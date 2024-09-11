المنامة: تستضيف مملكة البحرين معرض سيتي سكيب البحرين 2024، المعرض والمؤتمر المرتقب المتخصص في القطاع العقاري في المملكة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في الفترة من 26-30 نوفمبر 2024 في مركز البحرين العالمي للمعارض. ويستعرض الحدث في هذا العام أحدث التطورات في القطاع العقاري، مسلطًا الضوء على أفخم المشاريع العقارية. كما سيتيح للزوار إيجاد بيت أحلامهم واكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، ليوفر بذلك تجربة شاملة ومثمرة للحاضرين، مع فرصة مميزة للتعرف على أفضل العقارات في المملكة.

باستضافة أكثر من 50 عارضاً وتوفير 200 فرصة تطوير، يتوقع أن يجذب معرض سيتي سكيب البحرين 2024 أكثر من 10,000 زائر. مما يجعل من المعرض منصة مثالية للشركات والأفراد لبناء علاقات قوية وتوسيع شبكاتهم في قطاع العقارات المحلي والإقليمي.

يقام معرض سيتي سكيب البحرين 2024 على مدى خمسة أيام، ويشمل النسخة الثالثة من مؤتمر سيتي سكيب. يعقد المؤتمر يوم الخميس 28 نوفمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض - الصالة الرئيسية. وسوف يجمع المؤتمر نخبة من رواد الصناعة، وكبار التنفيذيين، والمدراء الإداريين، والمسؤولين الحكوميين، والمعماريين، والاستشاريين، وغيرهم من كبار الشخصيات من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وذلك للبحث في أهم الموضوعات التي تركز على الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تحقيق التنمية الحضرية، وتطوير بنيتها التحتية، وتحسين جودة الحياة لتكون واحدة من أفضل الوجهات في المنطقة للعيش والعمل والاستثمار.

ومن المتوقع أن يحقق معرض سيتي سكيب البحرين 2024 نجاحًا ملموسًا، مؤكدًا على التزام المملكة بتحقيق نمو وتطور قطاعها العقاري بخطوات سريعة. سيقام المعرض بالتزامن مع معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية، مما يوفر للزوار تجربة شاملة تجمع بين الفخامة والاستثمار.

استقبل معرض سيتي سكيب في نسخته الثانية أكثر من 10,000 زائر وضم أكثر من 58 مشروعًا عقاريًا ضخمًا، بقيمة تبلغ 8 مليار دولار أمريكي. كما ساهم المعرض في تنفيذ عمليات بيع بقيمة بلغت 240 مليون دينار بحريني، ممهدًا الطريق نحو تحقيق المزيد من النجاح في نسخته الثالثة لهذا العام.

-انتهى-

#بياناتشركات