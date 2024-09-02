الشارقة، الإمارات العربية المتحدة- أعلن معهد الإدارة البيئية والاستدامة، المشروع التابع لمجموعة بيئة والمتخصص بتقديم برامج تدريب وتطوير للارتقاء بمستويات الاستدامة، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة عجمان، الجامعة الرائدة على مستوى الدولة، عن افتتاح التسجيل في الدورة الثانية من مسابقة الاستدامة للجامعات الهادفة إلى دعم أفكار الطلاب المبتكرة التي من شأنها رسم ملامح مشهد الاستدامة في دولة الإمارات.

وتقام الدورة الثانية من المسابقة تحت شعار "المسار نحو الحياد الكربوني: رعاية الابتكار لإرساء مستقبل مستدام"، ويمكن التسجيل فيها بين 2 سبتمبر و30 سبتمبر المقبل. وتستمر المسابقة حتى أول نوفمبر، ويحظى الطلاب خلالها بفرصة فريدة لمشاركة أفكارهم وتطويرها إلى حلولٍ مبتكرة، فضلاً عن اكتسابهم رؤى عملية لتحقيق مساعي الحياد الكربوني والاستدامة البيئية.

وتمثل هذه المسابقة مبادرة مشتركة بين معهد الإدارة البيئية والاستدامة وكلية إدارة الأعمال في جامعة عجمان، وتدعو المشاركين للانضمام إلى رحلتها التحويلية الهادفة إلى دفع عجلة الابتكار في مجال الاستدامة فضلاً عن التركيز على الانتقال إلى الحياد المناخي، وتسليط الضوء على قطاع التعليم الأوسع في إمارة عجمان ودولة الإمارات. وتم توسيع نطاق التسجيل في هذه الدورة لتشمل طلاب الجامعات في دولة الإمارات وفق نظام المجموعات. وفي حالة الاشتراكات الفردية، يمكن للجنة المسابقة في جامعة عجمان إضافة الطالب إلى مجموعة طلاب من خلفيات وخبرات تعليمية مماثلة.

ويخوض الطلاب المسجلون رحلة تجريبية وبرنامج تدريبي يركز على مواضيع "الانتقال إلى الحياد المناخي" و"الاستدامة والابتكار"، مما يمنحهم رؤى قيّمة حول مساعي الحياد الكربوني في مختلف قطاعات الأعمال. كما سيتلقى المشاركون تدريباً من خبراء معهد الإدارة البيئية والاستدامة، يتعلمون من خلاله التطبيقات العملية والنتائج المترتبة على أفكارهم. وتتاح أيضاً لمجموعات الطلاب فرصة مشاركة أفكارهم مع أعضاء هيئة التدريس والمرشدين في جامعة عجمان.

وتم تصميم المسابقة لتشمل عدداً من المواضيع الرئيسية للمشاركين، بما يشمل:

التدريب وورش العمل: يشارك الطلاب ضمن مجموعاتهم المخصصة في برامج تدريبية شاملة حول "الانتقال إلى الحياد المناخي" و"الاستدامة والابتكار"، المصممة لتعزيز فهمهم وتمكينهم من تطبيق المعارف النظرية إلى مشاريع واقعية ذات تأثير إيجابي. الإرشاد: سيعمل المشاركون مع أعضاء هيئة التدريس في جامعة عجمان والمرشدين من القطاع لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول مبتكرة. زيارة محطة تحويل النفايات إلى طاقة: ستتاح لمجموعة من الطلاب المشاركين فرصة زيارة محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، التابعة لمجموعة بيئة، لاكتساب رؤى عملية حول تحويل النفايات بالكامل وممارسات الحياد المناخي. العرض التقديمي النهائي: يستضيف مقر مجموعة بيئة المتطور في ختام المسابقة يوم 2 نوفمبر 2024 الطلاب لتقديم مشاريعهم النهائية أمام لجنة التحكيم التي تضم الإدارة العليا للمجموعة وجامعة عجمان. وسيحصل أصحاب الأفكار الثلاثة الأولى جوائز نقدية تقديراً لهم على أفكارهم النوعية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هند الحويدي، الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة بيئة: " نسعى في مجموعة بيئة الى تشجيع المشاركة في هذه المسابقة من أجل إلهام جيل المستقبل من قادة الاستدامة لاتخاذ خطوات إيجابية في معالجة تحديات الحياد المناخي. وتقام المسابقة بالتعاون مع جامعة عجمان، وتزود الطلاب بالمعرفة والمهارات القيّمة، فضلاً عن تمكينهم من إحداث تأثير ملموس في مسيرتنا نحو تحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية وتسريع التنمية المستدامة". وأضافت: "يستفيد المشاركون من إمكانيات التفكير المبتكر، وتطوير مهارات حل المشكلات، إلى جانب زيادة فهمهم للحياد المناخي والاستدامة. وانسجاماً مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030 في دولة الإمارات، نواصل التركيز على تعزيز اقتصاد مستدام تنافسي قائم على المعرفة، حيث توفر هذه المسابقة منصة للطلاب من أجل التفاعل مع مشكلات العالم الواقعي، والانخراط بنشاط في المسؤولية البيئية".

ومن جانبه قال أكينولا أولاتوند، أستاذ وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة عجمان: "يسرنا إطلاق الدورة الثانية من المسابقة بالاشتراك مع مجموعة بيئة ومعهد الإدارة البيئية والاستدامة. تمثل المسابقة إحدى الطرق لتشجيع الطلاب على توظيف معرفتهم وأفكارهم لوضع حلول عملية من شأنها تحويل تحديات الحياد المناخي إلى فرص يمكن أن تعود بالفائدة على مجتمعنا في عجمان ودولة الإمارات وخارجها". وأضاف: "نحن متحمسون هذا العام لفتح باب التسجيل لطلاب الجامعات من مختلف أنحاء دولة الإمارات. وسيوفر المدربون الخبراء من معهد الإدارة البيئية والاستدامة وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عجمان ومرشدو القطاع للطلاب خلال المسابقة بيئة شاملة من أجل إطلاق العنان لأفكارهم وتطويرها إلى حلول قد يكون لها تأثير واقعي ملموس ويمكن تطبيقها على نطاق واسع من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الحياد المناخي. ونتطلع إلى تسليط الضوء على الحلول المقدمة من طلاب جامعة عجمان ودولة الإمارات".

وتتمحور المسابقة حول الجهود التعاونية للطلاب بإشراف لجنة متنوعة من الحكام المرموقين من أصحاب الخبرة والرؤى العميقة، بمن فيهم خبراء من مجموعة بيئة وإدارة جامعة عجمان، حيث يتعاونون معاً من أجل مراجعة المشاريع وتدقيقها بشكل صارم. وتضمن هذه المنهجية تقييماً شاملاً يأخذ بعين الاعتبار الصرامة الأكاديمية وإمكانية التطبيق العملية، بما يتماشى مع جوهر المنافسة التي تتمحور حول تعزيز الحلول المستدامة.

يمكن للطلاب الراغبين بالمشاركة إرسال بريد إلكتروني إلى muhammad.khan@ajman.ac.ae لتسجيل مشاركتهم في الفعالية اعتباراً من 2 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2024. وبعد إكمال عملية التسجيل، تشارك مجموعات الطلاب في جلسات العصف الذهني بهدف إيجاد حلول لتحديات الحياد المناخي قبل تطوير هذه الحلول إلى مفاهيم مبتكرة.

تتاح للطلاب فترة ثلاثة أسابيع لإكمال المشروع النهائي وتقديمه خلال الفعالية الختامية في المقر الرئيسي لمجموعة بيئة يوم 2 نوفمبر 2024، حيث ستنال الأفكار الثلاثة الأولى جوائز نقدية.

معهد الإدارة البيئية والاستدامة:

تأسس معهد الإدارة البيئية والاستدامة في عام 2017 بهدف توفير برامج تدريب وتطوير مشتركة من أجل تعزيز معرفة الناس وصقل مهاراتهم المطلوبة للوظائف الحالية والمستقبلية في القطاع. وبهدف توفير معايير تعليمية متميزة، عقد شراكات مع هيئات اعتماد عالمية المستوى، بما فيهم شبكة الكلية الوطنية المفتوحة NOCN، ومركز التقييم المعتمدة حكومياً التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في دولة الإمارات.

مجموعة بيئة:

تعمل مجموعة بيئة على استدامة جودة حياة أفراد المجتمع والارتقاء بها عبر طرح حلول مستقبلية واعدة وتسخير التقنيات من أجل النهوض بمستوى الاستدامة والتحول الرقمي لآفاق واعدة. كما تسعى المجموعة إلى تمكين الابتكار ليكون جزءاً أصيلاً ضمن عملياتها، وتوفير خدمات متكاملة لإدارة الموارد، ومواصلة التحول الرقمي إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات بما يسمح لها بمواصلة جهودها الدؤوبة لمعالجة التحديات البيئية، ودعم الجهود الوطنية لوضع الخطط لمستقبل ذكي ومستدام. يُذكر أن مجموعة بيئة تُعرف بحلولها البيئية المبتكرة والذكية، كما أنها تعمل بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية حيث تساهم في دعم الجهود الوطنية لأجل غدٍ أفضل للجميع.

جامعة عجمان:

تأسست جامعة عجمان عام 1988، وهي مؤسسة تعليم عالٍ رائدة في الإمارات العربية المتحدة، معروفة بوضع معايير جديدة في المشهد التعليمي العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت جامعة عجمان أول جامعة في الإمارات تقبل الطلاب الوافدين من الجنسين، وتحتل حالياً المرتبة 477 عالمياً ومن بين أفضل 5 في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لتصنيفات QS العالمية للجامعات لعام 2025، كما تحتل الجامعة المرتبة الأولى في الإمارات العربية المتحدة من حيث سمعتها لدى أرباب العمل. تمتلك الجامعة مجموعة من التحالفات والشراكات الدولية، وفرص التبادل، إضافة إلى الصرامة الأكاديمية غير المسبوقة، واهتمامها الكبير بالبحوث الرائدة جعلت منها مؤسسة عالمية معروفة وقوة مهنية حيث تأخذ بمنتسبيها دائماً إلى القمة!

-انتهى-

#بياناتشركات