الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أمــاك) وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيع اتفاقية لتبادل عدد من رخص الاستكشاف.

وبموجب هذه الاتفاقية، تنتقل إلى أمــاك مجموعة من رخص الاستكشاف التابعة لمعادن، بما ينسجم مع توجهاتها التوسعية ورؤيتها الاستراتيجية لتعزيز نطاق أعمال الاستكشاف وتطوير منجم جديد. وفي المقابل، تنتقل إلى معادن عدد من رخص الاستكشاف المملوكة لأمــاك ، بما يسهم في تحقيق قدر أعلى من التكامل التشغيلي ورفع كفاءة الاستكشاف والتطوير في المناطق الواعدة جيولوجيًا بما يتوافق بشكل أفضل مع حجم وأهداف الأعمال لكلا الشركتين.

وتمثل هذه الاتفاقية نقطة تحول هامة نحو تعزيز كفاءة عمليات الاستكشاف الجيولوجي وتنمية المشروعات التعدينية وتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير المهارات ، وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أمــاك، المهندس جيوفري داي بقوله:

"تعكس هذه الاتفاقية علاقتنا الراسخة مع شركة معادن وتشكل تجسيداً حقيقياً لمبدأ الشراكات الاستراتيجية، و التركيز على الإدارة المسؤولة للموارد وتعظيم قيمتها ضمن قطاع الثروات المعدنية سريع النمو في المملكة. لا شك بأن هذه الخطوة المحورية ستتيح للطرفين تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف في المناطق الواعدة جيولوجيًا. إن الرخص الجديدة ستدعم خططنا للنمو وتوسيع محفظة مشاريعنا بما يتماشى مع تطلعات قطاع التعدين في المملكة وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وللاقتصاد الوطني".

ومن جانبها، ترى أماك بأن أهمية هذه الاتفاقية ليست مجرد تبادل رخص فحسب، ، وإنما تعتبر تمهيداً للانطلاق نحو فرص مشتركة في مشاريع مستقبلية داخل المملكة. كما تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية بالتزامها بتعميق التعاون وتوحيد الجهود للاستفادة المثلى من الإمكانات والثروات المعدنية الهائلة في المملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات