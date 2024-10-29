أعلنت المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية السيدة رنا النيباري عن تجديد المعهد اتفاقية "الشريك المعتمد" مع معهد لندن للصيرفة والتمويل LIBF حرصا منه على الاستمرار في الحفاظ على المعايير الدولية والمساهمة في التطوير المهني للقطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت.

وأعربت السيدة النيباري عن اعتزاز معهد الدراسات المصرفية بالشراكة طويلة الأمد مع معهد لندن للصيرفة والتمويل ، الجهة الرائدة عالميًا في مجال التدريب والتعليم المصرفي والمالي، مؤكدة أن تجديد هذه الشراكة هو بمثابة شهادة على جودة وتأثير برامجنا التدريبية.

وقالت إن هذا الإنجاز هو استمرار للشراكة الناجحة القائمة بين الطرفين منذ عام 2007، علماً أنه منذ عام 2017 أصبح المعهد شريكاً معتمداً لمعهد لندن للصيرفة والتمويل، مما يؤكد الجودة العالية لبرامج التدريب والمدربين ذوي الخبرة والمرافق التعليمية المتميزة التي يقدمها معهد الدراسات المصرفية في دولة الكويت.

وأوضحت أنه على مر السنين أظهر معهد الدراسات المصرفية التزامًا ثابتًا بالتميز، وتم تقييم برامجه بدقة للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية الصارمة للشريك المعتمد لمعهد لندن للصيرفة والتمويل، من حيث المحتوى والمستوى والتقييم والجودة الشاملة مبينة أن تجديد الشراكة شمل العديد من البرامج المعتمدة من معهد لندن للصيرفة والتمويل ذات الصلة والتأثير في مجال الخدمات المالية المتطور باستمرار.

عبر المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا في معهد لندن للصيرفة والتمويل السيد/ إحسان رضوي زاده، عن سعادته بتجديد اتفاقية الشراكة المعتمدة مع معهد الدراسات المصرفية.

وقال إن الالتزام الثابت لمعهد الدراسات المصرفية بالتعليم عالي الجودة والتطوير المهني كان له دور فعال في تعزيز القوى العاملة الماهرة ذات المعرفة في الكويت مضيفا أننا سنواصل معًا دعم رؤية الدولة للنمو التعليمي والاستدامة، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا.

ويعكس تجديد هذه الاتفاقية رؤية الكويت التي تركز على التنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاستدامة، وتهدف هذه الرؤية إلى دفع الكويت نحو الساحة العالمية كدولة ديناميكية ذات رؤية مستقبلية، حيث يكمل التعاون المستمر بين المؤسستين هذه الرؤية من خلال تعزيز النمو التعليمي والاستدامة.

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