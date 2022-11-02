الفعاليتان تجمعان أهم العلامات التجارية لعرض منتجاتهم الإبداعية ومناقشة أحدث الابتكارات في القطاع

دبي: كشف مركز دبي التجاري العالمي عن استعداداته لاستضافة معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، الفعالية الوحيدة من نوعها في مجال التصنيع التعاقدي في المنطقة، وذلك خلال الفترة ما بين 8 و10 نوفمبر من عام 2022.

ويعد المعرض منصة للتواصل ما بين أهم الشركاء لتطوير المنتجات في القطاع من السلع الغذائية سريعة الاستهلاك والسلع غير الغذائية، وإيجاد أفضل حلول التغليف وهوية العلامة التجارية، ومناقشة استراتيجيات سلاسل التوريد الأنسب لاحتياجات علامتهم التجارية مع مزودي خدمات العلامات التجارية الخاصة والمصنعين المتعاقدين.

وتركز دورة هذا العام على خدمات العلامات التجارية الخاصة التي لا تزال من المفاهيم الجديدة نسبياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي توفر فرصةً كبيرة للنمو، حيث أكّد بول كروفورد، مدير العمليات التجارية لقسم المنتجات الطازجة في سبينس، على أهمية الدورة المرتقبة من المعرض في توفير منصة واحدة تجمع الموزعين والمنتجات المميزة. وقال: "نتطلع قدماً للقاء الموردين القادرين على تزويدنا بالمنتجات التي تلاقي معايير الجودة في سبينس، والذين يضعون الصحة والعافية على رأس قائمة أولوياتهم".

وأدت زيادة وعي المستهلكين حول أنماط الإنفاق إلى تغيير كامل لمفاهيمهم، وباتوا يبحثون عن الحلول المبتكرة والذكية التي تقدمها العلامات التجارية الخاصة حيث تتفوق القيمة الأكبر مقابل المال على الولاء للعلامة التجارية، حيث أشارت شركة ديمون لأبحاث السوق وشريك المعرفة الاستراتيجي للفعالية إلى أن تفضيلات التسوق في مرحلة ما قبل الجائحة الصحية العالمية أصبحت اليوم من الأساسيات، وهذا ما يعطي العلامات التجارية الخاصة منظوراً جديداً وفرصةً للابتكار.

وتجمع الفعالية مجموعة من أهم الشركات العاملة في قطاع التجزئة والفنادق والمطاعم والمقاهي والسفر والعقارات والترفيه، ومن بينها أمازون، وكارفور، ويونيليفر، ووالت ديزني، وألدي، ومجموعة نزيه، ودبل تري باي هيلتون، ومجموعة لولو هايبر ماركت، وطيران الإمارات، ولاندمارك جروب، وداماك، وصيدلية أستر، وهايبربنده وغيرهم الكثير. وتشهد الفعالية مشاركة دولية مع إقامة معارض مميزة لمجموعة من الدول المشاركة للمرة الأولى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأذربيجان، وبلغاريا، وإيران، وماليزيا وتايلاند.

ويمكن لزوار معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط المشاركة في برنامج التواصل المتخصص في عمليات البحث والمواءمة الخاصة بالشركات، وهو البرنامج الأضخم من نوعه في المنطقة، والذي يهدف إلى التعريف بين الشركات بشكل مباشر وتحقيق التواصل ما بين المشترين ومصنعي السلع الغذائية سريعة الاستهلاك للحصول على موارد العلامات التجارية الخاصة.

مؤتمر ليبل إت

يمكن لزوار المعرض الاطلاع على أحدث الابتكارات في القطاع خلال فعاليات مؤتمر ليبل إت، الذي يقدم 15 ساعة من الجلسات التفاعلية، بالإضافة إلى عددٍ من المحاضرات التي يلقيها مجموعة من المختصين من العلامات التجارية الرائدة ومراكز الأبحاث مثل شركة نيلسون للمعلومات والبيانات، وشركة ديمون لأبحاث السوق، والبيادر إنترناشيونال، وهاوس اوف بوبس، وغرفة دبي للتجارة ومركز دبي للسلع المتعددة وغيرهم، وذلك للحديث عن أهم المواضيع المتعلقة بإدارة سلسلة التوريد وتحديات الشراء وتغيير سلوك المستهلك.

وبدوره، قال نضال حداد، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة البيادر إنترناشيونال: "يشكل معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط منصةً ممتازةً مكّنت المجموعة من التواصل وإطلاق منتجات جديدة وعرض إمكاناتها المتقدمة أمام جمهور عالمي من قطاع الأعمال المباشرة بين الشركات. وتؤكد المجموعة هذا العام على التزامها بالابتكار والاستدامة من خلال إتاحة الفرصة أمام العملاء في الشرق الأوسط لاختيار مستقبل مستدام عبر توفير باقة من المنتجات ذات الصلة التي تعزز مفهوم التفكير المستدام وتشجع على اعتماد أسلوب حياة مستدام بالكامل".

ويشهد معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط في دورته لهذا العام تعاوناً بين مجموعة بيئة ودي جريد لتسليط الضوء على أهمية الاستدامة من خلال إطلاق أول تشكيلة محدودة من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، والمصنوعة من عبوات البولي إيثيلين تريفثاليت المعاد تدويرها بالاعتماد على تقنية غرينسبان™ من دي جريد، والتي تستهلك طاقة أقل بنسبة 50% وماء أقل بنسبة 20% وتخفف الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% بالمقارنة مع إنتاج خيوط البوليستر بالطريقة التقليدية.

مهرجان المأكولات المتخصصة

تنطلق الدورة 11 من مهرجان المأكولات المتخصصة بالتزامن مع معرض العلامات التجارية الخاصة في مركز دبي التجاري العالمي. ويجمع المهرجان العالمي جهاتٍ عارضة مختصة بالمأكولات الفاخرة والمكونات الفريدة لمناقشة أهم الاتجاهات والتحديات في عالم المأكولات مع التركيز على ستة قطاعات، وهي الأطعمة التقليدية ومأكولات الذواقة، والأغذية العضوية والصحية، والصحة والرفاهية، والأغذية النباتية، وخدمات الطعام، والقهوة المتخصصة.

ويعد المعرض منصة لتلبية احتياجات قطاع الضيافة وعشاق المنتجات المتميزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يمكن للزوار اكتشاف مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة المتخصصة من أكثر من 250 جهة عارضة، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية من قطاع المأكولات الفاخرة (نوفيل تيري، ونينا فودستاف التجارية المحدودة وبيرنو آند برينو)، وقطاع الأطعمة العضوية والنباتية (إفكو، وات إف فودز، وفيجيتاريان للتجارة العامة، وبلو ترايب ونوتينو)، وقطاع القهوة المتخصصة (كهرمان دبي للتجارة العامة ودي اكس بلندز كافيه). ويضم المعرض مشاركات من أكثر من 20 دولة، بما فيها تركيا، وبولندا، والهند، وإيران، والفلبين، وكوريا والمملكة المتحدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ميثين ساشديفا، المدير التجاري لعلامة WhatIF foods: "نشارك في المهرجان كشركة رائدة في قطاع الأطعمة المستدامة، ويسعدنا تقديم تشكيلتنا من المنتجات اليومية مثل النودلز ومشتقات الحليب النباتية للعملاء في الشرق الأوسط، خاصةً في الوقت الذي يواجه فيه العالم تغييرات مناخية مثيرة للقلق، وتعتبر خياراتنا الغذائية من أسهل الطرق التي يمكن اعتمادها للمساهمة في معالجة هذا التحدي".

وأضاف ساشديفا: "يعد المهرجان المنصة الأمثل لجمع الشركاء التجاريين مع أصحاب العلامات التجارية وشركاء التجزئة والتوزيع، وذلك لتسليط الضوء على منتجات علامتنا المميزة والصديقة للبيئة أمام قاعدة متزايدة من المستهلكين الأكثر اهتماماً بمفهوم الاستدامة في الشرق الأوسط".

فعالية توب تيبل الرائدة

تتميّز دورة هذا العام من المعرض بإضافة فعالية توب تيبل، إحدى أبرز أنشطة معرض جلفود والتي تستضيف ما يزيد عن 70 من أهم الطهاة في المنطقة، الدورة الأولى من فعالية حركة دبي للمأكولات العالمية، والتي تُوفر منصة للطهاة المحليين للعمل سوياً لرسم ملامح الهوية الثقافية لدبي. وتشمل أهم الأسماء المشاركة في الفعالية كُلّاً من الشيف الحائز على نجمة ميشلان جريجوار برجر من مطعم أوسيانو بدبي (الفائز بجائزة أفضل شيف لعام 2022)، وسافيريو سباراجلي من مطعم المنتهى، وسلام دقاق من مطعم بيت مريم. وستضم قائمة الطهاة المشاهير أيضاً بعضاً من أكثر الأسماء شعبية في الدولة، مثل ماتيس ستينيسن من مطعم بوكا، وسليمان حداد من مطعم مونرايز، ومحمد أورفلي.

ويمكن للزوار متابعة بطولة الذواقة، أشهر بطولات الإمارات الوطنية للقهوة، التي تستقطب عشاق القهوة من المحترفين والهواة.

ومن جهتها، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: "نواصل جهودنا في إضافة المزيد من العروض التي سيتم الإعلان عنها قبيل انطلاق معرض جولفود للتصنيع، بدءاً من معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط الذي سيقدم للحضور رؤى وحلول جديدة لتطوير منتجاتهم من السلع الاستهلاكية وغير الغذائية، ووصولاً إلى مهرجان المأكولات المتخصصة الذي يتيح الفرصة لاكتشاف أكبر تشكيلة من الأطعمة العالمية المبتكرة والقائمة على أحدث التوجهات، حيث سيجتمع الخبراء من جميع أنحاء قطاع المأكولات والمشروبات على مدار ثلاثة أيام لإرساء علاقات جديدة وتطوير منتجاتهم وخدماتهم والارتقاء بمستقبل القطاع".

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