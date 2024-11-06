اختتم معهد البنك الإسلامي للتنمية برنامجاً تدريبياً شاملاً لفائدة نخبة من موظفي مكتب محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة نيجيريا بوزارة المالية الاتحادية النيجيرية. وخلال ثلاثة أيام من التدريب المكثف الذي عقد في المقر الرئيس للبنك الإسلامي للتنمية في جدة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024م، اطلع المشاركون بشكل معمق على المبادئ والتطبيقات الرئيسة في التمويل الإسلامي.

وقد تم تصميم البرنامج التدريبي بهدف تعزيز قدرة مسؤولي وزارة المالية النيجيرية على التعامل بفعالية مع المؤسسات المالية الإسلامية وتعزيز نمو الصناعة المالية غير الربوية في نيجيريا. وقام بإدارة الجلسات التدريبية لفيف من الخبراء من معهد البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث نوقشت مجموعة من المواضيع، ومنها:

• المصرفية الإسلامية: التعرف إلى أساسيات العمليات المصرفية الإسلامية، وإدارة المخاطر، والأطر التنظيمية.

• أسواق رأس المال الإسلامية: الخوض في تعقيدات أدوات سوق رأس المال الإسلامي، وإصدار الصكوك، وإستراتيجيات الاستثمار.

• التأمين الإسلامي (التكافل): فهم المبادئ العامة لتقاسم المخاطر والتعاون المتبادل في التأمين الإسلامي.

• التمويل الاجتماعي الإسلامي: دراسة دور التمويل الإسلامي في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما التخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة.

• التمويل الإسلامي وأهداف التنمية المستدامة: استكشاف إمكانات التمويل الإسلامي في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية المستدامة.

وتم تنظيم البرنامج التدريبي بالتنسيق مع المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في مدينة أبوجا في نيجيريا. ويهدف معهد البنك الإسلامي للتنمية من خلال نقل المعارف والخبرات إلى تمكين موظفي مكتب معالي محافظ البنك الإسلامي للتنمية في وزارة المالية الاتحادية بغية تعزيز اتخاذ القرارات المدروسة، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة غير قائمة على الفائدة، ودفع النمو الاقتصادي في البلاد.

-انتهى-

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