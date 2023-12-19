الدوحة، قطر: حصد مطار حمد الدولي، للسنة السابعة على التوالي، جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط"، في حفل جوائز استطلاع الرأي السنوي العشرين لقُراء مجلة جلوبال ترافلر الأميريكية.

تعكس هذه الجائزة، التي تُمثل وسامًا مرموقًا في مجال سفر الأعمال، التزام مطار حمد الدولي الراسخ بتقديم خدمة عملاء وتجربة سفر تلبي جميع احتياجات المسافرين.

وتُحظى هذه الجوائز باهتمام واسع باعتبارها تمثل انعكاساً نزيهاً لمجال السفر .وذلك لاعتمادها على أصوات القراء فقط. وقد أتاحت "جلوبال ترافلر"، للعام العشرين على التوالي، الفرصة أمام قرائها لإبداء آرائهم في خدمات وتجارب السفر المفضلة لديهم عبر استطلاع الرأي لهذا العام.

وصرّح السيد فرانسز جالاجر، الناشر والرئيس التنفيذي في مجلة جلوبال ترافلز: "نُهنئ مطار حمد الدولي على فوزه بجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للسنة السابعة على التوالي من قراء مجلة جلوبال ترافلز. أنا شخصياً أستمتع بالسفر إلى الدوحة أو عبرها، وذلك لتجارب السفر المميزة و الخدمات الاستثنائية".

ومن جانبه، صرّح السيّد عبد العزيز الماس، نائب الرئيس للاتصال والتسويق بمطار حمد الدولي، قائلاً: "يسرنا أن نحصل على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام السابع على التوالي من جوائز استطلاع آراء القراء الذي أجرته مجلة جلوبال ترافلز. ويعتبر هذا الفوز بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ في تقديم تجارب وخدمات سفر ممتازة لمسافرينا. ونحن نشكر قراء مجلة جلوبال ترافلز على ثقتهم ودعمهم الدائم الذي ألهمنا لتقديم المزيد".

يعد مطار حمد الدولي أكثر من مجرد مركز عالمي للسفر ، فهو يلبي احتياجات كافة المسافرين. ويتم تصنيفه باستمرار بين أفضل المطارات في العالم لكفاءته التشغيلية من خلال تقديم خدمة عملاء مميزة وتبني التقنيات الذكية. فهو يحتضن "أورتشارد"، وهي حديقة استوائية تم تصميمها لتقديم تجارب سفر مريحة.

يضم المطار العديد من منافذ التسوق والضيافة، حيث يعتبر الكثير منها الأول من نوعه في العالم. ويُحظى المسافرون عبر المطار بفرصة استكشاف المئات من التجارب التي تجتمع كلها تحت سقف واحد في ظل تُحفة معمارية و حديقة استوائية.

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مطار حمد الدولي، بوابة السفر إلى قطر والعالم

يسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم.

وقد استطاع مطار حمد الدولي منذ انطلاق أعماله التشغيلية أن يحدث تغييرًا جذريًا في تجربة السفر عبر المطارات وذلك بفضل تميزه التشغيلي وإعطائه الأولوية لسلامة المسافرين والموظفين وراحتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز عملياته التشغيلية عبر الاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة في المطارات وتطبيق المزيد من إجراءات السلامة المستندة إلى الحلول الذكية، مما يُكسبه دائمًا ثقة المسافرين.

وبفضل تميزه والتزامه بتقديم أفضل الخدمات لمسافريه، فاز مطار حمد الدولي بالعديد من الألقاب التي أبرزها "أفضل مطار بالعالم" في عامي 2021 و 2022، و"ثاني أفضل مطار بالعالم" في عام 2023، و"أفضل مطار في الفئة من 15 إلى 20 مليون مسافر"، و"أفضل مطار بالعالم للتسوق" في عام 2023 و"أنظف مطار في الشرق الأوسط" لعام 2023 و"أفضل مطار في الشرق الأوسط " للسنة التاسعة على التوالي وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023.

وقد أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطار، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل كبير وتعزيز عروضه متعددة الأبعاد. وفي إطار سعيه للوفاء بوعده بأن يكون "مطار المستقبل"، سيوفّر المطار لمسافريه، من خلال مشروع التوسعة، بيئة متجدّدة من المساحات الخضراء المنعشة، بالإضافة إلى إطلاقه مفاهيم عصرية جديدة للتسوق والضيافة، وغير ذلك من المرافق الترفيهية الأخرى.

وتتولى الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إدارة العمليات التجارية والتشغيلية للمطار.

مطار حمد الدولي مرشح للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2024. يمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني التابع لشركة سكاي تراكس والتصويت للمطار ضمن فئة أفضل مطار في العالم: https://www.worldairportsurvey.com/Surveys/AR_Airport/best_airport.html