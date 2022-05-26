الدوحة، قطر- احتفلت الخطوط الجوية الماليزية اليوم بتشغيل رحلتها المباشرة الأولى من كوالالمبور إلى الدوحة، مع وصول الرحلة MH160 إلى مطار حمد الدولي في تمام الساعة 11:50 مساءً، الأمر الذي يعدّ بمثابة انطلاق مرحلة جديدة في إطار خطة الناقلة الماليزية للتوسّع على المستوى الدولي، وجهودها الرامية إلى توفير أفضل خيارات السفر في منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا.

ولدى وصول الطائرة الماليزية من طراز A330-300 إلى مطار حمد الدولي، الشريك الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وأفضل مطار في العالم بحسب شركة سكاي تراكس العالمية2021؛ تمّ استقبالها بأقواس المياه الترحيبية وتقديم الهدايا للمسافرين ترحيباً بهم. كما تمت استضافة هذا الحدث بالتعاون مع مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية، شريك الخطوط الجوية الماليزية في رحلات الرمز المشترك.

وكان في استقبال هذه الرحلة التي كان على متنها 274 مسافراً، ووصلت إلى مطار حمد الدولي عند الساعة 11.50 مساءً؛ كلّ من السادة: سعادة السيد زامشاري شاهاران، سفير ماليزيا لدى دولة قطر، والسيد لاو يين ماي، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق ورئيس تجربة العملاء في مجموعة الخطوط الجوية الماليزية، والسيد إيوان ميتسوفيتيس، نائب أول الرئيس للعمليات في مطار حمد الدولي، والسيد مروان قليلات، نائب أول الرئيس للأقاليم الشرقية في الخطوط الجوية القطرية.

وقبل انطلاق هذه الرحلة إلى مطار حمد الدولي، تم تنظيم فعالية احتفالية بمناسبة انطلاقها من وجهتها الرئيسية في مطار كوالالمبور الدولي. وفي هذه المناسبة، قدّم السيد أحمد لقمان محمد عزمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة مطارات ماليزيا القابضة بيرهاد، إلى جانب كبار المسؤولين في المجموعة؛ الهدايا الرمزية للمسافرين على متن الرحلة MH160 المتوجهة إلى الدوحة عند الساعة 9:20 مساءً بالتوقيت المحلي.

بهذه المناسبة قال السيد لاو ين ماي الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق ورئيس تجربة العملاء في مجموعة الخطوط الجوية الماليزية: "مع إطلاق هذه الرحلات المباشرة بين كوالالمبور والدوحة، تكون الناقلة الوطنية الماليزية قد أحرزت تقدّماً مهماً في عملياتها. كما يسرّنا أن نوفر هذه الخدمة الجديدة، التي تعتبر ثالث وجهاتنا المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، بعد جدة والمدينة المنورة، الأمر الذي يتيح لمسافرينا أعلى مستوىً من الراحة، ويسهم في توسيع نطاق خدماتنا لإتاحة المزيد من خيارات السفر العالمية".

وأضاف السيد ماي قائلاً: "ويسرّنا أن نعلن أننا تمكّنا من إحراز معدل حجوزات بنسبة 80% لأول رحلتين MH160 وMH161، كما أننا نرى أن نسبة الحجز المسبق المشجّعة والتي تصل إلى 80% أيضاً، تعكس ثقة المسافرين المتزايدة بالسفر واختيارهم الخطوط الجوية الماليزية للسفر إلى هذه الوجهة.

وبالإضافة إلى خدمات الرحلات الجوية والتي باتت تشمل رحلاتها إلى الدوحة؛ تتيح الخطوط الجوية الماليزية المزيد من المزايا وخدمات الضيافة التي تعكس الثقافة والتقاليد الماليزية، وذلك من خلال العديد من الخدمات والعروض المتميزة".

وتعقيباً على تعزيز الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، أضاف السيد لاو ين ماي: "يتعيّن على شركات الطيران اليوم بناء علاقات عمل ثابتة ومثمرة في ظلّ عودة السفر العالمي إلى طبيعتها بشكل تدريجي. وبالإضافة إلى توسيع نطاق وجهاتنا، وتعزيز شراكاتنا مع مختلف الدول والارتقاء بالخدمات التي نقدمها للمسافرين، ستلعب الشراكات الجديدة دوراً محورياً في استئناف السفر العالميوعودته بشكل أسرع إلى ما كان عليه قبل انتشار الجائحة".

وأضاف قائلاً: "بوصفنا شركة تعمل في قطاع الترفيه والسياحة، يسعدنا جداً أن نلعب دوراً محورياً في استقطاب المسافرين من جميع أنحاء العالم، بغرض الأعمال والسياحة على حدّ سواء، وإتاحة خيارات السفر إلى العواصم الرئيسية والوجهات السياحية الرئيسية في ماليزيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. ومن خلال شراكتنا الحالية مع الخطوط الجوية القطرية سيتمكن المسافرون من السفر إلى 96 وجهة عالمية عبر رحلات الرمز المشترك بين الناقلتين، وعبر مطاراتهما في كوالالمبور والدوحة، الأمر الذي سيسهم في تعافي قطاع الطيران، في الوقت الذي نعمل فيه لتحقيق نسبة 70% من الطاقة الاستيعابية التي كنا نعمل بها قبل الجائحة بحلول نهاية هذا العام. كما أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي على ثقتهما الكبيرة بالخطوط الجوية الماليزية، كما لا ننسى أن نشكر شركة مطارات ماليزيا القابضة بيرهاد على دعمهما المتواصل لنا".

واعتباراً من اليوم، ستبدأ الخطوط الجوية الماليزية بتشغيل رحلات يومية بين كوالالمبور والدوحة، مع طائرتها من طراز A330-300 التي تضم 290 مقعداً، بما في ذلك 27 مقعداً على درجة رجال الأعمال و263 مقعداً على الدرجة السياحية.

كما تلتزم الخطوط الجوية الماليزية بتوفير خدمات السفر الآمن والسلس للمسافرين #السفر_الآمن وإتاحة تجربة سفر تتسم بالراحة المطلقة وحفاوة الضيافة الماليزية. وتجدر الإشارة إلى أنّ الخطوط الجوية الماليزية قد حصلت على تصنيف 7 نجوم وفق نظام التصنيف العالمي "AirlineRatings"، بفضل اتخاذها العديد من التدابير الشاملة والفعّالة المتعلقة بالصحة والسلامة خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19، فضلاً عن أنها عضو في تحالف السفر الآمن في ماليزيا (TSAM).

للمزيد من المعلومات والاطلاع على تفاصيل حجوزات الرحلات إلى الدوحة تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للخطوط الجوية الماليزية www.malaysiaairlines.com. كما يمكنكم التسجيل لتصبحوا أعضاء في برنامج "إنريش" عبر الموقع rlines.comwww.enrich.malaysiaai، لكسب نقاط "إنريش" إضافية بعد حجز كلّ رحلة. ويتيح لكم تطبيق الخطوط الجوية الماليزية على الهواتف المحمولة كذلك الاطلاع على أحدث العروض المتاحة بسهولة تامة أينما كنتم وفي كافة الأوقات.

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نبذة عن الخطوط الجوية الماليزية

الخطوط الجوية الماليزية هي شركة الطيران الوطنية في ماليزيا، والتي تقدم أفضل خدمات السفر من ماليزيا إلى مختلف الدول حول العالم وكذلك خدمات السفر الداخلي. يسافر عبر الخطوط الجوية الماليزية ما يصل إلى 40 ألف مسافر يومياً في رحلات لا تنسى تعكس الثقافة المتنوّعة التي تتغنى بها هذه الدولة. فالخطوط الجوية الماليزية تجسيدٌ للتنوع الغني في ماليزيا وثروتها الثقافية وتقاليدها وأطباقها التقليدية، وذلك عبر حسن الضيافة الماليزية في كافة مراحل التعامل مع العملاء.

تعود ملكية الخطوط الجوية الماليزية وصلاحية تشغيلها إلى شركة مطارات ماليزيا القابضة بيرهاد منذ سبتمبر 2015. وهي جزء من مجموعة الطيران الماليزية، منظمة الطيران العالمية التي تضمّ مجموعة متنوعة من الشركات العاملة في قطاع الطيران والتي تهدف إلى تلبية مختلف الاحتياجات المرتبطة بالسفر الجوي في ماليزيا. وبفضل التعاون الوثيق مع تحالف شركات الطيران "ون وورلد"، توفر الخطوط الجوية الماليزية

أفضل الخدمات عبر تشغيل رحلاتها إلى ألف وجهة في أكثر من 150 دولة، فضلاً عن خدمة صالات المطارات في أكثر من 650 صالة حول العالم. المزيد من المعلومات متوفرة عبر الموقع الإلكتروني http://www.malaysiaairlines.com

بيان صادر عن مجموعة الاتصال لدى شركة مطارات ماليزيا القابضة بيرهاد

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