الشارقة – أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم اعتماد مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزاة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لبرامجها المقدّمة باللغة العربية، والتي تشمل برنامج "دبلوم الدراسات العليا في القيادة التربوية"، و"ماجستير التربية في القيادة التربوية"، و"ماجستير التربية في القيادة التعليمية"، لاستيفائهم كافة المعايير والشروط المقررة من المفوضية.

يعكس هذا الإنجاز التزام الأكاديمية المستمر بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز الأكاديمي في مجال الدراسات العليا المتعلقة بالتعليم، كما يعزز مكانة الأكاديمية كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة على المستوى الوطني، ويؤكد على جودة رسالتها التعليمية ومخرجاتها المتميزة. ويعد دليلاً واضحاً على قدرة الأكاديمية على تلبية متطلبات سوق العمل، والتعامل مع التحديات الرئيسية التي تسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز الكفاءات الوطنية.

تعد هذه البرامج الثلاثة أحدث برامج الأكاديمية المعتمدة على مستوى الدولة، بعد برنامجها الأول "دبلوم الدراسات العليا في التعليم"، الذي صمم أيضاً بالتعاون مع جامعة هلسنكي في فنلندا، ويهدف إلى تطوير مهارات التفكير العلمي والإبداعي لدى المعلمين أثناء عملية التدريس، وفي المناهج الدراسية، وفي جميع جوانب التدريس والتعلم المتعلقة بتحسين المدرسة.

يستهدف برنامج "دبلوم الدراسات العليا في القيادة التربوية" المصمم بالتعاون مع معهد أونتاريو للدراسات التربوية بجامعة تورنتو الكندية، القادة التربويين الحاليين أو الذين يطمحون إلى الوصول لمناصب قيادية، كمدراء المدارس أو مساعدي المدراء بالإضافة إلى أدوار القيادة العليا في إدارة المدارس أو الأنظمة التعليمية الحكومية. ويهدف البرنامج إلى تزويد هؤلاء القادة بالمعرفة والمهارات اللازمة وإعدادهم لتولي أدوار قيادية وتنفيذ استراتيجيات فعالة للمساهمة في تحسين المنظومة التعليمية.

يتميز برنامج "ماجستير التربية في القيادة التربوية" الذي صمم أيضاً بالتعاون مع معهد أونتاريو للدراسات التربوية بجامعة تورنتو الكندية، بدمجه للأبحاث المتطورة في مجال القيادة التربوية، وتمكينه قادة المدارس الثانوية والنظام التعليمي من تحفيز وإدارة وتقييم جهود التحسين التعليمي واسعة النطاق داخل مدارسهم أو أنظمتهم. حيث يمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عليه بمفرده لمدة عامين دراسيين (أربعة فصول دراسية)، أو لمدة عام دراسي واحد (فصليين دراسيين) في حال حصولهم على الدبلوم.

صُمم برنامج "ماجستير التربية في القيادة التعليمية"، بالتعاون مع جامعة هلسنكي الفنلندية، والذي يعد امتداد متخصص لعام واحد لبرنامج "دبلوم الدراسات العليا في التعليم". صمم هذا البرنامج خصيصاً للمعلمين الذين يطمحون إلى تولي أدوار قيادية متوسطة أو تعزيز ممارساتهم التعليمية كمعلمين، حيث يدمج ما بين الأبحاث المتطورة في التعليم، مما يمكن المشاركين من تطوير قدرتهم على توفير القيادة المتوسطة أو غير الرسمية داخل مدارسهم، وتنفيذ استراتيجيات تدريس مبتكرة، ودفع التحسين التعليمي على مستوى الفصول الدراسية والمناهج الدراسية.

تجدر الإشارة إلى أن جميع برامج أكاديمية الشارقة للتعليم المعتمدة على مستوى الدولة تُقدم باللغتين العربية والإنجليزية، باستخدام نظام تعليمي مرن يجمع بين الدراسة عن بعد وحضورياً.

أكاديمية الشارقة للتعليم

هي صرح يعكس ثقافة التحسن المستمر بآفاقها اللامحدودة والتي أصبحت الشارقة عنواناً لها، ويهدف إلى دعم جهود جميع المؤسسات التعليمية الرّامية وعلى الدّوام إلى الارتقاء بالعملية التعليمية في جميع مراحلها، كما وترمي إلى بناء قدرات المعلمين والقياديين في منظومة التعليم محلياً وعالمياّ بما يتناغم مع رؤى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي – حفظه الله - في التعليم المتميز والذّي هو الأداة الفاعلة، والرّكيزة الأساس التّي تضمن رقي المجتمعات في المجالات المختلفة. وتحرص الأكاديمية على الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها وتكوين الشراكات المحلية والعالمية مع أرقى المؤسسات، حيث تمكّن الميدان التربوي من الريادة في قطاع التعليم، وتتطرق إلى تطوير برامج مهنية تؤهل المعلّمين والقيادات المدرسية بشكل يتلاءم مع التغييرات المتسارعة وبصورة ترصد الجودة وتضمن بذلك أفضل المخرجات التعليمية على جميع المستويات.

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