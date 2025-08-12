المبنى الرئيسي المتطور لمطار البحر الأحمر الدولي سيدخل حيّز التشغيل الكامل بحلول نهاية هذا العام

الرياض: أعلنت البحر الأحمر الدولية، الشركة المطوِّرة لوجهتي البحر الأحمر وأمالا، بدء استقبال مطار البحر الأحمر الدولي، الذي تشغّله شركة daa العالمية، لكل من الرحلات المحلية والدولية، في خطوة مشوّقة ضمن جهود تفعيله تدريجياً.

حيث نُقلت الرحلات المحلية إلى المبنى الرئيسي للمطار، في الصالتين 3 و4، مما يوفر تجربة سلسة ومُحسّنة للمسافرين. وفي الوقت نفسه، لا تزال الرحلات الدولية والطائرات البحرية تعمل عبر صالة التاكسي الجوي التابعة للمطار، مما يضمن ترابطاً سلساً للزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم.

مع كل رحلة عبر مطار البحر الأحمر الدولي، يقترب الزوار أكثر إلى الجمال الطبيعي والتجارب الفريدة التي تقدمها وجهة البحر الأحمر. وسيكون الضيوف على موعد مع تجارب سفر تجسد التزام الوجهة بالابتكار والضيافة، سواء لقضاء عطلة هادئة، أو للاستمتاع بمغامرات مشوّقة، أو لإنجاز مهام العمل.

ومع خطط لتوسيع وجهات الطيران والخدمات، من المتوقع أن يتحوّل المطار إلى بوابة رئيسية لبعض أروع الوجهات على مستوى العالم. وبفضل موقعه على بُعد 90 كيلومتراً جنوب مدينة الوجه غرب المملكة العربية السعودية، يقع مطار البحر الأحمر الدولي على مسافة أقل من ثلاث ساعات بالطائرة عن 250 مليون شخص وضمن نطاق ثماني ساعات عن 85% من سكان العالم. ويشكل المطار أكثر من مجرد نقطة عبور، ويتماشى مع رؤية وجهة البحر الأحمر لتقديم تجربة ركاب عالمية الطراز وترتكز على الابتكار وكرم الضيافة واحترام عميق للطبيعة المحيطة. واستُلهم تصميمه من العناصر الطبيعية للصحراء والواحة والبحر، ليوفّر تجربة سفر تنبض بالهدوء والسكينة.

ومع خطط لتشغيل المبنى الرئيسي المتطور بطاقته القصوى بحلول نهاية العام الحالي، والتوسع التدريجي في عدد الرحلات، يستعد مطار البحر الأحمر الدولي لتوفير روابط سلسة إلى هذه الوجهة الفريدة، والتي من المتوقع أن تستقبل مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

لمحة عن مطار البحر الأحمر الدولي

يشكّل مطار البحر الأحمر الدولي (RSI) جزءاً من مشروع البحر الأحمر، وجهة السياحة الفاخرة المستدامة من تطوير شركة البحر الأحمر العالمية (RSG). وضمن منطقة اقتصادية خاصة تبلغ مساحتها 28,000 كيلومتر مربع على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، صُممت وجهة البحر الأحمر لإرساء معايير جديدة في مجال السياحة المستدامة، من خلال الدمج بين المسؤولية البيئية ومستوى ضيافة عالمي الطراز.

ويتّسع مطار البحر الأحمر الدولي، من موقعه على بُعد 90 كيلومتراً جنوب قرية الوجه الساحلية، لمليونَي مسافر، ويقع ضمن نطاق ثماني ساعات جواً عن 85% من سكان العالم. ويشكّل البوابة الرئيسية للرحلات الجوية المحلية والدولية نحو وجهة البحر الأحمر.

وصممت شركتا فوستر وشركاه وجاكوبس مطار البحر الأحمر الدولي بإلهام من أشكال الصحراء والواحة الخضراء والبحر.

وتشرف daa العالمية على إدارة عمليات المطار، وهي شركة رائدة عالمياً في إدارة المطارات وتقديم الاستشارات والاستثمار فيها.