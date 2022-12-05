عمّان: استقبل مطار الملكة علياء الدولي يوم السبت 3 كانون الأول 2022 أولى رحلات خطوط فيولينغ الجوية القادمة من مطار جوسيب تاراديلاس برشلونة-إلبرات، إيذانًا ببدء تسيير رحلتيْن مباشرتيْن أسبوعيًا بين عمّان وبرشلونة عبر شركة الطيران الإسبانية منخفضة التكلفة. وتؤكد هذه الخطوة على الالتزام المستمر لـ "مجموعة المطار الدولي" وهيئة تنشيط السياحة الأردنية لتوسيع خيارات السفر المتاحة للمسافرين بأسعار معقولة من خلال تعزيز شبكات خطوط الطيران والوجهات في مطار الملكة علياء الدولي.

استُقبِلت الرحلة الأولى بحضور ممثلين عن "مجموعة المطار الدولي"، ووكيل المبيعات العام للناقل الجوي في الأردن؛ وكالة دقّاق للسياحة والسفر، ومينزيس للمناولة الأرضية.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يسعدنا استقبال أول رحلة لخطوط فيولينغ الجوية، والتي شكّلت بداية اتصال مباشر آخر بعمّان للسيّاح الأوروبيين الذين يتطلعون إلى اكتشاف تاريخ الأردن الغني ومناطق الجذب الفريدة فيه، بالإضافة إلى تمكين المسافرين من مطار الملكة علياء الدولي من التجوّل في مدينة برشلونة التي تنبض بالحياة. نثمّن الجهود المخلصة التي يبذلها شريكنا الراسخ؛ هيئة تنشيط السياحة الأردنية، للمساعدة في تنويع شبكات خطوط الطيران في مطار الملكة علياء الدولي؛ حيث نعمل معًا من أجل تعزيز مكانته بوصفه بوابة رئيسية للأردن ومنطقة المشرق العربي".

ومن جانبه، قال جوردي بلا بينتير، مدير استراتيجيات الشبكات والتخطيط طويل الأجل لدى "خطوط فيولينغ الجوية": "تفتخر فيولينغ بإعلان هذا الربط الجديد بين برشلونة وعمّان، والذي سيمنح مواطني هذه المدينة الرائعة خيارًا مريحًا للسفر إلى برشلونة، والاتصال فيما بعد بأكثر من 100 وُجهة في إسبانيا وأوروبا".

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، كان مطار الملكة علياء الدولي أول مطار في المنطقة ينهي المستوى الأخير (3+) (Neutrality)، ضمن شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات في عام 2018، والذي قام بتجديده وتمديده لغاية عام 2022.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

خبر صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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