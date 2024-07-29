أعلن مطار ميونيخ عن إطلاق خدمة التسوق الشخصية للمسافرين العرب. ويبذل مطار ميونيخ جهوداً دؤوبة باستمرار لتعزيز تجربة الركاب، لا سيما أنه إحدى الوجهات المهمة للمسافرين من العالم العربي.

ويوفر المطار هذا الصيف للمسافرين المغادرين من المبنى رقم 1 على متن مجموعة رائدة من شركات الطيران مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران والخطوط الجوية الكويتية والطيران العُماني والخطوط السعودية وطيران الخليج، إمكانية الاستفادة من خدمات فريق متخصص من مساعدي التسوق الذين يجيدون اللغة العربية وعلى اطلاع واسع على الثقافة العربية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سفين تزان، الرئيس التنفيذي لشركة يوروتريد فلوغافين ميونيخ هاندلز في مطار ميونخ: "يسرّنا إطلاق خدمة التسوق الشخصية باللغة العربية، بما يعزز مكانة مطار ميونيخ بوصفه الخيار المفضل للمسافرين العرب. وتهدف الشركة إلى تلبية تطلعات الضيوف والارتقاء بالعروض المقدمة لهم إلى مستويات تفوق توقعاتهم، ويعكس إطلاق خدمة التسوق الشخصية التزامنا الراسخ بتقديم خدمات استثنائية".

وتتيح خدمة التسوق الشخصية للمسافرين فرصة استكشاف مجموعة من المنتجات الحصرية في متاجر "ماي ديوتي فري" في المطار. وتشمل العروض تشكيلة من المنتجات الحلال والخالية من الكحول، ما يوفر للمسافرين إمكانية الاستمتاع بالحلويات من أبرز العلامات التجارية وأشهر منتجي الشوكولاتة، مثل نيوهاوس. كما تعرض المتاجر مجموعة من الإكسسوارات التي تحمل توقيع أبرز العلامات التجارية في العالم، مثل كوكسينيل ولونج شامب.

وتقدم متاجر العطور في "ماي ديوتي فري" مجموعة من العطور الحصرية ومستحضرات التجميل لأبرز العلامات مثل شانيل، وبولغاري لي جيمّي وأرماني بريفي وغيرها. وتتيح خدمة المساعدة الشخصية للمسافرين إمكانية اختيار المنتجات الحلال وضمان أن جميع المشتريات تمتثل لشروط تحميل الأمتعة على متن الطائرة لضمان تجربة تسوق ممتعة ومريحة.

وتتوفر خدمة التسوق الشخصية مجاناً من الإثنين إلى الأحد بين الساعة 10 صباحاً و6 مساءً خلال موسم السفر الذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر.

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