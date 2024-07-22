الحضور القوي والمتخصص لمعهد بلاك روك للاستثمار في دولة الإمارات يعكس التزام بلاك روك تجاه عملائها في الشرق الأوسط

توسيع مهام بن باول، استراتيجي الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ليقود معهد بلاك روك للاستثمار في الشرق الأوسط

دبي: أعلنت شركة بلاك روك اليوم عن تعيين بن باول في منصب كبير استراتيجيي الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ لمعهد بلاك روك للاستثمار، في خطوةٍ تضع الأسس لحضور المعهد المتخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف التعاون والتنسيق مع العملاء في جميع أنحاء المنطقة.

يُجري معهد بلاك روك للاستثمار أبحاثه الخاصة لتقديم رؤى قيّمة حول أداء الأسواق والاقتصاد الكلي والاستدامة والمشهد الجيوسياسي وبناء المحافظ الاستثمارية، وذلك لمساعدة مديري المحافظ وعملاء بلاك روك على الإحاطة بتوجهات الأسواق المالية والتعامل معها بكفاءة. من شأن هذا الحضور المتخصص لمعهد بلاك روك للاستثمار في دولة الإمارات دعم منطقة الشرق الأوسط بأكملها، إلى جانب تعزيز حلول وخدمات بلاك روك للعملاء من خلال توفير رؤى وتحليلات عميقة مرتبطة بهذه المنطقة، والمساهمة في تطوير محتوى محلي خاص بها لخبراء بلاك روك حول العالم.

سينتقل السيد باول، وهو خبير استراتيجي متمرس في معهد بلاك روك للاستثمار يمتلك خبرة طويلة تزيد عن 23 عاماً في أسواق المال، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قادماً من سنغافورة لقيادة المبادرات الإقليمية لـلمعهد، وفي الوقت نفسه سيواصل الإشراف على أنشطة معهد بلاك روك للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن خلال هذه المهمة المزدوجة، سيدعم السيد باول شركة بلاك روك في تقديم خدمة أفضل للعملاء في المنطقتين، من خلال الاستفادة من خبرته ومعارفه الواسعة لتقديم رؤى استثمارية شاملة خاصة بكل منطقة لأهم أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

معلقاً على التعيين الجديد، قال يزيد المبارك، مدير عام بلاك روك في الشرق الأوسط: "سيساهم تعيين السيد بن باول في ترسيخ مكانة بلاك روك باعتبارها شركة إدارة الأصول الدولية الرائدة في المنطقة. ويعكس التزامنا طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط وتأسيس حضور معهد بلاك روك للاستثمار في المنطقة مدى حرصنا على بناء منصة إدارة أصول عالمية المستوى في الشرق الأوسط لاغتنام الفرص الاستثمارية الإقليمية الواعدة."

سيركز السيد باول على بناء الرؤى والتحليلات الخاصة بالأسواق والبيئة الاقتصادية الشاملة في الشرق الأوسط وفئات الأصول المتعددة، بالإضافة إلى مساهمته في قيادة الفكر في المنطقة.

بدوره، قال السيد باول: "تتميز منطقة الشرق الأوسط ببيئتها الاستثمارية الحيوية والديناميكية والغنية بالفرص، ولا سيما في ظل النمو السكاني لفئة الشباب، وتطوّر الأسواق المالية والصناديق الاستثمارية المبتكرة. ومن خلال مهامي الجديدة، ألتزم ببناء منصة عالمية لإدارة الاستثمارات لتوفير رؤى قيّمة خاصة بالمنطقة، بما يعزّز التزام بلاك روك ونجاحها في الأسواق الإقليمية."

نبذة عن بلاك روك

تسعى شركة بلاك روك إلى مساعدة المزيد من الناس على الاستمتاع بالرفاهية المالية. وباعتبارنا وكيلًا ائتمانيًا للمستثمرين ومزوّدًا رائدًا للتكنولوجيا المالية، تركز مهمتنا على مساعدة الملايين من الأفراد على بناء مدخرات تدعمهم طوال حياتهم من خلال تسهيل الاستثمار وخفض تكلفته.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا