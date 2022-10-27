الرياض، المملكة العربية السعودية: شاركت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إحدى أسرع شركات التعدين نمواً في العالم وأكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط، في مزاد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني، حيث كانت الشركة من أكبر المشترين لوحدات الائتمان الكربوني في المزاد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والأكبر عالمياً، والذي أقيم في 26 أكتوبر 2022 خلال الدورة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وقدم المزاد شهادات ائتمان كربون عالية الجودة، تتماشى مع معايير "كورسيا" المسجلة في برنامج "فيرا"، وشهد مشاركة 15 كياناً وطنياً وإقليمياً رائداً في المنطقة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن: "في ظل الجهود العالمية المستمرة لتحقيق الحياد الصفري، ينبغي علينا القيام بمسؤولياتنا بشكل كامل لضمان خفض الانبعاثات الكربونية بشكل واقعي وملموس ضمن سلاسل القيمة. ونحن نفخر بدعم هذه المبادرة السعودية الرائدة عالمياً والتي تعكس توجه المملكة نحو تحقيق طموحاتها والوصول إلى الحياد الصفري".

وأضاف: "تلتزم معادن بتعزيز ريادتها في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالمملكة في ضوء النمو المتسارع لقطاع التعدين ودوره الرئيسي في دعم جهود تحول الطاقة. وسوف نواصل العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية في عملياتنا والمساهمة في بناء قطاع التعدين الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030".

جدير بالذكر أن شركة معادن حققت تقدماً كبيراً في الحد من الانبعاثات الكربونية في عملياتها، حيث تهدف إلى الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2050. وتشمل المبادرات الأخرى التزام الشركة بتطوير أكبر محطة في العالم لإنتاج البخار باستخدام الطاقة الشمسية في رأس الخير والتي ستسهم عند اكتمالها في خفض الانبعاثات بما يصل إلى 600 ألف طن سنوياً، إضافة إلى التزامها بزرع 20 مليون شجرة بحلول العام 2040 للمساهمة في دعم مبادرة السعودية الخضراء، حيث نجحت الشركة في زراعة أكثر من 3 ملايين شجرة حتى الآن منذ العام 2013.

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نبذة عن شركة معادن:

تعد معادن أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط ومن بين أسرع شركات التعدين نمواً في العالم. وتعمل الشركة على تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إرساء نموذج يحتذى به في تشغيل العمليات على نحو مسؤول ومستدام.

تشغّل الشركة 17 منجماً وموقع عمليات من خلال أكثر من 5,700 موظف يعملون لديها بشكل مباشر، وتصدّر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة. وتعمل الشركة وفق خطة طموحة تستهدف من خلالها تحقيق نمو كبير خلال الـ 18 عاماً القادمة ضمن محفظة أعمالها من الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس وإضافة معادن جديدة بهدف الاستفادة من الثروة المعدنية الوافرة في المملكة، والتي تقدر بـ 1.3 تريليون دولار.

وفي الوقت الحاضر، تعد معادن مسؤولة عن واحدة من أصل أربع سفن مخصصة لنقل الأسمدة الفوسفاتية في العالم. ومن خلال إنتاجها المتنامي، تتطلع الشركة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لنحو 10% من سكان العالم بحلول عام 2040.