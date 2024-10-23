استضاف معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" سعادة السيدة أوكاي آساكو سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين، وكان في استقبالها الرئيس التنفيذي السيدة نورة جمشير، وعدد من كوادر المعهد.

واستمعت السفيرة اليابانية خلال زيارتها إلى عرض شامل قدمته السيدة جمشير حول أنشطة المعهد والجهود التي يبذلها ضمن إطار الخطة الوطنية لإحياء قطاع اللؤلؤ في مملكة البحرين، وتم تسليط الضوء على دور "دانات" في تعزيز الثقة في تجارة اللؤلؤ على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب مساهمته في ترسيخ سمعة مملكة البحرين كمركز رائد في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة، كما تطرق العرض إلى الجهود المستمرة التي يبذلها المعهد للحفاظ على تراث اللؤلؤ البحريني واستدامة النظم البيئية المرتبطة بإنتاجية قطاع اللؤلؤ.

وقامت سعادة السفيرة بجولة في مختبر المعهد اطلعت من خلالها على نتائج عمل "دانات" في مجالات الدراسات والتدريب والبرامج والأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها المختبر في فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة كما تعرفت على التقنيات المتقدمة المستخدمة في الفحص، بالإضافة إلى المعايير الصارمة التي يتبعها المعهد لضمان جودة الأحجار الكريمة ومنحه شهادات توثيق معتمدة دوليًا باستخدام أحدث الأجهزة العالمية المتطورة وبالاعتماد على كفاءات محلية وعالمية ذات تدريب عالٍ وخبرات متراكمة ومتنوعة في مجالات وتخصصات دقيقة وفريدة من نوعها، مما يعزز سمعة "دانات" كأحد المراكز الرائدة عالميًا في هذا المجال.

وفي تصريح لها، عبرت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" عن سعادتها بهذه الزيارة وقالت "تشرفنا اليوم باستقبال سعادة السفيرة اليابانية حيث أتيحت لنا الفرصة لاستعراض خبراتنا الطويلة والمتميزة في مجال فحص وتوثيق اللؤلؤ والأحجار الكريمة، والتي أصبحت اليوم من أكثر المجالات تطورًا واعتمادًا على التكنولوجيا المتقدمة".

وأضافت " لقد كان اللقاء فرصة ثمينة لتعزيز جسور التعاون بين البحرين واليابان في هذا المجال الحيوي خاصة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد باللؤلؤ البحريني الأصيل، ونحن نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون مع اليابان في مجالات البحث والتطوير وتبادل المعرفة والخبرات مما يعزز من مكانة البحرين كوجهة رائدة في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة على المستوى العالمي".

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

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