد السيارة هذا الحائز على براءة اختراع يحافظ على رأس طفلك ثابتًا في منطقة الأمان، مما يجعله أكثر أمانًا لرأسه بما يصل إلى سبع مرات***، ويضمن أن يكون صغيرك مرتاحاً عندما يغفو. بفضل الحماية المتقدمة من الصدمات الجانبية والتهوية الشاملة للهواء، يعد "سوليوشن تي أي-فيكس" خيار الوالدين الذين لا يريدون شيئًا سوى الأفضل لأطفالهم.

يأتي هذا النجاح الأخير في أعقاب النتيجة البارزة التي حققها طراز "أنوريس تي أي-سايز" ( Anoris T i-Size)، الحائز على جائزة الاختبار من قبل "أداك" في عام 2022 مع تصنيف "جيد جدًا" (1.5). يحتوي طراز "أنوريس تي أي-سايز" على أول وسادة هوائية متكاملة لكامل الجسم في العالم، مما يوفر مستويات أمان أعلى بنسبة 50 بالمائة تقريباً من مقعد الأطفال المتجه للأمام في حالة الاصطدام الأمامي****

"منذ تأسيس ’سايبكس‘، كان طموحنا الصادق هو المساهمة في سلامة أطفالنا. والآن نريد دعم جهود شرطة دبي لرفع مستوى الوعي بين أولياء الأمور ومساعدتهم على فهم أي مقعد سيارة للأطفال يلبي احتياجاتهم على أـتم وجه. ولذلك، يسعدنا أن نوفر أحدث مجموعة من مقاعد الأطفال الحائزة على جوائز لدينا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تصنيفات "تي-لاين‘ الخاصة بنا في أحدث اختبارات ’أداك‘ حيث تؤكد التزامنا بأعلى معايير الجودة والسلامة. إن الحصول على أكثر من 500 جائزة يملأنا بالفخر ويحفزنا على دفع الحدود إلى أبعد من ذلك وجعل منتجاتنا أكثر أمانًا"، عرفان بورباندروالا، الرئيس التنفيذي لشركة "سايبكس" - الهند والشرق الأوسط وأفريقيا.

#بياناتشركات

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*مشتركة مع منتج آخر.

*مقارنة بالمقعد المواجه للأمام نفسه؛ نتائج الاختبار الداخلي باستخدام معايير "أداك" لاختبار التصادم الأمامي لشركة.

*مقارنة بالرأس خارج منطقة الأمان مع المنتج نفسه (HIC 36)، وفقًا لمعايير اختبار "أداك" الصدمات الجانببية 27 كم/ساعة.

*نتائج الاختبار الداخلي باستخدام معايير "أداك" لاختبار التصادم الأمامي.

لمحة عن "سايبكس":

تعتقد "سايبكس" أن السلامة والابتكار وأسلوب الحياة أمور بالغة الأهمية. تقوم العلامة التجارية الألمانية بتطوير منتجات تجعل حياة الوالدين والأطفال اليومية أكثر أمانًا وراحة. جميع المنتجات تتبع مبدأ الابتكار "سايبكس دي إس إف"، وهو مزيج فريد من التصميم المميز وأعلى معايير السلامة والوظائف الذكية - "لجميع أفراد الغد".

لمحة عن "رود سايفتي يو إيه إي":

تتمثل رؤية "رود سايفتي يو إيه إي" في المساهمة في تقليل عدد الوفيات والإصابات والحوادث المرورية على الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتمثل مهمة "رود سايفتي يو إيه إي" في زيادة الوعي بالسلوك السليم على طرقنا، بطريقة جذابة وعلى أساس دائم ومعلن عنه على نطاق واسع. تعمل منصة "رود سايفتي يو إيه إي" الحائزة على جوائز مع المشاركين في حركة المرور والهيئات الحكومية ووسائل الإعلام والشركاء المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. "النصائح والحيل" هي العمود الفقري للمحتوى، وهي مقدمة لأكثر من 60 موضوعًا عن السلامة المرورية، وكلها مناسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص.