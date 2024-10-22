دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: استقبلت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وفداً من جهاز المسؤولية الطبية في دولة الكويت الشقيقة، برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح، رئيس الجهاز، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تبادل الخبرات المعرفية والفكرية في المجال القانوني وتعزيز أواصر التعاون المشترك في المواضيع ذات الصلة بالعمل الإداري والإجراءات والقضايا المتعلّقة بالأخطاء الطبية.

وقد ضم الوفد الزائر كلاً من سعادة السفير علي سالم الذوادي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، والدكتورة ليلى سعود العنزي، نائب رئيس جهاز المسؤولية الطبية، ودلال توفيق الأحمد، مدير إدارة الشؤون الإدارية، وشيماء محمد العسيري، مدير إدارة الشؤون القانونية، وعلي سمير عمار العنزي، مدير الحاسب الآلي، وخالد خليل الفارسي، ملحق دبلوماسي بالقنصلية العامة لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب حضور عدد من مديري الإدارات في معهد دبي القضائي.

وثمّنت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، هذه الزيارة، مشيرة إلى حرص معهد دبي القضائي على عقد مثل هذه اللقاءات باستمرار واستقبال الأشقاء لما لها من دور محوري في تبادل الخبرات وتعميق أواصر التعاون لتحسين الخدمات القانونية والإدارية وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب في عمليات التدريب والتطوير القضائي بين مختلف الأطراف.

-انتهى-

#بياناتشركات