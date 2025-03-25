دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معهد إدارة المشاريع (PMI)، الهيئة العالمية الرائدة المتخصصة في إدارة المشاريع، والمكرسة لتوجيه المسار نحو نجاح المشاريع، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة سيدة اللويزة (NDU)، وهي مؤسسة تعليمية مرموقة معتمدة من NECHE، ومشهورة بالتزامها بالتميز الأكاديمي والابتكار في لبنان. تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية إنجازاً مهماً، حيث أصبحت جامعة سيدة اللويزة شريكاً تدريبياً معتمداً لمعهد إدارة المشاريع، مما يعزز الرسالة المشتركة للجانبين في تمكين الجيل القادم من القادة بالمعرفة والمهارات اللازمة لنجاحهم في سوق العمل.

ويأتي تعاون معهد إدارة المشاريع مع جامعة سيدة اللويزة، حيث تعد جامعة عريقة تقدم تعليماً شاملاً عالي الجودة يعزز التميز في التحصيل العلمي والتعلم مدى الحياة والمواطنة المستنيرة. وباعتبارها شريكاً تدريبياً معتمداً من معهد إدارة المشاريع، فإن جامعة سيدة اللويزة مؤهلة لتزويد الطلاب بإمكانية الوصول إلى موارد معهد إدارة المشاريع الشاملة، بما في ذلك الشهادات العالمية القياسية، ومحتوى التدريب عالي الجودة، والبحوث، وفرص التواصل، مما يعزز فرص تعلم الطلاب، ويدعم تطورهم المهني وتقدمهم الوظيفي. ويكتسب الطلاب الذين يستفيدون من برامج المعهد ميزة تنافسية في مجال الأعمال، مُزودين بأحدث الأدوات والتقنيات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وقال هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "انطلاقاً من موقعنا كمعهد متخصص في إدارة المشاريع، فنحن ملتزمون بتزويد الجيل القادم بالأدوات والمعارف والعقلية اللازمة للنجاح في عالم دائم التغير. وتسهم هذه الشراكة مع جامعة سيدة اللويزة في تعزيز جهودنا الرامية إلى ربط الأوساط الأكاديمية بالقطاع العملي الصناعي، بما يضمن اكتساب الطلاب المهارات العملية التي تحفزهم على الابتكار وحل المشكلات والاستعداد المهني. وبمواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل الواقعي، فإننا لا نسهم في تشكيل المسارات المهنية فحسب، بل نعزز من فرص التوظيف وتمكين قادة المستقبل الذين سيلعبون دوراً محورياً في استمرار التقدم والتحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

من جانبه، قال الأب بشارة الخوري، رئيس جامعة سيدة اللويزة: "رغم عقود من الصراع وعدم الاستقرار، يُمثل القطاع التعليمي اللبناني منارة للتميز في العالم العربي، ومشهوداً له بالجودة العالية والمعايير الأكاديمية الدقيقة والالتزام الراسخ بالتعليم والتطوير المهني. نحن سعداء بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع في إطار جهودنا المتواصلة لغرس ثقافة التميز بين أبنائنا الطلاب، وتخريج عقول مبدعة ومتخصصين ماهرين، شاهدين على روح الوطن الراسخة".

ولا يقتصر التزام الدولة بالتعليم على نقل المعرفة فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تشكيل الأجيال القادمة لتصبح قادرة على التفكير النقدي، والقيادة بشجاعة، وخلق التغيير الدائم.

لمحة عن معهد إدارة المشاريع (PMI)

يعد معهد إدارة المشاريع (PMI) الهيئة الرائدة في إدارة المشاريع، والمكرسة لتوجيه المسار نحو نجاح المشاريع. منذ العام 1969، ألقى معهد إدارة المشاريع الضوء على قوة إدارة المشاريع والأشخاص الذين يقفون وراء المشاريع. ومن خلال مجتمع عالمي وشهادات مهنية ذات معايير ذهبية وفرص للتعلم مدى الحياة المهنية، يعمل معهد إدارة المشاريع على تمكين المتخصصين الحاليين والطموحين في إدارة المشاريع، وكذلك المنظمات، من المعارف والموارد اللازمة للقيادة بفعالية وخلق تأثير في المجتمعات التي يخدمونها. انضم إلى معهد إدارة المشاريع في الارتقاء بعالمنا - مشروع واحد في كل مرة.

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