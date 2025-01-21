التحدّي يهدف إلى إيجاد حلول تتيح عنونة البيانات بكفاءة وعلى نطاق واسع وبتكلفة معقولة.

مجموع جوائز التحدّي يصل إلى 50,000 دولار أمريكي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، عن إطلاق تحدي CrowdLabel: جمع آراء المستخدمين حول النماذج اللغوية الكبيرة، وهي مبادرة تهدف إلى تطوير أساليب مبتكرة جديدة تتيح للمستخدمين عنونة وتصنيف البيانات بشكل تلقائي.

الجدير بالذكر أنّ النماذج اللغوية الكبيرة تستخدم التعلم المعزّز بالاعتماد على المُدخلات البشرية من أجل تحقيق التوافق مع تفضيلات الأفراد، غير أنّ الاستعانة بفِرَق من المقيّمين قد تترتّب عليها تكاليف مرتفعة. ومن هنا تأتي أهمية هذا التحدّي الذي يهدف إلى تطوير نهج يسمح بتصنيف عيّنات البيانات دون شعور واعٍ من المستخدمين بأنهم يؤدّون مهمة التصنيف والعنونة، من خلال دمج عملية عنونة البيانات في مهمة أو عملية أخرى يقومون بها، وتساهم أساليب التوافق هذه في خفض التكاليف بفضل تضمينها في مهام أخرى مثل كواشف البرمجيات الآلية (Bot Detectors).

وقد أنشأ معهد الابتكار التكنولوجي قاعدة بيانات تضم عينات موجّهة لهذا الاستخدام، بحيث توفر للخبراء والباحثين في مجال النماذج اللغوية الكبيرة مُدخلات واسعة وموثوقة لتحسين نماذجهم. وفي إطار هذا التحدّي، يبحث المعهد عن آليات جديدة لتقديم هذه المجموعات إلى جمهور متنوع وواسع بهدف عنونة مئات الآلاف من عيّنات البيانات بكلفة منخفضة وعلى نطاق واسع.

وسيتّسم الحل المقترح بفعاليته وقدرته على التنافس إذا برهن قدرته على معالجة لغات متعددة، مع ضرورة أن يكون ملائماً للتطبيق في لغتين على الأقل، بالإضافة إلى إمكانيته للتعامل مع محتوى متعدّد الوسائط يشتمل على أنواع مختلفة من التصنيفات وفي مجالات متنوعة. وسيتم تقييم المشاركات بناءً على مستوى ابتكار الفكرة وفعاليتها من حيث التكلفة وحجم وجودة العناوين التي يتم جمعها من الجمهور أثناء الإطلاق التجريبي. ويُرحِّب المعهد بالمشاركات الفردية والجماعية من جميع أنحاء العالم، سواء كانت من شركات ناشئة أو معاهد بحثية أو طلاب جامعيين، لاقتراح وتطوير تقنيات تتيح للمستخدمين عنونة البيانات بسلاسة، ودون إدراكهم التام لكونهم يقومون بمهمة العنونة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الجوائز المتاحة في التحدّي يبلغ 50,000 دولار أمريكي، بما في ذلك جائزة قدرها 30,000 دولار للفائز بالمركز الأول. علماً بأن الموعد النهائي لاستلام المشاركات في تحدّي "تطوير الأساليب المبتكرة لعنونة البيانات البشرية لتوافق النماذج اللغوية الكبيرة" هو 28 فبراير 2025.

نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي

يعد معهد الابتكار التكنولوجي ذراع الأبحاث التطبيقية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فهو مركز عالمي رائد في مجال البحث والتطوير يركز على الأبحاث التطبيقية والقدرات التكنولوجية الحديثة. يضم المعهد 10 مراكز بحثية متخصصة في مجالات المواد المتقدمة، والروبوتات ذاتية التسيير، وعلم التشفير، والذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية، والطاقة الموجهة، وعلم الكوانتوم، والأنظمة الآمنة، وأنظمة الدفع والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة والمستدامة. ومن خلال عمله مع نخبة من ألمع العقول والمواهب الاستثنائية والجامعات العريقة والمراكز البحثية المتقدمة والشركاء العالميين، أصبح المعهد مجتمعاً فكرياً متقدماً ومنارة علمية في الشرق الأوسط تشارك في نمو وارتقاء منظومة الأبحاث والتطوير لتعزيز مكانة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار.

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