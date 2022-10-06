التجربة الأولية تهدف إلى الارتقاء بحضور دولة الإمارات استراتيجياً كرائدة في توسيع تكنولوجيا الجيل السادس في المنطقة

أبوظبي: تعاون مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية ضمن معهد الابتكار التكنولوجي، مركز البحث العلمي الرائد عالمياً وذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، مع "جرينير ويف"، الشركة الناشئة المختصة بالتكنولوجيا العميقة في مجال الهوائيات، لإجراء أول تجربة للأسطح العاكسة الذكية متعددة الانعكاس والشاملة للجيل السادس من الاتصالات عند تردد 27 جيجا هرتز. تستخدم التجربة عدة وحدات من الأسطح العاكسة الذكية الموزعة بالصورة الأمثل لضمان تشغيل فيديو عالي الدقة بسلاسة عبر جهاز استقبال جوال.

وتشكّل التجربة المبادرة الأولى من نوعها للاستفادة من وحدات الأسطح العاكسة الذكية متعددة الانعكاس، وستساعد على خلق بيئة ديناميكية لتعميم شبكات الجيل الجديد، حيث يعد السطح العاكس الذكي أحد الممكنات الرئيسية للجيل السادس. بينما أُجريت سابقاً تجارب أوضحت إمكانات الأسطح العاكسة الذكية في تحسين أداء الاتصالات، تعد هذه أول تجربة تستخدم عدة وحدات غير منسقة من الأسطح العاكسة الذكية، مما يجعلها حدثاً مهماً وتاريخياً.

وتتماشى التجربة مع هدف تعزيز مشهد التكنولوجيا المتقدمة في الدولة والارتقاء بحضور أبوظبي، والإمارات ككل، كرائدة جادة في تكنولوجيا الجيل السادس في المنطقة.

وبصفتها شركة رائدة في تكنولوجيا الاتصالات المبتكرة لتقديم حلول متطورة في مجال ما بعد شبكات الجيل الخامس، من بين مجالات أخرى، صممت تكنولوجيا جرينير ويف السطح العاكس الذكي بمكونات جاهزة تتيح التحكم الكامل في الموجة الكهرومغناطيسية المؤثرة وتعكسها في الاتجاه الصحيح. ويسمح الحل المصمم لمختلف القطاعات ومقدمي الخدمات والمستخدمين الأفراد بامتلاك اتصال محسّن عبر شبكات الجيل الخامس، خصوصاً في المناطق ذات الإرسال السيئ.

ويجمع مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية علماء وباحثين كبار في مجال الاتصالات والشبكات لتطوير خوارزميات وتكنولوجيا أساسية تحسّن ترابط الاتصالات عبر استغلال خصائص الأسطح التي يمكن التحكم فيها رقمياً. ويشارك المركز بنشاط في اتحادات مختلفة لتحويل النموذج الجديد للبيئات اللاسلكية الذكية إلى واقع ملموس.

وقال البروفيسور مروان ديباه، كبير الباحثين لدى مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية ضمن المعهد، تعليقاً على التجربة: "يقترب تحقيق هدفنا بالوصول إلى مجتمع مدعوم بتكنولوجيا الجيل السادس، وسيتحول إلى واقع ملموس، مما سيسهم في توحيد التجارب البشرية عبر كل المنصات، المادية منها والرقمية. ونتطلع إلى العمل مع جرينير ويف على هذه التجربة لإثبات مفاهيم رئيسية وتكنولوجيا أساسية باتجاه تحقيق رؤيتنا المشتركة في مجال اتصالات الجيل السادس".

وقال جيفروي ليروسي، الرئيس التنفيذي والعلمي للاستراتيجية لشركة جرينير ويف: "يتمثل هدفنا في إثبات تخطي التكنولوجيا الأساسية لدينا للحلول الحديثة السائدة بأشواط، وقابلية تكيفها مع مختلف البيئات وسهولة توسيع نطاقها. وتشكل تجربتنا مع المعهد أساساً أولياً لشراكة طويلة واستراتيجية مع معهد رائد في منطقة مجلس التعاون الخليجي".

وستدعم تجربة السطح العاكس الذكي مصداقية المعهد كمحرك رئيسي لشبكات الجيل السادس المستقبلية في المنطقة، إلى جانب رعاية التعاون الدولي لتعزيز منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.

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نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي

معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع "الأبحاث التطبيقية" التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، هو معهد عالمي رائد يختص بالبحث والتطوير ويركز على الأبحاث التطبيقية وتكنولوجيا العصر الجديد. ويضم المعهد تحت مظلته عشرة مراكز بحثية متخصصة في مجالات الكوانتوم والروبوتات المستقلة والتشفير والمواد المتقدمة والعلوم الرقمية والطاقة الموجهة والأنظمة الآمنة وتكنولوجيا الدفع والتكنولوجيا الحيوية والطاقة البديلة ووحدة الذكاء الإصطناعي. ومن خلال العمل مع مجموعة مميزة من أصحاب الموهبة والجامعات والمؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين من جميع أنحاء العالم، يمثل المعهد ملتقى فكرياً فريداً يساهم في دعم نمو وازدهار منظومة البحث والتطوير في أبوظبي والإمارات. ويعمل المعهد على ترسيخ مكانة أبوظبي والإمارات كمركز رائد للابتكار كما يساهم على نطاق أوسع في دعم تطور الاقتصاد القائم على المعرفة.

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جرينير ويف هي شركة ناشئة مقرها باريس. انشئت عام ٢٠١٦ كشركة منبثقة عن معهد لنجيفن والمجلس الوطني للبحوث العلمية الفرنسي. تبتكر شركة جرينير ويف تقنية التحكم السلبي في الموجات الكهرومغناطيسية باستخدام الأسطح الذكية القابلة لإعادة التكوين إلكترونيًا. تطور جرينير ويف جميع الأجهزة اللازمة لتصنيع هذه الأسطح والتحكم فيها واستخدامها، من خلال توجيه المكونات الإلكترونية أنفسهم . تهتم الشركة بتطوير تطبيقات واعمال في مجالات مختلفة مثل الجيل الخامس للإتصالات اللاسلكية، الإتصالات عبر الأقمار الصناعية، انترنت الأشياء وتحديد الهوية بموجات الراديو.

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