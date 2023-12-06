كشف معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار، اليوم عن مشاركته بصفة عضو مؤسس في مبادرة تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام، المبادرة العالمية الجديدة الهادفة إلى تقديم برامج تعليمية عالية الجودة وخدمات مساعدة تقنية، إلى جانب توفير أفضل الممارسات لدعم وتسريع تطوير التمويل المستدام في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

ويحفّز المعهد، بصفته أحد الأعضاء المؤسسين، جهود بناء القدرات الهادفة إلى تطوير التمويل المستدام وتعزيز فرص الاستثمار الأخضر التي تصب في صالح المجتمع على المدى الطويل، بالاستفادة من خبرته الواسعة في مجال الاستدامة وتوفير الفرص التعليمية. ويتولى بول مودي، المدير الإداري للشراكات العالمية وحلول الزبائن في معهد المحللين الماليين المعتمدين، مهمة تمثيل المعهد في اللجنة التوجيهية التابعة لمبادرة تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام.

وأسس المبادرة كلٌ من البرنامج العالمي لقيادة التمويل الأخضر الذي استضافه معهد التمويل والاستدامة، والدكتور ما جون، الرئيس المشارك السابق في مجموعة التمويل المستدام التابعة لمجموعة العشرين. وتعتزم المبادرة تزويد الاقتصادات النامية بالقدرة اللازمة لتطوير أسواق مالية محلية مستدامة وإنشاء مشاريع خضراء قابلة للتمويل. وتسهم هذه المساعي في رفد الجهود العالمية لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

وتقدم المبادرة تدريباً شخصياً وبرامجاً تعليمية عبر الإنترنت وخدمات مساعدة تقنية لشريحة متنوعة من الجمهور، بما في ذلك الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والشركات ومزودي الخدمات. كما تهدف إلى معالجة التحديات والمشكلات الرئيسية التي تواجهها الأسواق الناشئة حالياً، بما في ذلك التصنيف الأخضر ومجال الإفصاح عن الاستدامة والمنتجات المالية وعوامل تحفيز السياسات وأسواق الكربون وإنشاء المشاريع الخضراء. ويتعاون معهد المحللين الماليين المعتمدين مع تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام لتطوير مبادرات مشتركة مؤثرة لتقديم برامج وفعاليات حول المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة في القطاع المالي، بالإضافة إلى مساهمته في مراجعة استراتيجية المبادرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت مارجريت فرانكلين، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: "يمثل تحقيق النمو المستدام أحد أهم التحديات في الوقت الراهن، ويتطلب بناء القدرات من خلال تطوير المهارات والتعليم. ويستحوذ تطوير القدرات على الصعيدين المؤسسي والفردي على أهمية كبيرة، ويسرنا أن يقوم معهد المحللين الماليين المعتمدين بتعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع معهد التمويل والاستدامة من خلال مبادرة تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام. ويمكننا جميعاً المساهمة في تحقيق نمو قوي ومستدام، من خلال المساعدة على بناء القدرات المؤسسية وإمكانات صنع السياسات".

ومن جانبه، قال ما جون، مؤسس ورئيس معهد التمويل والاستدامة: "يلعب بناء القدرات دوراً بالغ الأهمية في توفير رأس المال المستدام في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ويتسبب انعدام التدريب والمساعدة التقنية، بهدف تعزيز قدرة الحكومة على تصميم وتنفيذ سياسات فعالة، في عرقلة جمع التمويل من القطاع الخاص من أجل رفد جهود الاستدامة والعمل المناخي في دول العالم النامية. وتمثل مبادرة تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام خطوة مهمة في تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، لا سيما بكونها منصة عالمية لنشر وتعزيز مفهوم التمويل المستدام".

ومن جهته، قال بول مودي، المدير الإداري للشراكات العالمية وحلول الزبائن في معهد المحللين الماليين المعتمدين: "يستلزم تسريع وتيرة نمو مشهد الاستثمار المستدام توحيد جهودنا من خلال تكريس مهاراتنا وخبراتنا في مجالات الإفصاح والبيانات. وتشير أبحاث معهد المحللين الماليين المعتمدين إلى أن فجوة المهارات بين الطلب على التعلم وتوافر المواهب هي واحدة من أكبر المشكلات على مستوى العالم فيما يتعلق بالاستدامة. وبصفتنا أحد الأعضاء المؤسسين لتحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام، يسعدنا قيام معهد المحللين الماليين المعتمدين بتعزيز وتسريع الجهود والمساهمة في بناء القدرات، وأتطلع قدماً لمساهمتنا جميعاً بشكلٍ أوسع في تحقيق التأثير الإيجابي المنشود".

وتم إطلاق مبادرة تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام بشكلٍ رسمي خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات، ومن المقرر أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في مطلع عام 2024.

لمزيد من المعلومات حول شهادة معهد المحللين الماليين المعتمدين في مجال الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وشهادة المخاطر والتقييم والاستثمار في مجال المناخ، يرجى زيارة الرابط، والرابط.

لمزيد من المعلومات حول مؤتمر الأطراف كوب 28، يرجى زيارة مركز الأبحاث والسياسات التابع لمعهد المحللين الماليين المعتمدين.

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