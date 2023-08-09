الرياض– أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن حصولها على أول تصنيفات ائتمانية من وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بدرجة "Baa1"، ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بدرجة "BBB+", مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

تعكس هذه الدرجة الاستثمارية الممنوحة لمعادن نموذج أعمالها المتنوع كونها رائدة عالمياً في إنتاجالسلع المتعددة على رأسها انتاج الفوسفات، وامتلاكها لأكبر سلسلة قيمة متكاملة للألمنيوم في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قوة قطاعها التجاري القابل للتوسع في معادن الأساس والمعادن الجديدة.

هذه التصنيفات تؤكد استدامة قاعدة أعمال معادن وريادتها في تقنين التكلفة، وحيازتها لملف مالي قوي، حيث تأتي هذه الإجراءات أيضاً في أعقاب التصنيف الائتماني مؤخراً للمملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع الزخم الإيجابي الناتج عن التحولات الجوهرية التي تقودها رؤية المملكة 2030.

بدوره صرح الرئيس التنفيذي لشركة معادن، السيد روبرت ويلت : "تأتي هذه التصنيفات الاستثمارية في الوقت الذي ننفذ فيه برنامج تحول كبير لتعزيز أعمالنا وتحقيق أهداف النمو على المدى البعيد. كما يأتي ذلك شاهدا على متانة الوضع المالي لمعادن مما يعزز ثقة المستثمرين وإمكاناتنا للوصول إلى مصادر تمويل تنافسية عالمياً. والأهم من ذلك، أن هذه التصنيفات تؤكد التزامنا الراسخ بتنفيذ رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد، وفي تحفيز التنوّع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية".

عمل بنك إتش إس بي سي كمستشار ائتماني لشركة معادن لإعداد متطلبات التصنيف.

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حول شركة معادن

تعد شركة معادن أكبر شركة تعدينٍ ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط، وإننا من أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، حيث بلغت عائداتنا 40.3 مليار ريال سعودي (10.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م. ونعمل على تطوير صناعة التعدين لتكون الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي بما يتماشى مع رؤية 2030، ونهدف إلى أن نكون نموذجاً يحتذى به في العمليات المسؤولة والمستدامة.

تشرف شركتنا على تشغيل 17 منجمٍ وموقع، ولدينا أكثر من 6500 موظفٍ مباشرٍ، ونصدر منتجاتنا إلى أكثر من 30 دولة. كما أننا مقبلون على تحقيق نموٍ هائلٍ على مدار الـ 18 عاماً القادمة في قطاعات الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس والمعادن الجديدة، مستفيدين بذلك من الموارد المعدنية للمملكة المقدرة بقيمة 1.3 تريليون دولار والفرص الدولية الأخرى.

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