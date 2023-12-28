خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للغة الصينية في بكين

بكين – شارك معهد طلال أبوغزاله – كونفوشيوس في المؤتمر العالمي للغة الصينية الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، بحضور ما يقارب 2000 مشارك من أكثر من 160 دولة من المهتمين باللغة والثقافة الصينية.

شكّل المؤتمر، الذي عقد بتنظيم من مؤسسة التعليم الدولي الصينية واستمر على مدار ثلاثة أيام، منصة عالمية لمناقشة دور الصين في العالم وأهمية التعاون الثقافي، كما شهد مشاركات بارزة من عدد من المسؤولين ورؤساء الجامعات من المملكة العربية السعودية وذلك تنفيذا لقرار سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب زيارته للصين، بإدخال اللغة الصينية ضمن مناهج المدارس السعودية.

بدورها، بحثت إدارة معهد "أبوغزاله – كونفوشيوس" مع ممثلي الجانب السعودي سبل التعاون في نشر اللغة الصينية في المدارس والجامعات والمؤسسات الرسمية والخاصة في المملكة من خلال عقد دورات لغة صينية عن بعد، حيث حصل المعهد على موافقة مؤسسة التعليم الدولي الصينية على البدء في تطبيق التعليم الرقمي بموجب برنامج طلال أبوغزاله كونفوشيوس "رقميا" في السعودية.

يجدر بالذكر أن هذا القرار يتماشى مع الرؤية التي حددها الرئيس الصيني شي جين بين خلال خطابه الرئيسي في قمة الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، في عام 2022، الذي كان تحت عنوان "البناء على الإنجازات السابقة والعمل المشترك على خلق مستقبل أكثر إشراقًا للصين ودول مجلس التعاون الخليجي".

يشار إلى أن معهد طلال أبوغزاله - كونفوشيوس تأسس عام 2008، وهو أول مركز لإجراء امتحانات الكفاءة للغة الصينية بجميع مستوياتها في الأردن، ويعد الوجهة الأولى للراغبين في تعلم اللغة الصينية وللطلبة الراغبين في الدراسة في الصين.

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