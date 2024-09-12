أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق موسم جديد من الفعاليات التي تتضمن حوارات وورش عمل ومؤتمرات حول عدد من المواضيع مثل الفنون والثقافة والذكاء الاصطناعي وغيرها. وتتوفر البرامج بشكل مجاني للجميع، لتمنح المجتمع إمكانية الوصول إلى المناقشات التي يقيمها أبرز الباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال موريس بومرانتز، مدير معهد جامعة نيويورك أبوظبي: "يعد هذا الموسم مميزاً باعتباره يقدم فعاليات تناسب مختلف احتياجات الجمهور. ويعكس تنوع المواضيع التي يطرحها الموسم، مثل الفنون والذكاء الاصطناعي والثقافة، تعدد الاهتمامات والخبرات في مجتمعنا. ويمكن للزوار الحصول على برنامج يناسب اهتماماتهم باختلاف أنواعها، سواء كانت تتعلق بآخر التطورات التكنولوجية أو استكشاف الأحداث التاريخية. ويحافظ المعهد على مكانته بوصفه وجهة مميزة للتعلم لجميع الأفراد، حيث يمكن لكافة فئات المجتمع الحضور والمشاركة في نقاشات هادفة وإثراء خبراتهم".

ويبدأ الموسم فعالياته مع ورشة عمل يوم 17 سبتمبر تحت اسم "حالة وآفاق الشعاب المرجانية في الخليج العربي" يديرها جون بيرت، الأستاذ المشارك في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي والتي ستستمر إلى يوم 19 سبتمبر. وتستضيف الجلسة عدداً من الخبراء في المنطقة لمراجعة سجل بيانات الشعاب المرجانية وإنشاء نظام موحد لتتبع معلومات الشعاب المرجانية في الخليج العربي والحفاظ عليها.

وفي يوم 18 سبتمبر، يتناول حوار بعنوان "تطبيق الذكاء الاصطناعي في التصوير الحيوي الطبي: الارتقاء بواقع التشخيص والفحص المجهري" دور الذكاء الاصطناعي في النهوض بواقع التصوير الحيوي الطبي، واستعراض إمكانيات التعلم العميق في إنشاء صور رقمية أسرع وأدق للتشخيص.

ويقوم عالم الآثار عبدالله الشارخ في جلسة حوارية أخرى يوم 23 سبتمبر باستعراض مشاهد عصور ما قبل التاريخ في المملكة العربية السعودية، وتتبع مسار حياة الشعوب الأولى التي هاجرت من أفريقيا خلال آخر مليوني عام. وتسلط الجلسة الضوء على تكيف هذه المجموعات مع مختلف البيئات باستخدام الموارد المحلية والمياه بصفتها موارد حيوية أساسية.

ويقيم معهد جامعة نيويورك أبوظبي مؤتمراً تحت عنوان "المستقبل الشامل: استكشاف الابتكارات في مجال البحث وأدوات الذكاء الاصطناعي للأطفال من أصحاب الهمم". وتستعرض الفعالية أحدث ابتكارات البحث العلمي وأدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الإدماج للأطفال من أصحاب الهمم في مختلف الظروف التعليمية والاجتماعية، وذلك بالتعاون مع المركز العالمي لإدماج المشاركين في الأولمبياد الخاص.

معهد جامعة نيويورك أبوظبي:

تأسس معهد جامعة نيويورك أبوظبي عام 2008، ويعتبر مركزاً للأبحاث والعلوم المتطورة والأنشطة الإبداعية في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والعالم. وينظم المعهد مؤتمرات أكاديمية متميزة تعتبر بمثابة منصات علمية لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة نيويورك أبوظبي، وأعضاء الهيئة التدريسية حول العالم، لمناقشة واستعراض أبحاثهم المبتكرة وأنشطتهم الإبداعية. ويمتاز برنامجه العام والمتنوع من المحاضرات والندوات وعروض الأفلام والمعارض بحضور متميز من العلماء والباحثين وصانعي السياسات وقادة الفكر الذين يقدمون موضوعات ذات أهمية على الصعيدين المحلي والعالمي. ومنذ إنشائه، نجح المعهد في استضافة أكثر من 1300 مؤتمراً أكاديمياً وفعالية عامة، ورحّب بأكثر من 1000 متحدثاً من شتى أنحاء العالم.

جامعة نيويورك أبوظبي:

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تتم إدارتها من الخارج من قبل جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتصنف مؤسسة تايمز للتعليم العالي جامعة نيويورك ضمن أفضل 30 جامعة في العالم، مما يجعل جامعة نيويورك أبوظبي الجامعة الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قامت جامعة نيويورك أبوظبي بدمج منهج جامعي انتقائي للغاية عبر التخصصات مع مركز عالمي للأبحاث المتقدمة والدراسات الأكاديمية. تمكّن الجامعة طلابها في العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون من النجاح في عالم مترابط بشكل متزايد وتعزيز التعاون والتقدم في التحديات المشتركة للإنسانية. يأتي طلاب جامعة نيويورك أبوظبي المتفوقين من أكثر من 120 دولة ويتحدثون أكثر من 100 لغة. تشكّل فروع جامعة نيويورك في نيويورك وأبوظبي وشنغهاي معاً العمود الفقري لجامعة عالمية فريدة من نوعها، مما يمنح أعضاء هيئة التدريس والطلاب فرصاً لتجربة بيئات تعليمية متنوعة والانغماس في الثقافات الأخرى في واحد أو أكثر من مواقع الدراسة بالخارج العديدة التي تحتفظ بها جامعة نيويورك في ست قارات.

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