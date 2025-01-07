المنامة، البحرين – نجح معهد ريبوت للبرمجة (Reboot01) ، المعهد الرائد للبرمجة في مملكة البحرين، في إرساء معايير جديدة لقطاع التكنولوجيا في مملكة البحرين. ويوفر المعهد برنامجًا متميزًا يستهدف صقل المواهب التكنولوجية الشابة من الدرجة الأولى وإعادة رسم ملامح المنظومة التكنولوجية في المنطقة، وذلك تحت رعاية منصة التعليم العالمية 01Edu، وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، وبدعم من مجلس التنمية الاقتصادية.

ومن خلال هذا البرنامج الذي يستغرق عامين، يقوم معهد ريبوت بتخريج مطورين شاملين من المستوى المتوسط إلى الأعلى، وتأهيلهم بالمهارات المتخصصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية. وفي شهر ديسمبر، حقق المعهد إنجازًا ملموسًا مع وصول قاعدة طلابه المتنامية إلى حوالي 400 طالب، 34% منهم من النساء. ويأتي هذا النهج الشامل ليؤكد التزام المعهد الراسخ بتمكين الأفراد من مختلف المهن والمؤهلات الدراسية، ومساعدتهم على تحقيق نقلة واسعة في حياتهم المهنية في قطاع التكنولوجيا، مع تعزيز حب الاستكشاف، والقدرة على التكيف، وغرس روح التصميم والإرادة.

وبينما تتوافق أهداف معهد ريبوت للبرمجة مع خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين ورؤية 2030، فإنه يسعى إلى سد الفجوة القائمة بين التعليم والتوظيف من خلال الشراكة مع أكثر من 20 شريكًا استراتيجيًا في القطاع. هذا التعاون يتيح للطلاب الاستفادة من برامج التلمذة المهنية مدفوعة الأجر، وفرص العمل الواعدة، والمشاريع المتعلقة بالصناعة، بما يضمن جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

وفي هذا الصدد، قال السيد ينال جلاد، المدير الإداري لمعهد ريبوت للبرمجة: "في إطار الجهود الطموحة التي تبذلها مملكة البحرين لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للمواهب التكنولوجية، يفخر معهد ريبوت بالمساهمة بدور فعال في دعم هذا التحول. ومن خلال صقل مهارات الجيل الجديد من المطورين وتعزيز علاقات الشراكة الدولية، فإننا نساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي للمملكة، فضلا عن ترسيخ سمعة البحرين كوجهة زاخرة بالمواهب والفرص."

ومن أبرز الشراكات التي أبرمها المعهد مؤخرًا شراكته مع شركة رين كود من السويد، والتي قامت بتأسيس مركز المطور التابع لها في البحرين مع خطط لتعيين 80 من مهندسي البرمجيات المدربين من قبل معهد ريبوت في نهاية 2025. بالإضافة إلى ذلك، تعاون المعهد مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية لإطلاق أكاديمية الابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن تبدأ الدورة الأولى تحت اسم "الذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا المالية" يوم 5 يناير، وسيديرها بروفيسور زائر من معهد UC Berkeley المرموق.

من ناحية أخرى، تزايد اهتمام أصحاب العمل بدور المعهد ومساهمته الفعالة في تدريب الطلاب، مشيدين بتميز الخريجين فيما يتعلق بالمهارات التكنولوجية والقدرة على التكيف. وقد تمكن الكثير من الطلاب بالفعل من الحصول على وظائف في كبرى الشركات مثل رين كود، وبنك "إلى"، وشركة أري للابتكار، وفلووس، حتى قبل استكمالهم البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة رين كود بتقييم مواهب طلاب ريبوت من خلال معامل ألفا، المنصة المعروفة والمتطورة للتقييم في الدول الاسكندنافية، وقد أظهرت نتائج التقييم تفوق طلاب المعهد على المعايير الأوروبية.

وفي تعليقه على ذلك، قال السيد كونور دي فرين، المدير الإداري لشركة رين كود: "يتميز طلاب معهد ريبوت بالرؤية العصرية والفكر المبتكر والذي يتوافق تمامًا مع الاحتياجات المتنامية لقطاع التكنولوجيا. إن قدرتهم على مواجهة التحديات بقوة وتحقيق نتائج ملموسة قد ساهم في تعزيز نجاح مركز المطور في البحرين. لاشك أن معهد ريبوت للبرمجة يرسي معايير جديدة لتطوير المواهب الشابة، ونحن سعداء بتعزيز تعاوننا مع المعهد."

ومن أحدث الإضافات التي أدخلها المعهد على منهجه الديناميكي إطلاق تخصص "جافا" الجديد، المستخدم في الخدمات المصرفية والرعاية الصحية، فضلا عن إطلاق دورات أقصر في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية DevOps. وتهدف هذه الدورات إلى تزويد الطلاب بالمهارات العملية لمواجهة التحديات المتقدمة، مثل أدوات التعلم، والحصول على شهادات اعتماد متقدمة للحوسبة السحابية للمنصات مثل أيه دبليو إس (AWS)، وأوركال (Oracle)، وأزور (Azure).

هذا ومن المقرر بدء اختيار طلاب الدفعة القادمة للمعهد في 12 يناير 2025، والتي تتيح للمطورين الطموحين فرصة الانضمام إلى المرحلة القادمة من مسيرة التحول الرقمي لمملكة البحرين.

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