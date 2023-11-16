سيسهم تسيير هذه الرحلات المباشرة في تعزيز العلاقات الثنائية فيما بين البلدين الشقيقين على الصعيدين السياحي والاقتصادي.

المحرق، البحرين: أعلن مطار البحرين الدولي عن إطلاق أولى الرحلات المباشرة بين الرياض ومملكة البحرين عبر شركة طيران ناس وذلك اعتباراً من الشهر الجاري. إن تسيير رحلات أسبوعية مباشرة بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار البحرين الدولي سيتيح للمسافرين الاستمتاع بتجارب سياحية وترفيهية مريحة والتخطيط لرحلاتهم بأوقات مرنة، كما أنه سيسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية وتعزيز زخم نمو القطاع السياحي لدى المملكتين الشقيقتين وزيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

يمثل إطلاق رحلات A320 المباشرة بين الرياض والبحرين معلماً هاماً في مشهد ازدهار قطاع الطيران البحريني الذي سيعمل بدوره على إبراز دور مملكة البحرين الرائد في توثيق الروابط الجويّة السلسة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. سيتم تسيير سبع رحلات في الأسبوع للوجهة الجديدة بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار البحرين الدولي اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري .

مؤكداً على أهمية هذا الحدث، صرح السيد محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين بقوله: "على مدى سبعة عقود من الربط الجوي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، نشهد اليوم نجاحنا في جذب حركة ركاب سنوية بواقع حوالي 1.5 مليون شخص. إن إطلاق مطار البحرين الدولي لهذه الرحلات عبر شركة طيران ناس اليوم يقف شاهداً على التزام شركة مطار البحرين المستمر باستراتيجية ترسيخ العلاقات الثنائية المتجذرة فيما بين البلدين على مختلف الأصعدة." مشدداً على أن هذه الخطوة لا تصب في مصلحة تحسين تجارب المسافرين فحسب بل سيكون لها تأثير بالغ على تعزيز التبادل الثقافي وتوثيق عرى العلاقات التجارية والسياحية فيما بين البلدين.

تنسجم هذه الرحلات المباشرة مع مذكرة تفاهم المبرمة مؤخراً بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية للترويج للمملكتين إقليمياً ودولياً كوجهة سياحية واحدة، بما يعزز زخم نمو القطاع السياحي لدى المملكتين الشقيقتين ويحقق الأهداف الطموحة في زيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

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نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.