تزوغ، سويسرا: أعلنت شركة رأس المال الاستثماري "إيه وان ناين فايف كابتل" (A195 Capital) عن استثمارها في "إسلاميك كوين" (Islamic Coin)، العملة الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والقائمة على القيم الأخلاقية، والتي كسبت بجدارة اهتمام الملايين من الأشخاص من المجتمعات المسلمة وغير المسلمة. ومع قرب موعد إطلاق العملة في شهر سبتمبر 2023، تستمر "إسلاميك كوين" بجذب الاهتمام وحصد التمويلات من رؤوس الأموال الاستثمارية ومستثمري القطاع الخاص.

تضيف هذه الشراكة قيمة كبيرة لـ "إسلاميك كوين"؛ فشركة "إيه وان ناين فايف كابتل" يقودها رجل الأعمال المحنك سكوت ووكر الذي يملك خبرة في الاستثمار في مشاريع البلوكتشين كـ "إيثريوم" (Ethereum)، و"إيوس" (EOS)، و"بلوك.ون" Block.one))، و"سي ڤي سي" CVC))، و"ستورج" Storj))، و"فان" Fun))، وغيرها الكثير، والذي قد نجح بإدراج شركات في بورصة "ناسداك" (NASDAQ). تنضم "إيه وان ناين فايف كابتل" بمحفظتها الاستثمارية المتنوعة التي تشمل مشاريع مثل "كاسبر" (Casper)، و"تشين لينك" (Chainlink)، و"بولكادوت" (Polkadot)، إلى قائمة داعمي "إسلاميك كوين" الواسعة إلى جانب عدد كبير من الشركات مثل "إيه بي أو ديجيتال" (ABO Digital) التابعة لـ "ألفا بلو أوشن"Alpha Blue Ocean) )، و" دي إف وان زيرو وان" (DF101)، و"فيوتشر كرافت فنتشرز" (Futurecraft Ventures)، بالإضافة إلى مجموعة من أصحاب الثروات الكبيرة من مختلف الصناعات.

قال بهذه المناسبة السيد بن كلارك من "إيه وان ناين فايف كابتل": "إن ما حققه الفريق أمر مدهش ونحن نتطلع إلى العمل معًا وإيصال مبادئ التمويل الإسلامي إلى المزيد من الصناعات بصفتها بديل أخلاقي قوي".

يستمر تبني عملة "إسلاميك كوين" بالنمو أكثرًا فأكثر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص؛ حيث تم مؤخرًا عقد أربع شراكات جديدة في قطاعات حيوية مثل الطب والصحة والهجرة والسفر مع شركات وجهات تابعة لشخصيات ذات مكانة مرموقة في دبي. يُعد كل من "إسلاميك كوين" وشبكة "حق" شركاء ابتكار بتقديمهم لتقنيات وحلول قائمة على الويب 3 تتوافق مع الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية.

وفي هذا الصدد، قال مؤسس "إسلاميك كوين" السيد محمد الكاف الهاشمي:" نحن فخورون بالتعاون مع إيه وان ناين فايف كابتل لإطلاق منصتنا المتوافقة مع الشريعة للعالم، إنها فرصة رائعة أن نعمل مع عقول خلاقة".

وعقب حملة حظيت بتغطية إعلامية واسعة مع عدد من الأسماء البارزة في القطاع، كشفت العملة المشفرة عن شراكة حصرية مع مجموعة "دي دي كاب" (DDCAP) التي تخدم أكثر من 300 بنك من بالإضافة إلى شركة "هوليداي سواب" (Holiday Swap)، أكبر منصة لتبادل المنازل في العالم والتي تضم أكثر من مليون مستخدم من حول العالم. ستكون شبكة حق، البلوكتشين الذي بنيت عليه عملة إسلاميك كوين، بمثابة شريك الويب 3 الحصري وستمكن "هوليداي سواب" من الانتقال إلى الويب 3 ووضع المحافظ الخاصة بمستخدميها حصريًا عليها. ستسمح هذه الشراكة لكلا المنصتين بخدمة عملائها بشكل أفضل من خلال منصة رقمية تركز على الأخلاقيات والجودة العالية.

يضم المجلس الاستشاري لـ "إسلاميك كوين" أفرادً من العائلات الحاكمة في كلًا من إمارة أبوظبي وإمارة دبي في دولة الإمارات، منهم حفيد مؤسس دولة الإمارات الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وقائد البحرية الإماراتية الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان (بصفة شخصية)، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، والشيخة مريم بنت سهيل بن عبيد بن سهيل آل مكتوم، والشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم.

ويضم المجلس التنفيذي مجموعة نخبوية من الشخصيات المعروفة في قطاع التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي، كالسيد حسين الميزة، رجل الأعمال الذي يملك خبرة تتجاوز أكثر من 45 عامًا في قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل والتأمين، والذي يُعرف بكونه إحدى الشخصيات الأساسية المشاركة في تأسيس "بنك دبي الإسلامي" الذي يُعد أول بنك إسلامي متكامل في العالم. كما يضم المجلس التنفيذي أيضًا السيد خميس بوهارون الشامسي، مساعد مدير إدارة الشؤون المالية ومساعد مدير إدارة التدقيق الداخلي في "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" سابقاً، كما انضم مؤخرًا إلى المجلس التنفيذي السيد غريغ جيليوتي، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار والشريك المؤسس لشركة "إكستلاس أدفايزرس" (Xtellus Advisors)، الذي يحمل معه خبرة واسعة في إدارة محافظ استثمارية تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار اكتسبها أثناء عمله لدى كُبرى المؤسسات العالمية كـ "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs) وغيرها من المؤسسات العالمية.

#بياناتشركات

- انتهى -