استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية المباشرة القادمة من مطار هيثرو في لندن، حيث بدأت الشركة تشغيل رحلاتها بين المطارين بواقع (6) رحلات أسبوعيًا، مما يمنح المسافرين خيارات إضافية للسفر بين الوجهتين.

من جانبه ثمّن الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر هذا التعاون مع شركة الخطوط الجوية البريطانية لتشغيل رحلات منتظمة بين لندن وجدة، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع حجم الطلب المتنامي على السفر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، واختيار مطار الملك عبد العزيز الدولي كوجهة دولية مفضلة لكبرى شركات الطيران العالمية بوصفه مطاراً محورياً يربط الشرق بالغرب بفضل موقعه الجغرافي المميز والامكانيات التي يوفرها لتقديم تجربة سفر مريحة تتجاوز تطلعات المسافرين.

وأشار جوهر إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية مطارات جدة التي تهدف إلى زيادة عدد وجهات السفر المرتبطة بمطار الملك عبد العزيز الدولي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المتوافقة مع رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف ربط المطار بـ 150 وجهة دولية وخدمة 114 مليون مسافر ومناولة 2.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030

من جانبه قال المدير التنفيذي للتخطيط والاستراتيجية في الخطوط الجوية البريطانية، نيل شيرنوف،"نحن متحمسون لتشغيل المسار الجوي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي مرة أخرى ضمن شبكة رحلاتنا حيث كانت آخر رحلة مجدولة لنا في عام 2021.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية البريطانية لديها تاريخ طويل في تسهيل السفر للعائلات والأصدقاء والشركات بالمملكة العربية السعودية من وإلى مطار هيثرو بالعاصمة لندن.

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